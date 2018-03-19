Страна запретов. Украинские чиновники, делая лучше, делают хуже

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

На днях министерство информационной политики Украины пожаловалось на то, что они не могут работать в VK и "Одноклассниках" с аудиторией из Донбасса и Крыма. Не могут использовать заблокированные российские социальные сети для распространение украинской пропаганды. Потому что закон, который они сами же и лоббировали, не позволяет.

Но при этом, они с упрямством осла продолжают эксперименты на согражданах. К примеру, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров намерен на ближайшем заседании (21 марта) прекратить действие Программы экономического сотрудничества между Украиной и Россией, подписанной в 2011 году. При этом, как уверенно заявил премьер, от этого пострадает РФ, но почему-то есть уверенность, что все будет с точностью наоборот. Это приведет к повышению цен на многие товары и услуги.

Читайте также: Хозяйке на заметку. Как укрепление гривны скажется на ценах

Шаг вперед, два назад

В минсоцполитики проговорились, что сами же наступили на собственный хвост. Что соцсетями "ВКонтакте" и "Одноклассники" не могут пользоваться работники сектора информационной реинтеграции Донбасса и Крыма, которые должны по роду своих занятий распространять информацию для жителей неподконтрольных Украине территории. И теперь, им бедным, приходится очень туго, о чем заявил в интервью "Новостям Донбасса" руководитель сектора мининформполитики Виктор Литвинов.

"С интернетом проще, но мы не можем работать в "Одноклассниках" и во "ВКонтакте". Это противоречит законодательству. Мы распространяем информацию в закрытых группах Facebook, но получается так, что из-за закрытости групп, только патриоты и читают ее. Видеоролики мы распространяем таргетированно, как рекламу в социальных сетях и в Ютубе", — рассказал Литвинов.

И это при том, что именно "министерство пропаганды" составило списки сайтов, которые должны быть закрыты и очень радовалось, что после блокирования в мае прошлого года в "Вконтакте" упала посещаемость его украинцами.

Читайте также: Степанюк: дефолт для Украины — лучший выход из долговой ямы

Но не только мининформполитики уже не рада своим же инициативам, список можно продолжить. Вот, к примеру, замминистра экономического развития и торговли Украины Наталья Микольская заявила, что Украина потеряла 1 миллиард долларов из-за ограничения транзита товаров через Россию в Кыргызстан и Казахстан.

А произошло это после того, как активисты-патриоты в 2015-2016 годах перекрывали пограничные пункты пропуска и не пускали фуры из РФ в Европу, требуя, чтобы они ехали в объезд. Россия ответила запретом на перевозку украинских грузов через свою территорию. И, как оказалось, больше всего понесла ущерб именно Украина.

"Если посмотреть на наш экспорт, то исторически в такие страны, как Казахстан, Грузия, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан, у нас поступало свыше 80% всего экспорта именно через территорию РФ, в некоторые, наиболее уязвимые страны, — более 95%. Именно поэтому по Украине торговое эмбарго ударило значительно сильнее, чем по странам ЕС. Тем более что наши продовольственные товары на рынке РФ занимали значительный сегмент. Когда мы научились работать даже в таких условиях, обеспечив все необходимое, нам решили вообще перекрыть экспорт в третьи страны. Это произошло уже 1 июля прошлого года. Речь идет о запрете сухопутного транзита через территорию РФ в третьи страны относительно всех товаров, по которым ввозная пошлина РФ больше нуля. Фактически о полном запрете транзита, более 90% из которого шло в Казахстан и Кыргызстан", — добавила Микольская.

Читайте также: Выборы президента РФ в Украине: выборы, которых не было

Наибольшие потери — это экспорт в Казахстан и Кыргызстан, свыше 40% экспорта утрачено, подчеркнула чиновница. И это не говоря о так называемой блокаде с ДНР и ЛНР, в результате которой Украине приходится покупать уголь бог знает где за колоссальные суммы.

Какой министр, такие и решения

Если не брать во внимание внешние запреты, а сконцентрироваться только на внутренних, то и от этого становится не легче. Депутаты уже заговорили о возвращении регулирования цен на социально важные продукты питания, которое было отменено Кабмином 1 октября 2016 года, потому что отмена госконтроля привела к резкому росту цен на яйца, недорогое мясо, колбасы, молочные продукты, хлеб.

Гражданский министра МВД Арсен Аваков в 2015 году ликвидировал госавтоинспекцию потому что "ему надоело смотреть в бесстыжие глаза гаишников". Сдерживающий фактор для многих водителей не превышать скорость, не садиться пьяным или под наркотой за руль, соблюдать ПДД, был устранен и тут же увеличилось количество ДТП. Ежегодно на дорогах гибнет более 3 тысяч человек, а уж по количеству аварий бьем все рекорды. Уже в прошлом году депутаты заговорили о восстановлении ГАИ, потому что новая патрульная полиция, которая должна была контролировать ситуацию на дорогах, этим не занимается. Они только оформляют ДТП, да штрафуют за неправильную парковку на улицах городов. Но у нардепов, которые с легкостью реализовали план министра по ликвидации ГАИ, на его восстановление не хватило времени.

По мнению экс-министра ЖКХ Алексея Кучеренко, Майдан привел к власти случайных, далеких от государственного правления людей, с которыми просто рассчитались за их участие в Майдане. А когда на государственных должностях оказываются "шестерки" у которых есть протекции тех, кто сидит у руля, причем от самых верхних должностей, до самых низких, ничего хорошего ждать не приходиться.

"Приход этих болтунов и неучей на руководящие должности — это чума. Они не понимают уровень своей ответственности, а главное, они не что не несут ответственности. Яркий пример, проводы Гонтаревой, которой только звание героя не дали за то, что она натворила. Вместо того, чтобы идти на допросы, они уезжают за границу тратить то, что нажили. Это беда. Никогда не было такого непрофессионального правительства, таких непрофессиональных губернаторов, мэров и прочих чиновников. Любой министр понимал меру ответственности и знал механизмы управления. Авторитет первых руководителей был достаточно высок. Но, признаюсь, разваливаться эта система начала при Азарове, когда у него в Кабмине, особо приближенные к Януковичу министры начали его посылать. И в кабмине Азарова была фронда. А сейчас вообще процветает беззаконие и вакханалия, потому что ответственности за халатность, за преступные решения, нет. Все происходит на принципах кумовства, договорняков. Чиновники потеряли страх и закончиться это плохо", — подчеркивает в разговоре с РИА Новости Украина экс-министр.

Те решения, которые принимают нынешние министры и члены правительства, не продуманные и дебильные.

Читайте также: Deutsche Welle: Ложкин тайно вкладывает в Германии миллионы

"В Кабмине собралась свора дебилов, если называть вещи своими именами. И они все друг на друга похожи. Это недоучки культурологического факультета, которые взяли в руки и инструменты и стали оперировать больного. И даже если они уйдут, возникнет серьезнейшая проблема будущей власти, потому что и они могут привести к власти похожих. При этом, они сегодня полностью убрали общественный контроль, они не прислушиваются к общественному мнению. Если бы лет 10 назад одна сотая той информации, которая сейчас размещается в СМИ появилась, то чиновник бы уже не работал. Даже Кучма не мог защитить любимчиков того же Кравченко, Кирпу. А тут, что не происходит, все спокойно пережевывается и никто не отвечает ни за что", — отмечает Алексей Кучеренко.

В конце прошлого года в эфире программы "Субъективные итоги с Анной Герман" на "NewsOne" было проведено голосование: "Если бы перед вами сейчас стоял выбор — выбрать прошлую преступную власть или нынешнюю, за кого бы вы проголосовали?", ответы на который шокировал. Подавляющее большинство украинцев проголосовали за возвращение к власти свергнутого в 2014 году президента Виктора Януковича. Всего свой ответ в ходе эфира дали 47 тысяч 181 человек. Из них 92% предпочли власть, которая была до Майдана. Потому что каждый украинец все безумные идем новых правителей ощутил на себе.