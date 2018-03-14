Тренд дня: "смена власти в Госдепе, а что Порошенко?"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

В США — новые кадровые перестановки. Накануне американский президент Дональд Трамп отправил в отставку государственного секретаря Рекса Тиллерсона, назначив на его место экс-главу ЦРУ Майка Помпео. Трамп объяснил свое решение сменить главу Госдепа "расхождением позиций" с Тиллерсоном и сообщил, что давно обсуждал с ним увольнение. Говоря о Помпео, президент США сказал, что уже бывший директор ЦРУ на посту госсекретаря продолжит восстанавливать позиции Вашингтона в мире. При этом место Помпео в ЦРУ впервые заняла женщина — Джина Хаспел.

Как писало РИА Новости Украина, с отставкой Тиллерсона подошла к логическому концу затянувшаяся "мыльная опера" о разногласиях главы государства и главы американской дипломатии, о которой СМИ сообщали все последние месяцы. Привыкший к работе в вертикально интегрированной компании ExxonMobil, Тиллерсон не смог стать "своим" в команде импульсивного Трампа, где сложилось несколько центров влияния и где многие, включая самого президента, ставили ему "палки в колеса".

Новость о назначении нового госсекретаря в США, естественно, не прошла незамеченной в Украине. Политологи и эксперты украинского сегмента Facebook, анализируя причины отставки Тиллерсона, который посещал Киев с визитом в минувшем году, дали свои оценки ситуации.

По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, увольнение Тиллерсона связана с тем, что он выполнил свою миссию по "большой сделке" между Вашингтоном и Москвой.

"Напомню, именно Тиллерсон с весны 2017-го года с "нуля" выстроил систему взаимовыгодных договоренностей Вашингтона и Москвы по Сирии, Украине, КНДР и Ирану, получивших название "Большая сделка". Мы увидели, что эта конструкция успешно работает. Теперь пришло время "пожинать лавры" "Большой сделки" — от прекращение войны на Донбассе после ввода миротворцев до переговоров с КНДР. И Трамп не собирается делиться славой с Тиллерсоном", — отметил Корнейчук.

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Корнейчук считает, что Тиллерсон был слишком самостоятельной фигурой в окружении Трампа, позволяя иметь свое собственное мнение по всем вопросам, но Помпео для американского президента будет более удобным исполнителем.

"А Трамп таких людей не любит. Что уже было понятно после увольнения с должности первого помощника Бэннона. Личностный конфликт Трампа и Тиллерсона зрел давно, периодически попадая в СМИ. Но Тиллерсона терпели, пока не появились подвижки по КНДР и миротворцам. Помпео является более удобным исполнителем для Трампа. Не говоря уже о конфликте Тиллерсона с зятем Трампа Кушнеров, монополизировавшего влияние на президента", — уточнил эксперт.

Вместе с тем Корнейчук напомнил, что Тиллерсон остался для американского истеблишмента с "российскими связями".

"Тиллерсон хоть и смог договориться с Россией по всем вопросам "Большой сделки", но в глазах американцев являлся "токсичным" пророссийским политиком из-за своей многолетней работы там в качестве представителя (а потом — руководителя) Exxon. А ведь Трамп тщательно скрывает "Большую сделку", прикрывая ее мифической "холодной войной". Понятно, что имея Тиллерсона главой Госдепа — это сложно сделать. В-четвертых, новый глава Госдепа Помпео является представителем "чайного движения" в Республиканской партии. А их поддержка в Конгрессе нужна Трампу", — разъяснил аналитик.

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Наряду с этим, Корнейчук уверен, что "большая сделка" далее пойдет по накатанному Тиллерсоном сценарию, но вопрос Украины в ней неотделим от темы КНДР.

"Но есть и пессимистический сценарий. "Большая сделка" — это не статическая, а динамическая система. Требующая принятия ежедневных решений. Поскольку вопрос Украины завязан на вопросе Корее и так далее. То есть — "Большая сделка" только на середине пути, а не завершена, чтобы все участники повесили себе медальки.

Сможет ли Трамп лично заниматься "Большой сделкой", а Помпео удерживать его в русле договоренностей с Москвой? Хватит ли дипломатического опыта и авторитета у Помпео? Хватит ли у Помпео способности держать в руках все процессы "Большой сделки"? Готова ли Москва работать с новым главой Госдепа? К сожалению, вопросов больше, чем ответов. Но мы их получим в ближайшее время", — прогнозирует Корнейчук.

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Также аналитик подчеркнул, что в ближайшее время следует обратить внимание на поведение украинского президента, которого Тиллерсон держал в "ежовых рукавицах" для выполнения украинской части "большой сделки".

"Не начнет ли Петр Алексеевич самовольничать в лучших традициях зимы-2017, воспользовавшись сменой власти в Госдепе?" — задается вопросом Корнейчук.

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Политолог Владимир Воля считает, что далее у Тиллерсона начнется самостоятельная политическая карьера, а от отставки с поста госсекретаря он только выигрывает.

"Как я и говорил, отставка Тиллерсона возможна после того, как он проработает на должности год. 23 марта у него — день рождения. А дальше — собственная политическая карьера. Думаю, что эта отставка — потеря для президента Трампа. В отличие от Трампа, Тиллерсон от этой отставки выигрывает", - выразил мнение Воля.

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Другого мнения придерживается политэксперт Николай Спиридонов. По его словам, Трамп уволил Тиллерсона из-за недовольства существующим положением дел.

"Госсекретарь США Рекс Тиллерсон уволен с должности. Его место займет директор ЦРУ Майк Помпео. Видимо, Трамп не доволен нынешним положением дел и затеял кадровые перестановки в своём ближайшем окружении", - прокомментировал Спиридонов.

В свою очередь политолог Алексей Якубин сыронизировал после смены госсекретаря по поводу смены американского посла в Киеве.

"Из возможного неожиданного — ждать ли нам теперь смену посла в Киеве?) И как это все отразится на "прекрасном" Нефтегазе", - написал Якубин на своей странице в Facebook.

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Директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко обратила внимание на личность Помпео и его связи с нефтяным бизнесом.

"The Nation пишет, назначение Майка Помпео — крупнейшая победа братьев Чарлза и Дэвида Кохов, нефтяных магнатов, владельцев Koch Industries со времен проигрыша Митта Ромни, которого они финансировали. А Гугл добавляет, что Кохи создавали и финансируют ряд либертарианских мозговых центров — Институт Катона (Cato Institute), исследовательский Центр Mercatus при Университете Джорджа Мэйсона, Federalist Society и Heritage Foundation", - уточнила Дьяченко.

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По ее мнению, на посту госсекретаря один ставленник нефтяного лобби сменил другого.

Политолог Владимир Корнилов на этом фоне не обошел вниманием назначение на пост главы ЦРУ Джины Хаспел.

"Все обсуждают Тиллерсона и Помпео. Но я обратил бы внимание на новую главу ЦРУ Джину Хаспел. Она возглавляла секретную тюрьму ЦРУ в Таиланде, где, согласно многочисленным данным, американцы систематически пытали своих заключенных. Будет создавать американский ГУЛАГ мирового масштаба?" - отметил Корнилов.