Тренд дня: "людей уже тошнит от псов из правящей "коалиции войны"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

КМИС опубликовал результаты нового опроса, согласно которым около 40% украинцев не знают, за кого бы проголосовали вообще. При этом если бы парламентские выборы состоялись в конце февраля, то в Раду прошли бы "Батькивщина", РПЛ, Оппозиционный блок, "За життя", "Гражданская позиция", БПП, "Самопомич" и "Свобода".

Тем временем рейтинг кандидатов в президенты возглавляет Юлия Тимошенко, за ней следуют Олег Ляшко и Анатолий Гриценко. Петр Порошенко оказался только на четвертом месте.

Политолог Кость Бондаренко, анализируя социологические данные, отметил непопулярность власти и шаткость ее позиций.

"КМИС, данным которого нет оснований не доверять, вообще говорит о том, что в феврале произошло стремительное падение рейтингов Петра Порошенко и не менее стремительный рост у Юлии Тимошенко (в ее пользу играют опыт в политике, акцентирование внимания на социальных проблемах, наличие "ядерного" электората, который воспринимает политика на иррациональном уровне, уровне веры, чего не хватает многим другим политическим силам, и апелляция к экономической составляющей)", — отметил эксперт.

По его мнению, Тимошенко, которая дважды финишировала на президентских выборах второй, до сих пор воспринимается как альтернатива нынешнему режиму для значительной части украинцев. И чем больше ошибок допускает власть, тем больше переток голосов в Центральной и Западной Украины от Порошенко к Тимошенко, которая постепенно забирает у президента не только электорат, но и пункты избирательной программы. Также Бондаренко отметил, что Анатолий Гриценко постепенно подминает под себя электорат Михаила Саакашвили и другие протестные группы.

Кость Бондаренко, facebook Пост Константина Бондаренко

"Оппозиционный блок" и дальше продолжает удерживать лидерство на юге и востоке Украины. При этом это одна партия без ярко выраженного лидера — тот случай, когда работает бренд, а не лидер. <…> "За життя", неожиданно для себя, по сути постепенно занимают ту нишу, которую ранее занимали коммунисты — нишу воинственного антизападного левого популизма", — разъяснил Бондаренко.

Политолог обратил внимание на незначительный рост рейтинга Радикальной партии Олега Ляшко — за счет расширения географии проекта на Восток, а электоральная деградация наблюдается у "Самопомичи".

Кость Бондаренко, facebook Пост Константина Бондаренко 2

"И вот на этом фоне интересно наблюдать электоральный крах "партий власти" — БПП и "Народного фронта" (кстати, еще одна партия без лидера, но она, скорее всего, станет политическим гумусом для других проектов). Если спросить, можно ли лидера без рейтинга сделать президентом, я скажу: нельзя. И приведу много примеров из мировой истории политических технологий. Но подобные процессы непременно сопровождаются закручиванием гаек и ведут к диктатуре", - отметил эксперт.

Бондаренко в данном контексте спрогнозировал "мушараффизацию" украинской политики.

"Вспомните Первеза Мушараффа в Пакистане. Петру Алексеевичу могут позволить все — закроют глаза на коррупцию, беззаконие, системные нарушения гражданских свобод и даже грубое устранение оппонентов — в обмен на безусловную лояльность относительно сюзерена в виде США. Но это до поры, до времени. Потому что если вдруг где-то в окрестностях Любляны поздним летом 2018 года Трамп пожелает встретиться с Путиным, вся эта конструкция нарушится, а технологии окажутся бессильными. И тогда снова актуализируется реальная социология, невзирая на внешние факторы", — подытожил политолог.

Кость Бондаренко, facebook Пост Константина Бондаренко 3

Политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев также обратил внимание на тенденции снижения рейтинга президента и его партии, и рост рейтингов оппозиционных партий и лидеров.

"В последнее время в общественном мнении ширится идея найти своего Макрона. А где его искать? Как политически корректно его номинировать в качестве кандидата в президенты? Вот в чем вопросы. Лидерские партии не сотворят "макрона". Значит надежда на новые, молодые. Но нужные какие-то стратегии, как выбрать такого кандидата, как раскрутить?" — задается вопросом Карасев.

В этой связи он считает неплохой идею о проведении праймериз.

"Вот неплохая идея появилась у партии УКРОП. Провести партийный праймериз и выбрать кандидата с большой политической перспективой. Сейчас обсуждаются 3 кандидатуры: Шевченко, Палицы, Куприя. К тому же, праймериз поможет сформулировать какой президент сейчас нужен Украине и подходит ли конкретный кандидат на эту роль. Технология праймериз, предложенная УКРОПом, еще важна для успешного партстроительства, так как за президентскими выборами по времени следуют парламентские. У партии сейчас 3,1%", — прокомментировал Карасев.

Вадим Карасев, facebook Пост Вадима Карасева

Он уточнил, что перспективный лидер уже сегодня может решить задачу попадания в будущий парламент, а следующий избирательный цикл – это шанс для новых молодых сил заявить о себе.

"Если у УКРОПа будет такой кандидат-локомотив, то партия на парламентских выборах "возьмет" избирательный барьер и, возможно, сформирует фракцию в Раде. Следующий избирательный цикл – это шанс для новых молодых сил заявить о себе, обновить партийный ассортимент, перезагрузить парламент. Сделать на выборах то, что не смог сделать Майдан – обновить элиты", — подытожил политолог.

Политический эксперт Сергей Быков также перечислил ряд тенденция, которые прослеживаются в результатах соцопроса.

"1) Власть демонстрирует нисходящую тенденцию поддержки. Партия БПП в феврале 2018 года готовы поддержать 6,6% избирателей. Это на 5,6% меньше, относительно сентября 2017 года или на 15,2% меньше, относительно выборов 2014 года. Следует отметить, что БПП по уровню поддержки уже уступает не только лидеру гонки, партии "Батькивщина", но также и "Оппоблоку", "За життя" и "Гражданской позиции", — выразил мнение Быков.

Сергей Быков, facebook Пост Сергея Быкова

То, что у Порошенко также просел рейтинг, эксперт объясняет неадекватной социальной политикой, оторванностью от проблем рядового гражданина и всеобъемлющей коррупцией.

"2) Коллективно оппозиция демонстрирует восходящую тенденцию. Общая позитивная тенденция поддержки "Батькивщины" и Тимошенко объясняется балансом риторики, которая направлена как на решение национальных проблем, так и персональных", — разъяснил политэксперт.

Сергей Быков, facebook Пост Сергея Быкова 2

По его мнению, традиционной ошибкой других оппозиционеров является чрезмерная концентрация на проблемах исключительно страны или рядового гражданина.

"Вспомним даже позицию ДНС Михаила Саакашвили, который говорил о коррупции, избирательном кодексе, как о главных национальных проблемах, игнорируя проблемы рядового украинца", — подытожил Быков.

Сергей Быков, facebook Пост Сергея Быкова 3

Политолог, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив, в свою очередь, напомнил, что никакой публичной социологии верить нельзя, но тенденции "уловить можно и нужно". По его мнению, падение рейтинга правящих партий объясняется тем, что люди уже устали от ура-патриотического угара и пафоса.

"Так вот. Членистоногие и песьеголовые из правящей "коалиции войны" ужо так изгаляются в милитаризме, ужо так трещат по швам в ура-патриотическом угаре и пафосе, ужо так мечут молнии в кольце популистов и врагов. А все не в коня корм. Не интересно это людям, осточертело и тошнит. А потому — рейтинги щелкающей жвалами "партии войны" валятся, упираются в дно и начинают закапываться. В общем. Что они не делают не идут дела", — отметил Павлив.

Михаил Павлив, facebook Пост Михаила Павлива

Политолог-международник Владимир Воля проанализировали социологию "с точки зрения управляемого конфликта".

"У Тимошенко такой результат, что все будут бросаться на нее с обвинениями, что она что-то намухлевала и рвется к власти. Ляшко с РПЛ наделили таким результатом, что окончательный означает коллапс политикума, если станет реальным. "Оппоблок" почти сравняли с Рабиновичем, чтобы больше ссорились. Гриценко с его позицией выставили на растяжке результата за него и результата за его партию. Садовому показали, что на пределе", — считает Воля.

Павел Воля, facebook Пост Павла Воли

При этом, как подчеркнул Воля, Порошенко и его БПП показали, что они — никто по сравнению с заоблачным рейтингом Тимошенко.

"Свободе" дали основание потом бросаться на всех с кулаками и обвинениями, что у них украли голоса. Одновременно дали авансовый рейтинг, что, мол, могут бороться с Тимошенко за место под солнцем. (Как это было в 2009-2012 годах). Вот она конструкция взаимной вражды", - пояснил эксперт.