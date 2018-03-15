Соцсети: новый слоган для Порошенко "поднял шапку - подниму и Украину!"

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Президентские курьезы – повод для очередного шумного обсуждения в соцсетях. В среду, 14 марта, произошел именно такой случай: президент Украины Петр Порошенко во время церемонии приветствия президента Австрии Александера ван дер Беллена, который прибыл в Киев с официальным визитом, поднял шапку, упавшую с головы солдата почетного караула.

Чтобы не нарушать церемонию солдат не решался поднять свой головной убор. Не растерялся глава государства: поднял шапку и надел ее на голову солдату. "Военная шапка с украинским трезубцем не должна лежать на земле. Президент помог воину почетного караула. Очень по-человечески", — так прокомментировал случившееся пресс-секретарь президента Святослав Цеголко на своей странице в Facebook и опубликовал соответствующее видео, ставшее самой горячей темой для обсуждения в соцсетях.

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook