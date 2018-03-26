Единства нет, а программа есть. Новый нацплан Кабмина

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Украинские власти решили консолидировать общество и укреплять национальное единство. Соответствующий план действий был утвержден на заседании Кабмина 21 марта.

"Среди основных заданий, планирующихся к выполнению, — проведение научных, прикладных и социологических исследований в отмеченной сфере, дальнейшее отстаивание прав человека и гражданина, в частности, привлечение внимания международного сообщества к систематическим нарушениям основных прав и свобод на временно оккупированных территориях", — говорится в сообщении.

Как говорят в Кабмине, план направлен на преодоление противоречий внутри общества, а также популяризацию всего украинского за рубежом. При этом особое внимание будет уделяться неподконтрольным территориям Донбасса и переселенцам.

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В планах у властей вести просветительские мероприятия на Донбассе, укреплять украинский язык, создать веб-ресурс об истории украинского народа, а также увеличить зону вещания в Крыму.

Как говорится в документе, утвержденный план мероприятий предусматривает:

1) проведение просветительских мероприятий в Донецкой и Луганской областях, прежде всего в населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения, а также на неподконтрольных территориях;

2) усиление позиций украинского языка как государственного, его роли в образовании как фактора, играющего ведущую роль в процессах консолидации украинского общества;

3) усиление межрегионального сотрудничества, проведение коммуникационных мероприятий с участием внутренне перемещенных лиц, экспертов;

4) создание тематического веб-ресурса для распространения информации об истории украинского народа, и о современных событиях в Украине;

Также в плане предусмотрены мероприятия для увеличения зоны покрытия теле- и радиовещания в Крыму и на неподконтрольных территориях, обеспечения распространения, в том числе и за рубежом, фильмов украинского производства, прежде всего историко-патриотического содержания.

Напомним, в декабре 2015 года президент создал и возглавил Совет по вопросам национального единства для объединения украинцев и борьбы с пропагандой. Однако, чем именно занимался все это время Совет, мало что известно.

Изначально в него вошли также замглава (глава администрации президента), секретарь (замглава администрации президента). В состав Совета были включены директор Нацинститута стратегических исследований Владимир Горбулин, руководитель Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович, глава Госагентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко, вице-премьер — министр культуры Вячеслав Кириленко, министр образования и науки Сергей Квит, а также общественные деятели и активисты.

Состав Совета не раз критиковали за то, что в своем большинстве он являлся советом "идейных соратников", не терпящих инакомыслие.

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Мнение

По мнению политического эксперта Алексея Якубина, сегодня в обществе нет полноценной коммуникации, которая нужна для реального национального единства.

"Если мы говорим о коммуникации, она односторонняя. Власть считает, что коммуникация — это когда власть отправляет месседж на неподконтрольные территории, переселенцам, и они должны это слышать и принимать. Но власть часто не готова слышать переселенцев и даже не готова признать возможность собственного голоса за людьми, которые остались на неподконтрольных территориях", — отметил политолог в комментарии РИА Новости Украина.

Якубин уверен: принятая Кабмином программа, как и тема переселенцев, в целом для власти — очень неудачная, "потому что власть пытается сейчас хоть как-то камуфлировать эту проблемную ситуацию с переселенцами, что будет целый сонм мероприятий, но при этом реальные действия — совершенно другие".

Эксперт добавляет, что в парламенте до сих пор не урегулированы многие вопросы, связанные с переселенцами: есть 4 законопроекта, которые зарегистрировал "Оппозиционный блок", но их даже не рассматривают в парламенте, даже не включают в перечень законопроектов, которые нужно безотлагательно рассмотреть.

Переселенцам же, которых сегодня в Украине от 1,5 до 2 миллионов человек, во многом приходится решать свои проблемы самим, констатирует Якубин.

У него складывается впечатление, что переселенцев и людей, находящихся на неподконтрольных территориях, власть рассматривает скорее как балласт, потому глобально не решает вопросов этих людей, понимая, что решение этих вопросов будет требовать больших ресурсов — "а мы видим, что в этом плане власть старается экономить на людях".

"Несмотря на то, что у нас даже есть отдельное министерство, мне кажется, что усилий одного министерства оказалось меньше, чем общая инерция работы органов власти. Это не приоритет для власти", — подытожил политолог.

По материалам из открытых источников интернет