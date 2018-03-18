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    Аналитика и комментарии

    Хроника 17 марта: итоги обысков "Новой почты", советы Супрун

    (обновлено: )53301
    В Генпрокуратуре отчитались о результатах обысков в "Новой почте", Министерство обороны закупило некачественной дымовой смеси на 72 миллиона гривен, а замминистра Супрун вновь удивила "околомедицинскими" советами.
    Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Главные события и заявления минувших суток — в кратком обзоре РИА Новости Украина.

    В ГПУ сообщили о результатах масштабных обысков на "Новой почте"

    Во время обысков в помещениях компании "Новая почта", менеджеры которой подозреваются в уклонении от уплаты налогов, выявлены неучтенные наличные средства. Об этом сообщила в субботу пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

    В то же время ООО "Новая почта" отрицает информацию Сарган об изъятии в офисных и складских помещениях компании и родственных ей предприятий неучтенных наличных средств.

    "Годится для кино". Минобороны на 72 миллиона гривен закупило негодную дымовую смесь

    Обмен военнопленными между ДНР и Украиной в Донецкой области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Донбасс: к обмену пленными готовы, но...

    Министерство обороны Украины закупило для подразделений, ведущих боевые действия в Донбассе, негодную дымовую смесь. Об этом сообщается на сайте военной прокуратуры Южного региона Украины.

    Закупки проводились в 2015-2017 годах, всего было потрачено 72 миллиона гривен. При этом военные не проводили никаких испытаний "дымовой смеси".

    Прокуратура выяснила, что закупленное вещество не является дымовой смесью марки ДС-56, принятой на вооружение ВСУ, и вообще не может использоваться для боевых действий.

    В поезде "Хмельницкий – Лисичанск" нашли мертвым 22-летнего контрактника

    В поезде сообщением "Хмельницкий — Лисичанск" нашли мертвым 22-летнего военнослужащего контрактной службы. 

    По данным 44-й отдельной артиллерийской бригады, военнослужащий следовал к месту несения службы на поезде "Хмельницкий — Лисичанск". Что стало причиной смерти — окончательной версии пока нет.

    Читайте также: Хроника 17 марта: итоги обысков "Новой почты", советы Супрун

    Второй энергоблок Ровенской АЭС отключен от сети

    Второй энергоблок Ровенской АЭС отключен от энергосети для проведения планового ремонта

    По данным компании, на утро субботы в работе находятся первый и четвертый энергоблоки Ровенской АЭС на номинальном уровне мощности с суммарной нагрузкой 1430 МВт, замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. На третьем энергоблоке данной АЭС продолжается ремонт.

    СБУ выслала журналистку, которая должна была освещать выборы президента РФ

    В Киеве под посольство РФ сносят дрова и покрышки. Видео
    facebook.com/kiev.informator.ua
    В Киеве под российское посольство сносят дрова и покрышки

    Работник российской телеканала "Россия-24" Наталья Гончарова выслана из Украины. СБУ объясняет высылку Гончаровой "подготовкой антиукраинских видеосюжетов в интересах страны-агрессора".

    Гончарова принудительно возвращена на территорию РФ, ей запрещен въезд в Украину сроком на три года.

    На Житомирской трассе разбился автобус "Шаленый Чебурашка"

    В субботу утром на Житомирской трассе произошло столкновение пассажирского микроавтобуса и грузовика, который перевозил одноразовую посуду. Авария произошла на участке дороги возле населенного пункта Мила, в направлении Киева.

    Сообщество "Киев Оперативный" сообщает о трех пострадавших в ДТП. Они госпитализированы.

    Савченко: в Украине более чем достаточно военных, готовых на госпереворот

    Депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила о том, что украинские военные готовы к участию в военном перевороте.

    По словам Савченко, в Украине "более чем достаточно" военнослужащих, согласных свергнуть действующую власть. Как заявила нардеп, силовики были готовы выступить и против бывшего президента Виктора Януковича.

    Садовый заявил, что у украинцев украли страну

    Надежда Савченко. Архивное фото
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    У Савченко есть еще время, чтобы покинуть страну - эксперт

    Мэр Львова Андрей Садовый заявил о том, что у украинцев украли страну. 

    "Украинский народ не заметил кражи, так как никогда и не знал, как это — владеть своей страной", — написал Садовый на своей странице в Twitter, не уточнив, кто именно украл страну у украинцев.

    Супрун заявила о бесполезности перекиси водорода при обработке ран

    Обработка раны перекисью водорода и быстрое заживление никак не связаны, это миф, заявила исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

    "3% раствор перекиси водорода — который многие семьи используют как средство первой и часто единственной помощи при небольших ранениях — не заживляет и не обеззараживает раны… Более концентрированный раствор (от 30% и выше) конечно подействует, однако тогда вы получите химический ожог. Сомнительной также является свойство раствора перекиси водорода обезвредить патогенные микроорганизмы и бактерии, поскольку есть доказательства, что некоторые микроорганизмы содержат фермент каталазы, которая отключает действие Н2О2", — пишет Супрун на своей странице в Facebook.

    РФ отказалась подписывать Договор о запрещении ядерного оружия

    Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил позицию России, что она не будет подписывать договор о запрещении ядерного оружия.

    По оценке России, уже согласованный принцип продвижения к безъядерному миру отражен в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и "этот принцип увязан с обеспечением всеобщей безопасности и стабильности".

    Россия закрыла генконсульство Великобритании и запретила Британский совет

    Бортник: дело Скрипаля - попытки атаки Запада на Путина в ходе выборов
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    Бортник: дело Скрипаля - попытки атаки Запада на Путина в ходе выборов

    МИД России объявил персонами нон-грата и потребовал покинуть РФ в недельный срок 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании.

    Согласно сообщению, учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге.

    Кроме того, деятельность Британского Совета в России прекращается в связи с неурегулированностью его статуса, сообщается на сайте МИД РФ.

    Лондон предвидел ответ Москвы на высылку из Великобритании 23 российских дипломатов. В начале следующей недели Национальный совет по безопасности обсудит дальнейшие шаги в свете объявленных Россией мер, говорится в заявлении британского МИД.

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