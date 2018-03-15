Тренд, однако: продажа оружия в мире за пять лет выросла на 10%

Владимир Матвеев, обозреватель

В соответствии с тенденцией к росту, наметившейся с начала 2000-х годов, объём международных поставок основных видов обычных вооружений в 2013–2017 гг. вырос на 10% по сравнению с 2008–12 гг. Лидером экспорта вооружений остаются США, на которые приходилось около 34% мирового объема продаж.

Мировые продажи оружия в период с 2013 по 2017 годы выросли в целом на 10%, по сравнению с данными за предыдущие пять лет (2008-2012 годы), свидетельствуют новые данные Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

На долю США в 2013-2017 гг. приходятся почти 34% объема продаж в мире, что позволяет им оставаться лидером на рынке экспорта оружия, говорится в опубликованном 12 марта докладе Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

В 2013-17 гг. США поставляли вооружения 98 государствам. 49% от общего объёма экспорта вооружений пришлось на страны Ближнего Востока.

"Основываясь на сделках, подписанных во время правления администрации Обамы, объём поставок вооружений США в 2013-17 гг. достиг самого высокого уровня с конца 1990-х годов, – подчеркивает директор Программы вооружений и военных расходов SIPRI д-р Од Флеран (Dr Aude Fleurant). – Эти сделки и дальнейшие крупные контракты, подписанные в 2017 году, гарантируют США сохранение позиции крупнейшего экспортёра вооружений в ближайшие годы".

По сравнению с 2008-12 гг. объём экспорта вооружений страны увеличился на 25% в 2013-2017 гг., и был на 58% выше объёма экспорта России — второго крупнейшего экспортёра вооружений в этот период. По данным SIPRI, в 2013–2017 годах объем экспорта вооружений из России сократился на 7,1% по сравнению с 2008–2012 годами.

Среди основных причин снижения показателей называются падение цен на нефть, а также санкции ЕС и США, введенные в отношении России после присоединения Крыма, передает Радио Свобода.

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Пять крупнейших экспортёров военной продукции – США, Россия, Франция, Германия и Китай, обеспечили 74% совокупного мирового объёма экспорта вооружений в 2013-2017 гг. В числе ведущих импортеров оказались Индия, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ, говорится в докладе SIPRI.

В целом в 2013–2017 годах поставки оружия в Азию и Океанию и на Ближний Восток выросли по сравнению с 2008–2012 годами, в то время как в Африку, Северную и Южную Америку и Европу – сократились.

Франция "увеличила экспорт оружия на 27% и стала третьим по величине экспортером вооружений в 2013–2017 годах". Объем экспорта вооружений из ФРГ – четвертого крупнейшего экспортера в 2013–2017 годах – сократился на 14% в период 2008–2012 годов и 2013–2017 годов, говорится в документе SIPRI. Наряду с этим, "поставки вооружений Германией на Ближний Восток выросли на 109%".

Пятую позицию в списке стран – экспортеров вооружений в 2013–2017 годах занял Китай. По сравнению с 2008–2012 годами экспорт увеличился на 38%. Основным импортером китайского оружия последние пять лет был Пакистан. Существенно выросли поставки в Алжир и Бангладеш в указанный период.

Отмечается, что за последние пять лет ощутимо увеличили экспорт оружия Израиль (55%), Южная Корея (65%) и Турция (145%).

Большинство государств на Ближнем Востоке непосредственно участвовали в насильственных конфликтах в 2013-17 гг. Импорт вооружений государствами в регионе увеличился на 103% в 2013-17 гг. по сравнению с 2008-12 гг. и составил 32% от глобального объёма импорта вооружений.

"Ожесточенный конфликт на Ближнем Востоке и обеспокоенность в отношении соблюдения прав человека привели к политическим дебатам в Западной Европе и Северной Америке об ограничении продажи оружия, – отмечает Питер Веземан (Pieter Wezeman), старший научный сотрудник Программы вооружений и военных расходов SIPRI. – Тем не менее, США и европейские государства пока ещё остаются основными поставщиками оружия в регион и поставили свыше 98% объёма импорта Саудовской Аравии".

В 2013-17 гг. Саудовская Аравия стала вторым крупнейшим импортёром вооружений в мире (импорт оружия увеличился на 225% по сравнению с 2008-12гг.), третьим по величине импортёром стал Египет (на 215%). Объединенные Арабские Эмираты были четвертым по величине импортёром в 2013-17 гг.

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Региональная напряженность также стимулирует рост импорта оружия в Индию. Отмечается, что в 2013-2017 гг. Индия была крупнейшим в мире импортёром основных видов обычных вооружений. На неё пришлось 12% общемирового объёма поставок вооружений. В 2013-2017гг. импорт увеличился на 24% по сравнению с 2008-12 гг.

"Напряжение между Индией, с одной стороны, и Пакистаном и Китаем, с другой, подпитывает растущий спрос Индии на вооружения, которое Индия, по-прежнему, не способна произвести сама, – сообщает Симон Веземан. – Китай, для сравнения, становится все более эффективным в производстве собственного оружия и продолжает укреплять отношения с Пакистаном, Бангладеш и Мьянмой через поставки вооружений".

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Согласно докладу, в 2013-2017 гг. импорт вооружений Китаем сократился на 19% по сравнению с указанным ранее периодом. Несмотря на это снижение, Китай стал пятым крупнейшим импортёром оружия в мире в 2013-17 гг.