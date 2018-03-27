Так и геморрой заработать легко. Как я выбирала себе врача

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Со второго апреля в Украине начинается кампания по выбору врача. Это – одно из нововведений медицинской реформы, цель которого — отойти от привязки людей к поликлинике по месту регистрации и дать им возможность самостоятельно выбирать медиков. Выбирать можно будет врачей первичного звена, то есть терапевтов, педиатров или семейных врачей. Каждый пациент должен будет подписать с выбранным врачом соглашение — "декларацию".

Не особо доверяя заверениям Минздрава, но все же насмотревшись картинок и вооружившись цитатником главы ведомства Ульяны Супрун, журналист РИА Новости Украина отправился по киевским поликлиникам выяснять, как можно подписать декларацию с врачом.

Первым пунктом назначения была ближайшая районная поликлиника, или как это сейчас называется "Центр первичной медико-санитарной помощи".

В холле возле окошка оформления электронных карточек, которые заменят бумажные, столпилась небольшая очередь из шести человек. В соседнем окошке возле компьютера сидел явно не медработник – белого халата на нем не было, он деловито дергал кабель монитора, всем своим видом показывая, что ничего не оформляет. В окошке, где не только оформляли электронные карточки, но и записывали к специалистам, никого не было, хотя рабочий день был в разгаре.

– Чай, наверное, пьют. Хоть электроника, хоть бумага, а чаёк — по расписанию, — ворчали в очереди.

В справке объяснили, что чтобы оформить электронную карточку, необходимо иметь при себе паспорт и заполнить соглашение на сбор и обработку персональных данных и выдали листок на подпись. Текст соглашения втиснут на половинку листа формата А4 и набран таким мелким шрифтом, что старикам осилить его не просто.

– Деточка, а прочитай, мне, пожалуйста, что тут написано. А то даже очки не помогают, – просит пожилой мужчина. – Точно квартиру не дарю?

Поднявшись на этаж, где принимают терапевты и семейные врачи, мы обратились в первый попавшийся кабинет, где под фамилией врача значилось “врач высшей категории”, и изъявили желание подписать декларацию. Первый же вопрос ошарашил: "А где вы живете?", собравшись с мыслями и отгоняя образ Супрун из телевизора, произносящей "Будь-якого лікаря. Де завгодно”, называем врачу адрес в 20 минутах ходьбы от поликлиники.

– Ой, солнышко, так далеко! И у вас же там есть участковый врач. У меня просто участок сильно большой – около трех тысяч населения. Я даже не знаю… Вы приходите уже после 1-го апреля, тем более, что вы не прописаны в нашем районе, – сокрушается врач пенсионного возраста.

– Но ведь Супрун говорила, что киевляне могут выбрать врача даже во Львове, – не сдаюсь я.

– Это все, конечно, хорошо – во Львове и где угодно, но как может врач проверить пациента? Вот я своих больных знаю. Я бы к ним пошла, посетила. Но я что, во Львов поеду? Это все просто говорильня, а на самом деле такого не может быть, чтобы больной жил в Днепровском районе, а врач из Святошинского района к нему ездил. Извините, я что, на транспорте поеду? А если у него температура? А если он, ну мало ли, был ходячим, стал лежачим? Наездишься к нему? Вы уж приходите числа 15 апреля, и потом я вам скажу, – несколько обнадежила врач.

С компьютером, но без интернета

Детская поликлиника в центре города встречает большим стендом в холле, где по пунктам расписано, как выбрать врача, и помещены собственно фото педиатров, с которыми здесь можно заключить декларацию.

– С первого числа приходите к своему доктору и подписывайте с ним декларацию прямо у него в кабинете, — поясняют в регистратуре.

– А если нет своего?

– Вот стенд — выбирайте любого.

– А электронную карточку где оформить?

- Сначала декларацию — потом карточку.

Внимательно изучив стенд, идем договариваться к выбранному врачу. В кабинете неожиданно оказывается новехонький компьютер, установленный буквально вчера. Вот только Интернета нет.

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– Программа у нас пока не работает, но вот-вот обещают всё подключить. Не волнуйтесь, мы успеем заключить декларации, потому что нам дано на это три месяца, – успокаивает приветливая врач.

И объясняет, что хоть раньше она и не обслуживала нас на участке, но готова заключить с нами декларацию, хотя мы назвали адрес в двух остановках метро от поликлиники.

– Это не важно, что я не ваш участковый — участковость уже утрачена. Вы – в зоне досягаемости. Хотя, как мне сказали на планерке, если у меня будут пациенты из Магадана, я туда полечу.

– И вам заплатят командировочные?

– Нет, это укладывается в деньги, которые идут за пациента. Только они же не мне платятся, а поликлинике, а там уже — что мне выделят. Но это анекдот. А если серьезно, то мы с удовольствием заключим с вами декларацию. Приносите паспортные данные обоих родителей, папа указывается тоже, с мобильным телефоном, ксерокс и оригинал свидетельства о рождении малыша, а вот идентификационный код для ребенка не нужен.

– А электронную карточку вы тоже лично будете оформлять?

– Вы можете сами ее оформить, или в регистратуре, или мы. Вы знаете, масса информации, и не понятно, как ее разложить на полочки, потому что нет интернета… Ну, не провели они его, хотя он уже должен быть две недели как. Но это же не моя вина, вся поликлиника сейчас в таком подвешенном состоянии, именно эта база. Только не говорите никому, потому что народ не верит, что в центре такое происходит.

Нужно отдать педиатрам должное – они умеют работать не только с детьми, у них прекрасно получается успокоить и приободрить дезориентированных родителей. Удостоверившись, что ребенок без врачебной помощи не останется, отправляемся во взрослую поликлинику, которая находится буквально через дорогу.

Держи карман шире!

Там тоже в холле на первом этаже размещен информационный стенд кампании по выбору врача и фото предлагаемых терапевтов и семейных докторов. Два пожилых человека внимательно изучают данные врачей. Вопрос, почему они не сделали этого из дому, зайдя в Интернете на HELSI.ME, задавать бесполезно – большинство стариков новыми технологиями не владеют, да и платить провайдерам не в состоянии.

В справочном окошке нас ждало большое разочарование. Оказалось, раз мы прописаны в этом районе, но живем совершенно в другом, хоть и на этом берегу Днепра, никто из врачей этой поликлиники нас обслуживать не будет. (То ли персонал плохо проинструктирован, то ли говорят, пренебрегая инструкциями, чистую правду).

– Не будет к вам врач из центра приезжать в Святошин, – заявили в справке.

– Почему же?

– Но это же врач Шевченковского района и поликлиника Шевченковского. Представляете, сколько людей живет по всему городу? Они-то говорят, что все это – права больных. Но эти права ограничивают! Если сейчас вы живете в Святошинском районе, а прописаны в Шевченковском, вы можете обслуживаться в двух поликлиниках сразу. Но после того, как заключите декларацию, вас будет обслуживать только одна поликлиника, потому что деньги за вас будут направляться именно в нее, — женщина в справочном окошке явно относится к ярым оппонентам Супрун и выступает противником "медреформы".

Перекочевавшие от информационного стенда под окошко справки старики внимательно выслушивают наш диалог, и пожилой мужчина вздыхает:

– Тут впору выбирать не терапевта, а проктолога, бо все это такой геморрой…