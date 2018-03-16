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    Соцсети: в руках "Народного Фронта" теперь и полиция, и СИЗО, и омбудсмен

    (обновлено: )13710
    Назначение уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой – соратницы по партии наиболее одиозных политиков, возглавляющих силовые ведомства Украины, стало поводом для очередного бурного обсуждения в соцсетях.
    Людмила Денисова в сессионом зале Верховной Рады 15 марта 2018 года
    Украинское фото

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Людмила Денисова в сессионом зале Верховной Рады 15 марта 2018 года
    Украинское фото
    От воспитателя до соратницы Авакова. Скандальный омбудсмен Денисова

    Всенародная шумиха, связанная с нардепом Савченко, отодвинула на второй план весьма примечательное событие: в Украине был избран новый омбудсмен. Им стала председатель парламентского комитета по вопросам соцполитики и пенсионеров и экс-глава Минсоцполитики Людмила Денисова. Выборы нового уполномоченного по правам человека состоялись в связи с истечением полномочий Валерии Лутковской.    

    В соцсетях это назначение вызвало немало споров: "…жителям Украины теперь просто некуда жаловаться на нарушение их прав, особенно если эти права будут нарушены работниками полиции, ДПтСУ и Минюста", "Теперь люди Авакова будут следить за соблюдением прав человека людьми Авакова". " Это и есть классический тоталитаризм, когда сажают и защищают одни и те же люди", — пишут украинцы в соцсетях. 

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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