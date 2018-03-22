Тренд дня: спасители экономики – один заробитчанин стоит сотни чинуш

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Заробитчане становятся спасительным фактором для экономики Украины. Так, Национальный банк изменил методику расчета объема частных денежных переводов в Украину и уточнил их оценки за 2015-2017 годы. Выяснилось, что переводы украинских работников из-за границы значительно больше, чем считалось ранее.

На основе обновленной методики Нацбанк перечислил квартальные и годовые объемы частных переводов в Украину за последние 3 года. Их оценки увеличены на 1,8 млрд долл в 2015 г., до 7 млрд долл, на 2,1 млрд долл. в 2016 г., до 7,5 млрд долл, в 2017 г. – на 2 млрд долл, до 9,3 млрд долл.

РИА Новости Украина Как заробитчане влияют на экономику Украины

Экономический эксперт Александр Охрименко отметил, что будущее Украины – экспорт рабочей силы, а не реформы и борьба с коррупцией.

"Украли мою цитату. Я об этом еще в начале года говорил, а они только сейчас заметили. И теперь вопрос в Студию. Кто прав? Я всегда говорил будущее Украина это экспорт рабочей силы. Все эти типа реформы и борьба с коррупцией глупость в квадрате", – прокомментировал данные НБУ эксперт.

Скриншот с сайта Facebook

В свою очередь журналист Владимирвыразил мнение, что власти выгоден отток рабочей силы за границу.

"Прямые иностранные инвестиции в украинскую экономику в прошлом году — 1,8 млрд долларов. (АПд: с учетом рекапитализации банков 2,3). Переводы заробитчан — 9,3 млрд. В фб очень любят рассуждать, как пресечь отток рабочей силы из страны. Но суть проста. Никто этого делать не собирается. Отток заробитчан выгоден власти, которая не умеет мыслить в долгосрочной перспективе", — считает Полуев.

В этом контексте трудовой миграции украинцев, по мнению журналиста, властям не нужно создавать рабочие места, зато можно отчитываться об уменьшении безработицы. Также страну покидает потенциальная протестная масса, так как уезжает активная часть населения.

Скриншот с сайта Facebook

"Заробитчане содержат свои семьи — детей и стариков. Государство может себе позволить и дальше убивать соцгарантии. За отсутствием инвестиций именно заробитчане — основной источник поступления валюты в страну. Сплошной профит для тех, кто пришел на несколько лет к власти", — резюмировал журналист.

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Финансовый эксперт Эрик Найман также согласен с тем, что главный украинский товар на экспорт – это заробитчане.

"Это очень похоже на правду. Главный украинский экспортный товар: заробитчане. Трансферы физлиц в Украину также являются главным источником пополнения валютных резервов НБУ", – уточнил Найман.

Скриншот с сайта Facebook

Солидарен с ним и журналист Вячеслав Чечило.

"Нацбанк де-факто официально признал то, что мы давно знали. Заробитчане превратились в главную статью украинского экспорта", – отреагировал Чечило.

Скриншот с сайта Facebook

Блогер Станиславакцентировал, что украинский заробитчанин для родной страны является главным инвестором, из года в год перечисляя все больше.

"О несчастном заробитчанине замолвите слово. Он – выражение лучших человеческих качеств: трудолюбия, бережливости, взаимопомощи. Он – кормилец наш. Он ценит семью, которой из года в год перечисляет все больше. Несмотря на то, что он работает на чужбине, он верит в Украину и многие строят здесь свой дом на старость своих лет. Прямые заработчанские инвестиции (ПЗИ) в экономику в прошлом году превысили ПИИ более, чем в 5 раз: $9,3 млрд против $1,8 млрд. Он наш главный инвестор верный Украине; для него страна – не расплывчатое понятие, для него Украина – его семья, его дети и родители. И в час радости, и тем более во время кризиса", – подчеркнул Зозуля.

Скриншот с сайта Facebook

При этом, по его мнению, для украинских чиновников заробитчанин удобен – он ничего не просит.

"Все украинцы должны быть благодарны коллективному украинскому заробитчанину, в том числе и за поддержание курса валют. С ним все не настолько плохо, насколько могло бы быть без него. Истинный вклад заробитчанина трудно даже оценить, ведь действует он тысячами тысяч мелких ручейков, которые оказываются сильнейшее воздействие. А что взамен? Какую плату воздают облагодеянные украинцы своему покровителю? Чем помогли в его нелегком деле работы на Украину за границами Украины? Может быть позволили перечислять средства на счета PayPal в Украине? Или создали какие другие финансовые и нефинансовые инструменты связи между украинскими трудягами-донорами и украинцами-рецепиентами?Наоборот" – резюмирует блогер.

Зозуля подчеркнул, что "один заробитчанин стоит сотню чинуш".

"Есть такое мнение, что обслуживать, убирать и выполнять черновую работу в Европе, это, якобы, — зазорно, а в чиновники пойти — нет, это не западло. В действительности один заробитчанин стоит сотню чинуш. Памятник ему стоит поставить, неведомому коллективному благодетелю от (не)благодарных иждивенцев. Ему — рабочему, сиделке, моряку", — подытожил Зозуля.

Скриншот с сайта Facebook

Экономист, шеф-редактор Радио Вести Андрей Блинов также обратил внимание и на другие статистические данные по экономике.

"День статистических открытий. Госстат пересчитал рост экономики Украины до +2,5%. Еще недавно статоценка была 2,1%. НБУ вообще поменял методику и пересчитал суммы частных переводов за три последних года: • 2015 — на 1,8 млрд до 7,0 млрд долл. США (в итоге дефицит текущего счета 1,8% ВВП превратился в 0,2% ВВП); • 2016 — на 2,1 млрд до 7,5 млрд долл. США (дефицит СТО сократился с 3,7% до 1,4% ВВП); • 2017 — на 2.0 млрд до 9,3 млрд долл. США (дефицит СТО сократился с 3,5% до 1,6% ВВП)", — напомнил Блинов.

По его мнению, такие вводные куда лучше объясняют, почему курс гривни по сути три года танцует на одном месте (да и в целом модель экономики лучше пляшет с такими вводными). Экспорт трудовых ресурсов стал мощнейшим фактором экономики Украины — переводы достигли 8% размера экономики.

Скриншот с сайта Facebook

"Кстати, и сам ВВП почти достиг 3 трлн (2,983 млрд) гривен благодаря высокой инфляции (дефлятор — аж 22%!). В долларовом эквиваленте это уже значительное больше $100 млрд — $112 млрд. И где-то в уголке с надеждой затаились инвесторы в укробонды с VRI-привязкой после 2021 года", — разъяснил Блинов.

Эксперт по вопросам финансов, бывший член совета Нацбанка Василий Горбаль сыронизировал, что Международному валютному фонду следует подписывать меморандумы не с властями Украины, а с гастарбайтерами.

"Национальный банк изменил методику подсчета объема частных денежных переводов в Украину и ретроспективно пересчитал квартальные и годовые объемы частных переводов за 2015-2017 годы. Как следствие, их объемы увеличены: в 2015 году – на $1,8 млрд до $7 млрд; в 2016 году – на $2,1 млрд до $7,5 млрд; в 2017 году – на $2 млрд до 9,3 млрд. Может нам не с МВФ, а с заробитчанами меморандум подписывать надо?" — акцентировал Горбаль.