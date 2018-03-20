Facebook и сетевые войны - главная ошибка украинских политиков

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Дело к выборам! Такой вывод многие эксперты сделали после встречи президента Украины Петра Порошенко с группой блогеров и заверений в том, что такие встречи станут проводиться периодически. Зачем? Можно ответить на этот вопрос, проследив за тем, как отписались блогеры после беседы с гарантом.

Читайте также: В Николаеве требуют отставки губернатора из-за суицида Волошина — журналист

Известно, что в разных политсилах усилили активность "сетевые менеджеры": идет подбор команд лидеров общественного мнения (ЛОМов), раскручиваются отдельные персонажи, формируются бюджеты, отрабатываются темы… К выборам, будь они досрочными или пройдут по плану, информационные кампaнии в Facebook и в других соцсетях наберут настоящую силу.

О некоторых тонкостях работы команд "блогеров на абонементе" и об их эффективности рассказал в интервью РИА Новости Украина политтехнолог Сергей Слободчук.

Сергей Слободчук, facebook Сергей Слободчук

По его словам, уже сейчас провластные политсилы осуществляют скупку и перекупку лидеров общественного мнения (ЛОМов), а результаты действия информатак команд "ботов" можно анализировать на примерах, как в соцсетях организованно комментируют любое политическое событие.

Что касается нашумевшей встречи Порошенко с блогерами, то, по мнению Слободчука, в этом случае и комментировать особенно нечего.

Как же так? О встрече Порошенко с блогерами написали, кажется, все. А Вы говорите – нечего комментировать?

— К Порошенко в основном нагнали массовку. А часть известных блогеров, которые работают "под Администрацией" — они туда не пришли. Это просто "пехоту" нагнали.

Но зачем?

— Нужна была акция, нужно было продемонстрировать, что президент – прогрессивный политик, поэтому нужны были блогеры. Хотя большой вопрос, кто среди участников встречи с Порошенко является знаковым блогером, к чьему мнению прислушиваются. Например, считается, что КПД блогера под неестественным псевдонимом значительно ниже, просто потому что у аудитории со старта сомнение, что такой человек действительно существует.

Специально создаются такие аккаунты?

— Да. Тут надо отметить украинских политиков в целом есть такая ошибка: они думают, что, захватив Facebook или плацдарм в Facebook, они будут очень сильно влиять на общественное мнение. Но это не так. Facebook – это Киев, это политически активные люди, это элита, скажем так. Но в элите… Все они подвязаны под разные группы влияния, поэтому если говорить, что черное – это белое, то эффективность будет равна нулю.

Эффективно соцсети работают в связке – со СМИ, с поступками и заявлениями политика. Сами по себе соцсети – это составная часть механизма, не более того. Как карбюратор отдельно от машины. Вещь, конечно, ценная, но на одном карбюраторе никуда не уедешь.

А народ?

— Простой народ живет телевизором. Есть обманчивое мнение, что Facebook простому народу "по барабану", но это не так. Сам по себе Facebook, конечно, "по барабану", но в связке со СМИ они могут работать очень эффективно. Плюс Facebook читают лидеры мнений – а они уже могут выступать как ретрансляторы для обычного избирателя.

Известно, что политики разрабатывают сетевые стратегии к выборам. Какие?

— То касается стратегий, то, в принципе, у всех провластных сил стратегия сейчас такая – скупка ЛОМов (лидеров общественного мнения – ред.). Под абонемент. Звучит сумма – 1,5 тысячи долларов.

Под абонемент? Что это значит?

— Это значит – писать посты и блоги. Вольная канва, то есть, заказчик ставит задачу в самом общем виде, а блогер уже сам подбирает аргументы, сам выстраивает канву текста, литературно оформляет свой взгляд на события, в своем стиле.

Акцент сейчас делается именно на скупке ЛОМов — то есть, тех, кто раскручен как блогеры, а также тех, кто считается востребованным спикером на ТВ.

Допустим, купили их, что дальше?

— Они (ЛОМы – ред.) должны продвигать нужные заказчику месседжи.

По моей информации, провластные силы (точнее, их политтехнологи) собираются брать просто "массой". Это чисто американский подход, когда мы включаем любой канал, а на каждом ТВ-канале или радио сидит лояльный эксперт, который под копирку просто озвучивает "методичку". Можно сказать, "долбит" как дятел.

Человек переключает на другой канал, а там — то же самое. На третий, а там – говорят по той же методичке. То же — и в Facebook…

Идея заключается в том, чтобы брать, что говорится, количеством. Не очень даже важно, авторитетный блогер или нет, не так важно, насколько его выступление соотносится вообще с действительностью. Важно, что нужные посылы звучат отовсюду.

Но для того, чтобы "брать массой", нужен очень большой бюджет. Опять-таки, это может работать эффективно, если есть монополия на СМИ и Интернет. А в Украине монополии нет – в любом случае на выборах на ТВ будут выступать спикеры Порошенко, Тимошенко, "Оппозиционного блока", "Народного фронта" и других.

Гораздо эффективнее, если спикер получает тз и у него есть профессиональный уровень, чтобы подобрать убедительные аргументы, а также оформить свое выступление так, чтобы ненавязчиво закинуть нужные месседжи. Но таких единицы.

Но есть ведь и другие ЛОМы, сотрудничающие с другими партиями?

— Да, есть. Поэтому осуществляются сейчас перекупки. Перекупают ЛОМов, работающих на другие политические силы. Есть определенная конкуренция в этом плане.

Думаю, после завершения операции скупки и перекупки начнется отфильтровка.

И кого же отфильтруют?

— Дело в том, что должны как бы идейно совпадать блогеры с задачами, которые перед ними ставятся. Если, например, человек против вступления Украины в НАТО, а агитирует "за", то… Он должен быть очень хорошим специалистом, умеющим подобрать убедительную аргументацию, чтобы агитировать за НАТО и рассказывать, как это будет хорошо.

А что будет хорошо, когда у нас уже все слили под Альянс, но никаких обязательств со стороны НАТО не получили? Кроме того, что НАТО признала, что Украина стремится вступить в этот военно-политический блок.

И вот человек это понимает, внутренне он против НАТО, и если у него при этом не очень высокая квалификация, то аргументация у него будет очень неубедительная. Может быть, аудитория даже воспримет это не нейтрально, а "в минус". Например, на выборах, я со старта говорю агитатором палаток, что они должны знать биографию кандидата, знать, что написано в листовке или в газете, которую они раздают. Потому что есть правило: "плохая агитация – это на самом деле контрагитация", "плохой агитатор – это самый настоящий враг, который вредит заказчику".

Поэтому – будут смотреть, анализировать и отфильтровывать. Чуть позже.

Вернемся к встрече Порошенко с блогерами. Все же, зачем ее устраивали и пообещали устраивать периодически такие встречи впредь? Это команда президента так показывает свою работу?

— Это в первую очередь. Для команды встреча президента с блогерами – это способ отчитаться. Это первая задача. Дальше они попытались это подать так, что определенная часть ЛОМов поддерживает и политику президента, и как человека его поддерживает, и видит его национальным лидером, сравнивает с Черчиллем и т.д.

Но тут уже содержится ошибка: попытались показать поддержку ЛОМов, но возникает вопрос: а ЛОМы ли те, кто был на встрече? Мы увидели, как они передрались из-за того, что кому-то удалось сфотографироваться с президентом, а остальным нет. Но ведь настоящие ЛОМы так себя не ведут.

И главный момент – ведь в перепалке блогеры раскрыли секреты своей работы – когда один и тот же человек работает с нескольких аккаунтов, когда искусственно нагоняется количество лайков, когда комментарии пишут фальшивые боты, а не живые люди…

Специалисты давно об этом знали, но сами исполнители случайно проговорились об этом только сейчас. А ведь с помощью таких манипуляций можно создать видимость, что серый человечек с серыми и скучными текстами – это популярный автор, хотя на самом деле его творчество лайкнули, дай Бог, 3 калеки. Но есть и обратная сторона – заказчик начинает думать, что созданная по его "хотению-велению" виртуальная реальность – это и есть настоящий мир. А потом приходят выборы – и громко бьют граблями по мозгам…Нужно требовать от авторов, чтобы тексты были литературные, а не кондовый и тупой агитпроп. Чтобы лайки были настоящие – пусть их будет не 2 тысячи, а 300, но это значит, что 300 настоящих читателей восприняли информацию. Плюс, если текст зацепил, то люди делают перепост – и информация циркулирует дальше.

Вероятно, команда Порошенко учтет ошибки. Ведь сетевые войны ведутся не первый год, есть специалисты… Кстати, хотелось бы узнать, как они оценивают эффективность согласованных кампаний в соцсетях. Есть эффект?

— Такие кампании показывают свою эффективность вот в каком плане… Покажем на недавних примерах. Происходит некое событие, скажем, задержали Владимира Рубана. Тут же мы видим сетевую активность, вроде бы стихийную, но если внимательно порисмотреться, то прослеживаются некоторые закономерности.

Так, сначала Рубана попытались привязать к Юлии Тимошенко, это первый вброс. Не вышло веско аргументировать – тут же попытались привязать к Виктору Медведчуку. Снова провал, тогда идет следуюший вброс – привязывают к Андрею Садовому… И так далее, процесс продолжается.

Но ведь это не вполне укладывается в какую-то логичную схему…

— Это не особенно важно. У людей сейчас, после 2014 года, разрушена система координат, разрушена политическая повестка, разрушено многое. Человек не понимает, что хорошо, что плохо, он, по сути, уже запутался: ЕС – это хорошо или плохо, НАТО – это хорошо или плохо, Россия – это хорошо или плохо? И вот — при помощи "вбросов" — неустойчивое мнение, скажем так, на первом этапе можно качнуть в нужную сторону. Особенно в ситуации, когда обычный человек не владеет полностью информацией, кто такой Рубан, чем он на самом деле занимается, с кем связан и т.д.

Технология строится так — сначала массированный "вброс" дезинформации, затем эта информация дополняется деталями. Главная задача – захватить в голове читателя-избирателя плацдарм, а затем с этого плацдарма продолжать действовать. Вот такой механизм.

Уже можно писать какую-то "история ботов" в украинской политике…

— Да, если вспомнить, то первыми были "юлеботы". Они свою эффективность доказали, поэтому метод взяли на вооружение.

Но мы же говорили о том, что народ теперь живет отдельно от соцсетей?

— Тем не менее, "юле", "порохо" и прочие боты оказывают влияние – например, СМИ с удовольствием цитируют блогеров из ФБ и блог-площадок, их высказывания часто становятся информповодом. Можно забрасывать таким образом фейки, осуществлять манипуляции. А можно информацию подавать правильную, в правильном ключе, давать соответствующий фактаж. Возможности большие.

Имеет значение фактор времени: кто первый сделал "вброс", тот и повлиял на общественное мнение. Опять же, если тема соотносится с действительностью. Если не соотносится, то ничего – все быстро забывается в информационном обществе. Мы можем наблюдать, как некоторые команды, где много людей, делают первый "вброс", второй… Третий уже может противоречить первому. Главное – постоянно гнать волну.

Народ смотрит на политику как на шоу-бизнес. Не зря же на улице мы слышим, как простые люди характеризуют происходящее в Верховной Раде словом "цирк". А что требуется о шоу-бизнеса? – Развлекать. Когда человек идет в цирк, то чего он ждет? – Что его будут развлекать постоянно, нон-стоп удерживать его внимание. Так что все четко по правилам психологии.

Как сказал выдающийся политолог Богдан Титомир "Но ведь пипл хавает". Я шучу, конечно, но насчет того, что зритель потребляет низкопробный продукт, то здесь он прав на 100 %.

Если бы наша аудитория хотя бы иногда "не хавала", а задумывалась над происходящим, то нами скорее всего управляли бы другие люди.

Из всего этого можно сделать вывод, что на грядущих выборах информационные кампании политсил в соцсетях будут достаточно интенсивными?

— Да, будут очень масштабные войны в соцсетях. А соцсети, в том числе, используются как "темник" для спикеров на ТВ. Человек может просто перед эфиром почитать, что там пишут "родственные" блогеры – и уже в этом ключе будет говорить в эфире.

Несомненно, на выборах все эти технологии будут очень активно использоваться. Работают они и сейчас.

Напомним, Петр Порошенко провел встречу с Facebook-блогерами. Как сообщил позднее советник президента Юрий Бирюков, встреча с блогерами длилась около двух часов, были "наработаны идеи по взаимодействию, по выходу видеоблогов на ТВ, по поддержке инициатив президента".