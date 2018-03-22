Бортник о войне с памятниками: пока руки заняты, голова не думает

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Декоммунизация в Украине вошла в рутинную стадию, когда борцы с исторической памятью народа доламывают то, что осталось. А что-то еще осталось… Из сообщений последних дней: в Боярке демонтировали знаменитый бронзовый памятник Павке Корчагину — герою романа Николая Островского "Как закалялась сталь". Памятник был установлен у здания, в котором в 1921 году жил писатель.

facebook.com/c14news Cнос памятника Павке Корчагину в Боярке Киевской области

В Бердичеве в Житомирской области радикалы средь бела дня разбили мемориальную доску на памятнике освободителю Киева генералу Николаю Ватутину. На замечания прохожих отвечали, что "декоммунизация продолжается".

Действительно, процесс декоммунизации в подобных проявлениях будет продолжаться, поскольку это выгодно нынешней власти, которой надо отвлечь внимание радикалов. К тому же такие акты не встречают какого-либо организованного сопротивления. Об этом сказал РИА Новости Украина политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Декоммунизация продлится, потому что надо радикальную, иррациональную часть общества постоянно "подогревать" какими-либо символическими действиями. Надо им давать что-то разрушать, иначе они могут переключиться на другие вопросы: почему ворует власть, почему она торгует с Российской Федерацией, почему страна не живет лучше… Поэтому радикалам будут постоянно вбрасывать эту тему (декоммунизации — ред.), чтобы они постоянно были чем-то заняты. Когда руки заняты, голова не думает", — сказал Бортник.

По его словам, для разрушителей будут подискивать все новые объекты.

"Уже даже говорили о том, что надо снести памятник Богдану Хмельницкому, снести памятник Грушевскому, который возглавлял Академию наук во времена Советской Украины… Все это будут продолжаться, будут искать все более и более отдаленные от коммунизма фигуры, и будет уничтожаться какая-то память о них", — отметил политолог.

Он добавил, что, помимо отвлечения внимания, преследуются и другие цели, в частности, радикалы делают это ради пиара.

"Знаете, в футболе иногда возникают драки, хулиганы бесчинствуют. И УЕФА приняла решение — телекомпаниям запрещено их показывать, чтобы не рекламировать. Вот и нашим медиа сегодня тоже надо бы заключить между собой соглашение — просто не освещать вот такие акты вандализма, поскольку для радикалов это лучшая реклама", — предложил Бортник.

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Что касается тех украинцев, которые против декоммунизации, но молчат, то, по словам политолога, своим молчанием они лишь потакают разрушителям.

"Пока вы "против" тихонечко на кухне, вы — не "против", вы — "за". Только когда люди начнут защищать память, как сейчас люди дежурят, например, у монумента Славы в Киеве — только тогда это все будет останавливаться", — резюмировал эксперт.

Напомним, в мае 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал четыре принятых Верховной Радой закона, входящие в так называемый "декоммунизационный пакет". В частности, были подписаны законы "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", "О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917 — 1991 годов"; "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 — 1945 годов" и "О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в ХХ веке".

Законами запрещается советская символика, осуждается коммунистический режим, открываются архивы советских спецслужб и признаются борцами за независимость Украины ОУН-УПА и другие организации.

Ранее директор института нацпамяти Владимр Вятрович заявил в эфире Радио Свобода, что в Украине декоммунизация "фактически завершена": переименовано около тысячи населенных пунктов, снесены почти все памятники Ленину и другим коммунистическим вождям.