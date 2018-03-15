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    Аналитика и комментарии

    Соцсети: новый слоган для Порошенко "поднял шапку - подниму и Украину!"

    (обновлено: )681100
    Нашумевшее видео того, как президент Украины Петр Порошенко вернул солдату почетного караула упавшую шапку, произвело настоящий фурор в соцсетях. Но далеко не все оценили по достоинству благородный поступок гаранта.
    Петр Порошенко поднимает шапку
    sharij.net

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Порошенко поднял шапку воина
    Скриншот видео
    Порошенко поднял шапку солдата почетного караула

    Президентские курьезы – повод для очередного шумного обсуждения в соцсетях. В среду, 14 марта, произошел именно такой случай: президент Украины Петр Порошенко во время церемонии приветствия президента Австрии Александера ван дер Беллена, который прибыл в Киев с официальным визитом, поднял шапку, упавшую с головы солдата почетного караула. 

    Чтобы не нарушать церемонию солдат не решался поднять свой головной убор. Не растерялся глава государства: поднял шапку и надел ее на голову солдату. "Военная шапка с украинским трезубцем не должна лежать на земле. Президент помог воину почетного караула. Очень по-человечески", — так прокомментировал случившееся пресс-секретарь президента Святослав Цеголко на своей странице в Facebook и опубликовал соответствующее видео, ставшее самой горячей темой для обсуждения в соцсетях.

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook

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