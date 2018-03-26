Проблем прибыло. ID-карта вместо паспорта

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Бумажные паспорта для украинцев уходят в прошлое. Кабмин принял постановление о запрете оформлять паспорт гражданина страны с использованием бланка в форме книжки.

Изменения внесли в соответствующее постановление на заседании правительства 21 марта. Как разъясняют чиновники, решение приняли, поскольку подразделения Миграционной службы в полном объеме "обеспечены материально-техническими ресурсами, необходимыми для оформления и выдачи паспорта в форме ID-карты".

Но паниковать обладателям "старых" паспортов не нужно – они по-прежнему действительны.

Получил "новый" паспорт – иди в ЖЭК!

ID-паспорта в Украине начали выдавать в 2016 году. По сути, это пластиковая карточка с чипом, где хранятся биометрические данные владельца – цифровая фотография и подпись. Также документ содержит номер и серию паспорта, данные о месте регистрации и проживания, семейное положение и детей – то есть такую же информацию, как и его бумажный аналог. Кроме того, в паспорт заносится налоговый номер.

Правда, сразу после введения новинки появилась информация о проблемах, с которыми сталкиваются граждан, например, в банках. Дело в том, что во многих учреждениях нет необходимой считывающей аппаратуры, в результате людям в дополнение к ID-карте необходимо получить в ЖЭКе бумагу с подтверждением прописки.

Еще одно существенное неудобство – поездки в не подконтрольные Украине районы Донбасса, на блокпостах уж точно нет сканирующего оборудования для проверки ID-карты.

При этом, по данным Министерства внутренних дел, на 13 февраля 2018 года оформлено 1 542 538 паспортов граждан Украины с бесконтактным электронным носителем в форме ID-карточки. Как сообщается, выдавались они только гражданам, достигшим 14-летнего возраста и людям, которые меняли документ из-за потери.

ID-карты для ВНО

В планах Государственной миграционной службы – обеспечить всех граждан страны ID-картами, рассказал руководитель пресс-службы Государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько.

В то же время он признает, что сегодня на получение ID-карт выстроились очереди. Гунько объясняет это тем, что идет подготовка к ВНО, дети оформляют паспорта по достижению 14 лет, и эти паспорта им нужны для регистрации на оценивание.

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Глава пресс-службы ГМС также прокомментировал жалобы и претензии украинцев, что в банках и, например, у нотариуса кроме карты требуют справку о регистрации места жительства.

"ID-карта является самодостаточным документом. Она не требует никакой другой любой справки или считывания чипа для того, чтобы удостоверить личность, подтвердить личность. То есть для ID-карты никаких приложений не требуется. Справку, выписку из реестра, действительно, по заявлению граждан мы бесплатно выдаем. Она является подтверждением места регистрации, места жительства, и для тех учреждений, которые до сих пор еще требуют это, потому что, в принципе, Украина идет к тому, чтобы полностью отвязать получения любых услуг от регистрации места жительства, чтобы это не были связаны вещи, как это происходит во всем мире, по крайней мере, в европейском сообществе", – рассказал Гунько.

"Других справок не нужно"

Также руководитель пресс-службы ГМС дал советы гражданам, у которых требуют дополнительные документы или говорят, что нужен бумажный паспорт-книжечка.

"По предоставлению любых других справок, в зависимости от ситуации, человек может принимать решение о том, предоставлять или не предоставлять те или иные документы. … Для установления личности ID-карта является самодостаточным документом, она не требует каких-либо других справок", – подчеркнул Гунько.