Спиридонов: сейчас военное положение властям не по карману

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Евгений Стримов, РИА Новости Украина

К предстоящим в 2019 году парламентским и президентским выборам власть пока не готова. У президента Порошенко и его политической силы – пусть не катастрофически, но относительно низкая поддержка населения. Еще ниже она – у второй части правящей коалиции, "Народного фронта".

Первым лицам страны нужны громкие акции, которыми бы власть растила свой рейтинг или хотя бы пыталась это сделать. К таким акциям эксперты уже успели причислить задержание и арест переговорщика по обмену пленными Владимира Рубана и новые обыски у журналистов, которых подозревают в содействии РФ.

Действительно ли власть ужесточает "правила игры"? И какими будут ее следующие шаги? На эти вопросы в интервью РИА Новости Украина ответил политический эксперт Николай Спиридонов.

Согласны ли вы, что власть взялась за "закручивание гаек"?

– Думаю, да, определенное "закручивание гаек" происходит, потому что рейтинг действующей власти не особо высокий, поэтому, соответственно, чтобы удержаться у власти, очевидно, что гайки придется прикрутить.

В принципе, происходит попытка взять под контроль все информационное поле. И основные телеканалы, в основном за них идет борьба. Идет попытка сделать их лояльными президенту. И, в общем-то, это получилось – то есть (остались) буквально два телеканала, несколько радиостанций, которые могут поднимать оппозиционные темы.

Но дело в том, что такие методы уже давно не эффективны. Когда-то, еще в 2004 году, пытались взять под контроль все информационное пространство под тогдашнюю власть, под кандидата в президенты Януковича. Соответственно, о Ющенко, втором кандидате в президенты, говорил буквально только "5 канал". И даже в 2004 году попытка взять под контроль все информационное поле не удалась.

Если же мы говорим о 2018 годе и о выборах, которые пройдут в 2019 году, сейчас уже огромное количество украинцев пользуется интернетом. 35-40% – примерно такие цифры я видел. Даже если те люди, которых чуть больше половины, которые каждодневно, системно новости в интернете не смотрят, они же все равно сталкиваются на работе, на улице, еще где-то с теми, кто смотрит информацию в интернете.

Соответственно, попытка взять все под контроль, контролировать телевидение – сейчас есть и интернет-телеканалы, и видеоблогеры, и социальные сети… То есть попытка скрывать негативную для власти информацию, например скандалы с Петром Порошенко – с отдыхом, с оффшорами, эти темы не особо подавались на центральных каналах, но тем не менее, вся информация у людей есть, люди знают.

Попытка закрутить гайки вряд ли может быть успешной.

После "дела Рубана" появились версии, что власть может использовать тему военного положения, чтобы влиять на выборы. Например, объявить ВП в нелояльных БПП и НФ регионах и таким образом отсечь их от голосования…

– Насколько мне известно, в той части Донецкой области, которая подконтрольна Украине, там уже, в общем-то, есть военная администрация, есть элементы военного положения. И проголосуют там очень убедительно за действующую власть – с большой вероятностью. Потому что там уже такая ситуация, что если ты не поддерживаешь действующую власть, ты, скорее всего, под следствием… Там уже достаточно жесткое военное управление.

Что касается вообще военного положения… Дело в том, что военное положение можно объявить, но финансово практически невозможно его поддерживать. То есть, например, возьмем самую малость военного положения – комендантский час. Допустим, если объявить, что с 10 вечера до 7 утра люди не имеют права выходить на улицу. Ну вот где есть ресурсы, дабы обеспечить патрули, которые бы патрулировали всю территорию, нескольких областей, на предмет комендантского часа? Скорее всего, даже это обеспечить с точки зрения финансов государства трудно.

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Военное положение требует очень много ресурсов, которых у государства на данный момент нет. Поэтому я не исключаю попытки с помощью военного положения или сорвать выборы, или отсрочить их. Но, скорее всего, это может быть не долго и вряд ли удастся надолго отсрочить президентские выборы таким образом. Потому что Западные партнеры уже не вполне в восторге от нашей действующей власти, "медовый месяц" с ней закончился.

Скорее всего, такие планы в администрации президента рассматриваются, но вряд ли, все-таки, они на практике могут быть реализованы, даже если будут такие попытки. Поэтому я думаю, что такой сценарий на данный момент маловероятен.

А что вы думаете о новом "деле журналистов"? Как его оцениваете?

– Я пока не обладаю полнотой информации, что там случилось. Гитлянская, спикер СБУ, заявила о десятках обысков у журналистов.

В публичной плоскости звучала только фамилия Юрия Лукашина. Как-то не очень убедительно. На одном из сайтов я видел скриншоты, что он занимал антиукраинскую позицию, потому что принимал участие в создании фильма об Олесе Бузине. И еще раз он "Вконтакте" запостил информацию, что, возможно, российский истребитель что-то там сбил. И в связи с этими скринами доказывается, что он занимает антиукраинскую позицию.

Но мне кажется, что это как минимум притянуто за уши, потому что, например, очень многие написали про победу хоккейной сборной России на Зимней Олимпиаде. Это значительное событие. Так что, мы занимаем антиукраинскую позицию, раз об этом написали? И по поводу российского истребителя: может быть, это имело какое-то значительное военное значение или еще чем-то показалось интересным журналисту. Предположить, из этих двух новостей, о Бузине и истребителе, что он (Лукашин) занимает антиукраинскую позицию, как-то это выглядит притянутым за уши.

Да, эти действия похожи на закручивание гаек, но все-же полноценно прокоментировать эту ситуацию с происходящим, видимо, можно будет только дня через два-три. Потому что пока то, что мы увидели в публичной плоскости, вызывает только легкое недоумение, не совсем понятно, где, собственно, законодательная база.

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Доказательная база должна быть безупречной в случае с журналистами, если речь идет об обысках у них, доказательная база их вины должна быть безупречна. Потому что иначе возникает вопрос о возможном притеснении свободы слова, о возможных политических репрессиях. Сейчас ход за СБУ, за прокуратурой, ждем, что это было и как они это обосновывают с юридической точки зрения.

Я не могу исключить вины журналистов, но жду подтверждений.