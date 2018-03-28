Тренд дня: "Климкин и латиница. Все равно, как писать - идиот или idiot"

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Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил подискутировать на предмет возможного введения в Украине латиницы параллельно с кириллицей.

"Сегодня разговаривали вместе с представителями стран Центральной Европы о судьбе региона и роли Украины в центральноевропейском сообществе. Среди собеседников — журналисты, писатели, бывшие политики. Дискуссия была глубокой и нужной. В дружеской беседе историк и журналист из Польши Земовит Щерек спросил, почему бы Украине не ввести наряду с кириллицей латиницу", — написал глава МИД на своей странице в Facebook.

При этом Климкин считает, что нужно работать над тем, что "объединяет, а не разъединяет".

Такое заявление буквально "взорвало" социальные сети, а такую идею прокомментировали также политологи.

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Валентин Землянский напомнил, что идея переложить украинский на латиницу появилась в XVII веке.

"А уже в 1834-м наш языковед Иосиф Лозинский предложил "абецадло" — латинские буквы украинского языка на базе польского алфавита. Впрочем, наиболее известна инициатива чешского слависта Иосифа Иречека, которую он предложил в 1859 году. Его азбука опиралась на чешское правописание с несколькими польскими буквами", - написал Землянский в Facebook.

Планировалось, что переход на этот алфавит позволит украинскому языку стать более современным и уйти от церковнославянского и российского влияния, уточнил Землянский.

Принтскрин страницы Валентина Землянского в Facebook

В свою очередь Александр Дубинский сыронизировал, что нет никакой разницы, как описывать нынешний власти — кириллицей или латиницей.

"В принципе, не вижу ничего страшного в предложении Климкина перейти на латиницу. Так как не вижу никакой разницы как после этого описывать его в своих постах. Идиот или idiot", — прокомментировал блоггер.

Принтскрин со страницы Александр Дубинского в Facebook

Политолог Алексей Якубин обратил внимание на вопрос сохранения культурного наследия с переходом на латиницу.

"Идея с латиицей. Сразу возникает вопрос: а Тарас Шевченко, Леся Украинка, Иван Франко писали свои тексты латиницей или кириллицей? Давайте сделаем их произведения недоступными следующим поколениям? Какое в этом сохранение культурного наследия? И что останется?" — задается вопросом политолог.

Принтскрин страницы Алексея Якубина в Facebook

Наряду с этим политолог Петр Олещук на фоне бурного обсуждения предложения Климкина напомнил, что украинцы никогда не могут договориться ни по одному вопросу.

"Украина не введет латиницу никогда. Не потому, что кто-то будет против, а потому, что мы десятилетиями будем спорить, какой именно вариант латиницы выбрать", — резюмировал Олещук.

Принтскрин со страницы Петра Олешука в Facebook

Также эксперты не обошли вниманием другие внутриполитические моменты. В частности, юрист Андрей Портнов акцентировал на коллапсе в правоохранительной системе.

"Полиция вчера пожаловалась на тысячи нерассмотренных ходатайств и вал экспертиз. Ранее прокуратура заявила о тотальном торможении следствия, коллапсе и хаосе в расследованиях. Новый Верховный Суд заявил вчера о скоплении у него 104 тысяч нерассмотренных дел", — перечислил юрист.

При этом, как отметил юрист, в стране не следует останавливаться на достоинстве.

Принтскрин со страницы Андрея Портнова в Facebook

"Не останавливайтесь на достоинстве и чаще пойте гимн. Если реформы не ощущаются, попробуйте полную остановку", — подчеркнул Портнов.

Политический эксперт Николай Спиридонов в свою очередь затронул обсуждаемую тему бездорожья в Украине.

"С приходом настоящей весны стало ещё более явно видно ужасное состояние украинских дорог. Асфальт весь в ямах а соединение между многими городами очень условное — трудно проехать даже на джипе. Недавно был большой митинг под Кабмином, на котором автоперевозчики требовали у министра инфраструктуры Владимира Омеляна или выполнять свои прямые обязанности или уйти в отставку. Особенно перевозчиков возмутили изменения постановления Кабинета Министров №1081", — написал Спиридонов.

Он напомнил, перевозчики утверждали, что эти изменения приведут к уничтожению отечественных перевозок и входу иностранцев на рынок.

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"Также митингующие потребовали бороться с нелегальными перевозчиками, как недобросовестными конкурентами. Нарекали и на неудовлетворительное качество дорог. По официальным данным, только за 8 месяцев прошлого года в Украине произошло около 2 тысяч аварий (реальная статистика ещё печальнее, поскольку далеко не все аварии официально регистрируются). Плохое качество дорог является одной из ключевых причин такой ужасающей статистики", — отметил Спириднов.

Принтскрин со страницы Николая Спиридонова в Facebook

По его мнению, уже совершенно очевидно, что министр инфраструктуры на своём посту не эффективен.

"Если за 2 года работы мы видим отрицательные результаты, то очень мало шансов, что ситуация может измениться", — резюмировал эксперт.