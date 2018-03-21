Хроника 20 марта: безвиз с Катаром, заявления Савченко, арест активов "Газпрома"

Людмила Калита, РИА Новости Украина

Во вторник, 20 марта, Украина и Катар подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований и о военно-техническом сотрудничестве, все активы "Газпрома" в Украине были конфискованы в пользу госбюджета, а в офисах компаний Фирташа прошли обыски. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Визит Порошенко в Катар

Украина и Катар подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве, сообщила во вторник пресс-служба главы государства. Президент Украины Петр Порошенко находился с официальным визитом в Государстве Катар. Кроме того, Украина и Катар подписали ряд соглашений об экономическом и торговом сотрудничестве, а также о содействии инвестициям.

Украина и Катар подписали безвизовый режим

Украина и Катар подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований. Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин. Положения указанного соглашения предусматривают, что граждане Украины и граждане Катара, которые пользуются действительными проездными документами, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории государства другой договаривающейся стороны в течение срока, не превышающего 90 дней в течение 180 дней.

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Откровения Савченко

Во вторник, 20 марта, нардеп Надежда Савченко также дала брифинг в Верховной Раде, опровергая информацию о якобы подготовке теракта в Верховной Раде и в правительственном квартале. Между тем советник министра внутренних дел нардеп Антон Геращенко опубликовал копии представления Генпрокуратуры на привлечение к уголовной ответственности и задержание депутата Надежды Савченко.

Новый допрос Савченко

Сотрудники Следственного департамента спецрасследований Генпрокуратуры допросили внефракционного народного депутата Надежду Савченко по делу Майдана, сообщил начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк. Как пишут СМИ, на допросе Савченко спрашивали о ее заявлении по поводу того, что Пашинский заводил снайперов в гостиницу "Украина" во время событий Евромайдана. Канал 112 Украина на Youtube Рубан любит Украину. Выступление Савченко в суде

Рубану, объявили новое подозрение: грозит пожизненное

Главе центра освобождения пленных Владимиру Рубану сообщили о новом подозрении. Рубан подозревается в совершении очень тяжких преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение. Рубан ранее был задержан СБУ при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Как утверждают в ведомстве, в машине у него было большое количество оружия.

Все активы "Газпрома" в Украине конфискованы в пользу госбюджета

Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что все активы российского "Газпрома", которые находились на территории Украины, уже конфискованы в пользу госбюджета. По его словам, было изъято более 100 млн гривен, планируется взыскать еще шесть миллиардов долларов. Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что российский "Газпром", исходя из различных судебных решений, в совокупности должен Украине $8,5 миллиарда.

В офисах компаний Фирташа прошли обыски

Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) провели обыски в ряде офисных помещениях компаний, входящих в группу предприятий Group DF олигарха Дмитрия Фирташа, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. По ее словам, обыски проведены в рамках уголовного дела по фактам уклонения от уплаты налогов. Сумма убытков государству, по данным следствия, составляет более 500 миллионов гривен (около 19 миллионов долларов). Канал РИА Новости Украина на Youtube Адвокат пояснил, как правоохранители обходят запреты при обысках

В Запорожье обнаружили свалку биологических отходов

В промышленной зоне Запорожья обнаружили свалку лекарственных отходов: биоматериалы вместе с бинтами, ампулами и образцами анализов несколько месяцев хранились на заброшенных складах. Среди находок — полторы тонны биологических отходов после операций, в частности, из учреждений, работающих с возбудителями туберкулеза. Еще 2,5 тонны — использованные медицинские инструменты, среди которых нашли и оборудование, содержащее ртуть и тяжелые металлы.

Трамп провел телефонный разговор с Путиным

Накануне Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. По данным NYT, американский президент сообщил Путину, что он был обеспокоен после недавнего выступления, во время которого тот рассказывал о разработках в России "непобедимой" межконтинентальной крылатой ракеты и торпеды с ядерным зарядом. Во вторник Трамп также поздравил Путина с победой на прошедших в РФ выборах.

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Во Франции задержан экс-президент Саркози

Экс-президент Франции Николя Саркози помещен под стражу в рамках разбирательств по делу о возможном финансировании его президентской кампании 2007 года из Ливии, сообщает газета Monde. "По нашей информации, экс-президент помещен под стражу в Нантере (пригород Парижа — ред.), куда был вызван в рамках разбирательства по делу о возможном финансировании Ливией его победоносной президентской кампании 2007 года", — говорится в публикации. Канал Голос Америки на youtube.com Столкновение двух поездов в США с высоты птичьего полета

ВВС Израиля в 2007 году разбомбили ядерный реактор в Сирии

Израиль рассекретил информацию о том, что десять с половиной лет назад его авиация разбомбила ядерный реактор в Сирии, который находился на завершающих стадиях строительства, говорится в пресс-релизе израильской армии. Операция была проведена в ночь с 5 на 6 сентября 2007 года, сообщила армейская пресс-служба, подтвердив сведения, которые до сих пор циркулировали в зарубежных СМИ, но никак публично не комментировались израильтянами.

Международный день астрологии, ежегодно отмечаемый учеными-астрологами и энтузиастами, 20 или 21 марта (иногда 19 марта) — проводится в День весеннего равноденствия. А еще во всем мире 20 марта, по инициативе ООН, празднуется День Земли. К тому же в 2012 году ООН провозгласила 20 марта Международным днем счастья с целью признать важность счастья в жизни каждого человека и поддержать идею о том, что стремление к счастью является общим чувством для всех людей нашей планеты.