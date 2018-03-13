...и накроет новая волна. Соцсети о тотальной украинизации

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Украинские нардепы опять вспомнили о тотальной украинизации: уже до конца марта Верховная Рада может рассмотреть проект закона, который делает украинский язык обязательным для всех сфер жизни и вводит жесткие санкции за нарушение языковой политики. По информации СМИ, на его скорейшем рассмотрении настаивал глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

Законопроект №5670-д предусматривает тотальную украинизацию в сфере СМИ, культуры, образования, здравоохранения и в сфере бытового обслуживания. Так, в эфире телеканалов можно будет говорить только по-украински, а если гость желает выступать на русском или другом языке, то телеканал обязан обеспечить синхронный перевод его слов на украинский. К тому же все интернет-СМИ должны иметь полную украиноязычную версию. И именно она будет показываться посетителю по умолчанию. Даже ведущие концертов и других массовых мероприятий должны будут говорить только на украинском языке.

Предполагается, что за соблюдением закона будут следить специальные "языковые инспектора" с широкими полномочиями. А вот нарушителям грозят весьма нешуточные санкции: публичное унижение или пренебрежение к украинскому языка предлагается наказывать, как и унижение иных государственных символов — от штрафа в размере 50 необлагаемых налогом минимумов (850 гривен) до ареста на шесть месяцев или лишение свободы до трех лет. Что думают об этом законопроекте сами украинцы?

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook