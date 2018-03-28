Хроника 27 марта: склад "краденой военной техники", новые правила МОЗ, митинги в Кемерово

Людмила Калита, РИА Новости Украина

Во вторник, 27 марта, полиция обнаружила склад военной техники в Житомирской области, в ГПУ уверяют, что "техника, о которой идет речь, не является боевой и вообще не является военной". В этот же день "Нацдружины" взяли под охрану офис телеканала ZIK. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Склад военной техники в Житомирской области

Полиция обнаружила в Житомирской области почти две сотни единиц похищенной спецтехники, в том числе БТР и БМП, которые незаконно хотели продать через интернет. На склад боевой техники полицейские "вышли" в ходе расследования по факту повреждения магистрального нефтепровода. Позже пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко заявил, что обнародованная в СМИ информация не соответствует действительности. По его словам: "на самом деле техника, о которой идет речь, не является боевой и вообще не является военной".

В МОЗ утвердили "Правила оказания первой помощи"

Министерство здравоохранения Украины составило объемный документ для терапевтов, педиатров и семейных врачей, в котором указывается перечень услуг учреждений по оказанию первой помощи. С 1 июля абсолютно все учреждения первичной медицинской помощи должны руководствоваться документом. В Минздраве отметили, что оптимальный объем практики для семейного врача составляет 1800 пациентов, терапевта — 2000, педиатра — 900.

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В Украине ужесточат проверки производителей продуктов

С 4 апреля в Украине заработает новая система контроля качества и безопасности пищевых продуктов. Производителей будут проверять по-новому и без предупреждений, поскольку вступит в силу соответствующий закон. Производителей, перевозчиков или магазины будут оценивать по степени риска. За нарушение нового закона предусмотрены жесткие санкции. Сумма штрафа для юридических лиц может достигать 70 тысяч гривен.

"Нафтогаз" отверг предложения "Газпрома"

"Нафтогаз" отказался от предложений "Газпрома" по внесению изменений в контракты на поставку и транзит газа или их расторжению, говорится в сообщении "Нафтогаза". "На встрече "Газпром" дал понять, что отказывается возобновлять поставки газа в Украину, как было предписано арбитражем Стокгольма в декабре 2017 года, и отказывается подтвердить, что выплатит 2,6 миллиарда долларов по решению суда в феврале. Оба решения суда окончательные и обязывающие для "Газпрома"", — говорится в сообщении.

В Украине намерены передать все порты в концессию

В Украине государственные порты будут передаваться исключительно в концессию, заявил во время брифинга министр инфраструктуры Владимир Омелян. Министр добавил, что, согласно Концепции развития портов, Украина должна стать хабом между Европой и Азией, а произойдет это с заходом в Украину крупных международных компаний, которые "внедрят новые бизнес-схемы и обеспечат стабильный грузопоток".

"Нацдружины" взяли под охрану офис телеканала ZIK

Телеканал ZIK сам попросил активистов организации "Национальный дружины" взять его офис под охрану, сообщила креативный продюсер телеканала Наталья Влащенко. Ранее Нацгвардия отказалась охранять телеканал ZIK. Меду тем Наталья Влащенко не связывает появление Нацдружин в здании телеканала со сменой бенефициара телеканала. В СМИ и ранее появлялась информация о том, что готовится силовой захват ZIK.

Россия присвоила 503 украинские телерадиочастоты в Крыму — Нацсовет

Россия присвоила 503 украинские телерадиочастоты в Крыму и Севастополе. Об этом на пресс-конференции сообщил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский, передает УНН. "Российская Федерация фактически украла и присвоила 503 радиочастоты, которые использовали украинские каналы и радиостанции на основании соответствующих лицензий", — сообщил Костинский.

Трагедия в Кемерово: люди вышли на массовый протест

Ужасающая трагедия в Кемерово, где в ТЦ "Зимняя вишня" погибли 64 человека, большинство из которых дети, собрала отчаявшихся граждан на многочисленный митинг. Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

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Встреча Ким Чен Ына и Си Цзиньпина

Ким Чен Ын 25-28 марта вместе с супругой совершил неофициальный визит в Китай. По информации СМИ, лидеры двух стран обсуждали текущую политическую повестку в мире и регионе, а также отношения между КНДР и Китаем: Ким Чен Ын заявил, что КНДР проведет денуклеаризацию Корейского полуострова, если будут созданы подходящие условия со стороны Южной Кореи и США.

Всемирный день театра установлен в 1961 году IX конгрессом Международного института театра и ежегодно 27 марта отмечается Центрами ITI и международными театральными обществами. Традиционно он проходит под единым девизом: "Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами".