Если серьезно: "за" и "против" украинского на латинице

РИА Новости Украина

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, встречаясь на днях с иностранным журналистами, выступил с предложением обсудить целесообразность перевода украинского языка с кириллицы на латинский алфавит.

Издание Status Quo предложило читателям определиться, насколько подобная реформа, если дело дойдет до ее реализации, может оказаться популярной.

Откуда в Украине взялась кириллица?

Согласно одной из наиболее распространенных версий, кириллическую азбуку в середине IX века создали христианские проповедники братья Кирилл и Мефодий по приказу византийского императора Михаила Третьего для перевода греческих религиозных текстов на славянский язык. С распространением христианства на территории древнерусских княжеств начало распространяться и кириллическое письмо, которое использовалось для написания религиозных книг.

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Сегодня кириллицу использует ряд славянских языков: украинский, белорусский, русский, болгарский, сербский, македонский, черногорский, — а также неславянских: башкирский, бурятский, казахский, киргизский, коми, марийский, таджикский, татарский, удмуртский, чувашский, якутский.

Откуда взялась латиница?

Латинский алфавит намного древнее кириллицы. Он возник гораздо раньше – в середине I тысячелетия до нашей эры в Древнем Риме. Впрочем, он также не был первичен: основой для него послужил греческий алфавит, элементы которого использовались и при создании кириллицы. Впоследствии латиницу от древних римлян переняли романские, германские, кельтские, балтийские, финно-угорские народы, западные славяне и другие.

Кто в латинизаторы последний?

Подобные идеи появлялись и до министра Климкина. Впервые о транслитерации языка, которым пользовались жители среднего Приднепровья, заговорили еще четыре столетия назад.

XVII век – зарождение идеи транслитерации украинского языка на латиницу. Это было связано с политикой полонизации, которая проводилась на украинских землях, входивших в состав Речи Посполитой.

1834 год — украинский языковед Иосиф Лозинский предложил "абецадло" – латинские буквы украинского языка на базе польского алфавита.

1859 год — чешский славист Иосиа Иречек выступил с идеей перевода украинского письма на латиницу.

1920-1930 года – кампания по латинизации языков народов СССР, в том числе и украинского языка. Сторонниками латинизации были Владимир Ульянов (Ленин) и Анатолий Луначарский.

2014 год — во Львове начали продвигать реформу по переходу на латинский алфавит. По версии инициаторов подобной реформы, латинизация приблизила бы Украину к Европе.

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2017 год — журналист Станислав Речинский вернул тему латинизации в поле широкого обсуждения под лозунгом “Чем больше мы будем отличаться от РФ — тем лучше”.

А как у них?

В первой половине прошлого века на латиницу перешла Турция. После распада СССР переход от кириллицы на латиницу был проведен в Молдавии, Азербайджане, Узбекистане и Туркменистане. Казахстан планирует переход на латиницу для казахского языка к 2025 году.

Турция

В конце 20-х годов прошлого века турецкий язык был переведен с арабской письменности на латиницу. Переход предлагалось осуществить в режиме "шоковой терапии". Комиссия по языку предлагала пятилетний срок внедрения, но президент Кемаль Ататюрк сократил его до трехмесячного. На практике процесс полного перехода на латиницу занял около 30 лет.

Молдова

Молдавский язык использует два алфавита. 31 августа 1989 года новое правительство Молдавской ССР отменило на своей территории кириллический алфавит и ввело румынское правописание на латинице для молдавского языка. Кроме того, в Молдове давно принят общенациональный курс на объединение с Румынией, и в декабре 2013 года Конституционный суд этой страны признал официальным языком республики румынский язык на основе латиницы.

Но на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики кириллический алфавит был сохранен и используется до сих пор.

Азербайджан

В азербайджанском языке существуют три официальные алфавитные системы: в Азербайджане – латиница, в Иране – арабская вязь, в России (Дагестан) – кириллица. После обретения независимости в Азербайджане начинается постепенный переход на латиницу, для чего потребовалось 9 лет. Главной причиной смены алфавита была названа "необходимость вхождения в мировое информационное пространство".

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Узбекистан

2 сентября 1993 года был принят закон "О введении узбекского алфавита, основанного на латинской графике". Датой окончательного перехода страны на новую графическую систему сначала определили 1 сентября 2005 года. Затем сроки отодвинули на 2010 год. Но после наступления этой даты тема тотальной латинизации сошла на нет. Латиницу удалось полностью внедрить пока только в школьную программу и напечатать учебники. На телевидении и в быту часто используется кириллица.

Туркменистан

Туркмены Афганистана, Ирака и Ирана пользуются письмом на основе арабского. Советская Туркмения пользовалась кириллицей.

В 1995 году в Туркмении был поднят вопрос о переходе на латинскую письменность. Однако, процесс на первом этапе завис на стадии подготовки новых школьных учебников. Первоклассники учили новый латинизированный алфавит, но уже на следующий год были вынуждены учить и кириллический, так как новых учебников для 2-го класса издано не было. Такая ситуация наблюдалась в течение 5-6 лет с момента начала реформы.

Казахстан

В 2017 году президент Казахстана объявил о планах перехода казахского языка на латиницу. Латинский шрифт в Казахстане, как, например, и в республиках Средней Азии, использовался в 30-х годах прошлого века. В 1940 году язык был переведен на кириллицу. Латинский алфавит планируют внедрить к 2025 году.

Проблемы латинизации

Издание десятков миллионов новых учебников для школ и вузов требует значительных денежных и временных затрат.

Замена всех вывесок и рекламных объявлений нанесет значительный материальный урон бизнесу.

Адаптация административного аппарата к новому алфавиту значительно замедлит принятие управленческих решений.

Сохранение печатной продукции, например, книг на кириллице, замедлит переход на латиницу, а изъятие их из библиотек приведет в значительной части к уничтожению библиотечного дела.

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В переходный период может наблюдаться значительное снижение грамотности населения.

Не исключен раскол общества на латинистов и кирилловцев.

В латинском алфавите нет буквенных знаков, соответствующих целому ряду звуков, которые в украинском языке обозначаются буквами "щ", "ш", "ч" и некоторыми иными.

Преимущества латинизации

Приближение к европейским стандартам. Большинство стран ЕС используют латиницу.

Исчезнет необходимость перехода на клавиатурах с одного алфавита на другой.

Для будущих полиглотов упростится процесс изучения славянских языков – польского, чешского, словацкого.

Комментарии экспертов

"В дружеской беседе историк и журналист из Польши Земовит Щерек спросил, почему бы Украине не ввести наряду с кириллицей латиницу. Наша цель — формирование украинской политической нации, поэтому мы должны работать на то, что нас объединяет, а не разъединяет. С другой стороны, почему бы не подискутировать? Каково ваше мнение об этом? Жду интересные комментарии", — Павел Климкин, министр иностранных дел.

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"Кириллица — это фундаментальный элемент нашей тысячелетней культуры и идентичности. Отказ от нее сделает нас слабее, потому что растворит нашу уникальность", — Владимир Вятрович, директор Института национальной памяти.

"В первую очередь, нам нужно беречь свое. Если мы откажемся, эти памятники станут российскими, подобно нашей истории и нашим князьям. Мы своими руками, добровольно откажемся от своего наследства в их пользу. Этого нельзя допускать ни при каких условиях", — Лариса Ницой, активист.

"В перспективе неплохо было бы сначала в форме шутки, а потом всерьез — перейти и на латиницу. Чем больше мы будем отличаться от РФ — тем лучше. Чем дальше от РФ — тем лучше. Стоило бы и в Конституцию Украины внести некоторые изменения. В первой же строчке. "Україна є суверенна і незалежна, антимоскальська, демократична, соціальна, правова держава"", — Станислав Речинский, журналист.