Почему медреформой украинцев обвели вокруг пальца

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Анна Лаба, РИА Новости Украина

Сами же авторы, лоббисты и идеологи законов "О медицинской реформе" нарушают нарушают эти законы с особым цинизмом, заявил ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.

"Напомню, реформа стартовала с рассказов о том, что необходимо принять закон об автономизации лечебно-профилактических учреждений. В результате закон принят, но ничего не происходит. Говорили, что больше прав получат лечебно-профилактические учреждения и их администрации, которые будут самостоятельно определять свою структуру, штатное расписание, вести хозяйственную деятельность и прочая, прочая, прочая. Но в результате ничего не произошло по причине того, что лечебно-профилактические учреждения как согласовывали свои структуры и штатные расписания с такими органами управления, как областные департаменты здравоохранения, районные управления и городские отделы здравоохранения, так и согласовывают. По сути — пшик и профанация. Но этим законом была легализирована дефиниция "платная медицинская услуга". После этого нам навязали еще два закона, один из которых о государственных финансовых гарантиях, который по сути является банальной схемой с созданием еще одного органа центральной исполнительной власти, который изменил целевое назначение медицинской субвенции запустил внедрение платной медицины в нашей стране", — сказал Кравченко на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Эксперт напомнил, что в самом законе "О медреформе" содержится норма, что на медицинскую отрасль должно выделяться 5% ВВП Украины, и таким образом будет увеличено финансирование в 2018 году, однако по факту из госбюджета на медицину в этом году планируется потратить лишь 3,5% ВВП.

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"Обманули. Нет денег на реализацию даже этой псевдореформы. И кроме того, дефицит госбюджета в этом году составляет как раз 3-3,5% ВВП. Как вы думаете, за счет чего правительство будет экономить — за счет бюджета правоохранительных органов, МВД, Генеральной прокуратуры, Администрации президента? Нет. Они как раз будут экономить за счет социальной отрасли, в первую очередь, это медицинская отрасль. Поэтому ничего хорошего нас не ждет", — уверен Кравченко.

Кроме того, по словам эксперта, от внедрения электронной системы eHealth в первую очередь пострадают пожилые люди и жители сел.

"Нам Супрун рассказывала о eHealth — кнопочку нажал и все выздоровели. Но у нас в сельской местности проживает 40% населения, там свет дают два раза в неделю. К чему это приведет? У наших пенсионеров пенсия ниже прожиточного уровня, в селе люди выживают за счет собственного хозяйства. Вы представляете их и эту интернет-технологию? По результатам проверки Счетной палаты, кредиты по 200 миллионов, 210 миллионов долларов, взятые под eHealth у Мирового банка, не использованы, но Украина платит по 1,5 миллиона за депонирование этих денег в процентах. Это банальная профанация. Нас уничтожают, а деньги воруют", — заключил Кравченко.

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