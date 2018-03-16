Соцсети: в руках "Народного Фронта" теперь и полиция, и СИЗО, и омбудсмен

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Всенародная шумиха, связанная с нардепом Савченко, отодвинула на второй план весьма примечательное событие: в Украине был избран новый омбудсмен. Им стала председатель парламентского комитета по вопросам соцполитики и пенсионеров и экс-глава Минсоцполитики Людмила Денисова. Выборы нового уполномоченного по правам человека состоялись в связи с истечением полномочий Валерии Лутковской.

В соцсетях это назначение вызвало немало споров: "…жителям Украины теперь просто некуда жаловаться на нарушение их прав, особенно если эти права будут нарушены работниками полиции, ДПтСУ и Минюста", "Теперь люди Авакова будут следить за соблюдением прав человека людьми Авакова". " Это и есть классический тоталитаризм, когда сажают и защищают одни и те же люди", — пишут украинцы в соцсетях.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook