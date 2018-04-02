Грантоеды-миллионеры. Сверхприбыльный бизнес украинских активистов

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В марте прошлого года Верховная Рада приняла закон, который застал врасплох общественников. Теперь борцы с коррупцией, наравне с объектами их исследований, должны подавать электронные декларации о доходах.

В ответ на такое решение парламента обрушился шквал критики недовольства со стороны активистов и западных партнеров.

Послы стран "Большой семерки" обратились к Верховной Раде с призывом отменить требования о подаче электронных деклараций антикоррупционными активистами и международными членами наблюдательных советов украинских государственных компаний.

Читайте также: Дипломаты высланы, вещи вывезены. Генконсульство РФ в Сиэтле закрыто

Пресс-служба представительства ЕС в Украине опубликовала заявление еврокомиссара по вопросам расширения и европейской политики соседства Йоханнеса Хана, в котором говорится, что украинская власть так и не выполнила взятое на себя обязательство отменить требование к общественным активистам подавать электронные декларации.

Отменить закон, который обязывает антикоррупционных активистов предоставлять е-декларации призвали в Государственном департаменте США.

Общественники-атикоррупционеры, в свою очередь, увидели в действиях парламентариев месть за внедрение электронного декларирования.

Ukraine Fuck Corruption

Украинские антикоррупционеры подошли к заполнению электронных деклараций "с огоньком". Среди ценностей, задекларированных антикоррупционерами, инсталляции с уличных акций Центра противодействия коррупции, смирительная рубашка для генпрокурора, футболка с надписью "Fuck Corruption", протестные плакаты, книги с автографами и старопечатные книги, домашние любимцы и Конституция Украины.

"Мы декларировали, что представляет для нас настоящую ценность, символы, с помощью которых мы добивались системных изменений в стране, вещи, которые являются памятными и важными для каждого из нас", — объяснил председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Читайте также: Перешли на "темную" сторону. Криминалом занялись настоящие профессионалы

Ценных ювелирных украшений, золотых слитков, коллекций живописи или вин, шуб или биткоинов в декларациях антикоррупционных активистов нет.

"Принуждение активистов, антикоррупционные проекты которых финансируют международные посольства и организации, декларироваться так же, как чиновников, которые "богатеют" на бюджетных средствах — абсурдно, — считает Александра Устинова, член правления ЦПК. — Мы не могли не выполнить этот диктаторский закон, который позволит еще больше преследовать активистов, но вместе с нашим имуществом задекларировали то, что нам действительно ценно".

Социальный гиперлуп

На поверку оказалось, что зарплата президента Украины, которая составляет 336 тыс. гривен за год, меньше, чем зарплата “антикоррупционера”. И это ошеломляет. Декларации свидетельствуют, что с 2014 года благосостояние "борцов с коррупцией на общественных началах" значительно улучшилось.

Например, исполнительный директор международной антикоррупционной организации Transparency International в Украине Ярослав Юрчишин задекларировал 1,2 млн гривен доходов за 2017 год, в том числе 238 тыс грн зарплаты и 916 тыс как частный предприниматель.

Читайте также: Трагедия в Кемерово: арестованы еще двое фигурантов

Глава общественной организации УПК Виталий Шабунин получил зарплату в размере 842 633 гривны (это примерно 70 тысяч в месяц). Члены правления ЦПК Татьяна Пеклун и Дарья Каленюк получили в ЦПК зарплату 647 тыс гривен (54 тысячи в месяц) и 639 тыс гривен (53 тысячи в месяц) соответственно.

Члены правления ЦПК Александра Устинова и Анастасия Красносильская получили выплаты от ЦПК не в качестве зарплаты, а как доход от предпринимательской деятельности. Их выплаты составили 590 тысяч гривен (49 тысяч в месяц) и 404 тысяч гривен (33,6 тысяч гривен в месяц) соответственно.

Откатить назад?

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Верховная Рада должна снять обязательство о представлении электронных деклараций с общественных активистов. В АП напомнили, что соответствующий законопроект глава государства подал еще летом 2017 года, и подчеркнули, что со своей стороны Порошенко оперативно подпишет закон.

Спикер украинского парламента Андрей Парубий пообещал, что на этой сессионной неделе Верховная Рада в первую очередь рассмотрит вопрос отмены электронных деклараций для общественных активистов.

Сессионная неделя начнется во вторник, 3 апреля, а в соответствии с нынешним законодательством, общественные активисты должны подать декларации до 1 апреля. Поэтому теперь, согласно закону, общественных активистов, которые не подали декларации о доходах, можно будет привлечь к уголовной ответственности.

"Закон как бы обратной силы не имеет, но в том законе, который будут принимать, могут для антикоррупционеров, которые не сдали декларации, для членов общественных организаций, которые не сдали декларации исключить норму, касающуюся ответственности за несвоевременную подачу декларации. Такое, в принципе, может быть. Но если такой нормы не будет, то формально будут все нести ответственность, как минимум, по статье 366.1 Уголовного Кодекса за сокрытие своих доходов, а также могут нести ответственность по Административному Кодексу в связи с несвоевременной подачей декларации. Там санкции статьи, в зависимости от сумм, довольно серьезные, им может быть еще приписано незаконное обогащение — и это может быть лишение свободы сроком до пяти лет. Но в большинстве случаев, я думаю, это будут административные штрафы", — сказал РИА Новости Украина адвокат, старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Читайте также: Из Кропивницкого: медицинский ужас начнется уже 2 апреля

По его мнению, как показывает практика, вероятнее всего, необходимое для антикоррупционеров решение Верховной Рады уже оплачено, и скорее всего, не подавшие декларацию никакой ответственности не понесут.

"При этом часть антикоррупционеров таки не сдало декларации. Если взять тот же Общественный совет добропорядочности, который формирует судейский корпус, то я там нашел несколько человек, которые не подавали деклараций", — отметил Кравец.

По мнению юриста, освобождение борцов с коррупцией на общественных началах от подачи деклараций будет неправомерным.

"Все грантоидные организации существуют за счет денег иностранных правительств, и фактически иностранные правительства таким образом влияют на внутренние дела Украины.

Поэтому я считаю, что все эти общественники, активисты обязаны сдавать декларации, чтобы все понимали, что это абсолютно не какой-то душевный порыв защиты прав граждан, а исключительно работа, направленная на исполнение тех задач, которые перед ними ставят иностранные правительства. И не всегда они идут в интересах Украины. И граждане должны знать, задание какой страны выполняют эти так называемые "активисты"", — заключил Кравец.