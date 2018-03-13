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    Аналитика и комментарии

    Хроника 12 марта: Могерини в Киеве, смерть Табакова, обыски СБУ у журналистов

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    Накануне Совет ЕС утвердил продление санкций против России, генпрокурор Украины вызвал на допрос судей КС России, на 83-м году скончался народный артист СССР Олег Табаков, а в столице Непала разбился пассажирский самолет.
    Порошенко и Могерини
    @petroporoshenko

    Людмила Калита, РИА Новости Украина

    В понедельник, 12 марта, глава европейской дипломатии Федерика Могерини посетила Украину с рабочим визитом, СБУ пришла с обысками к киевскому журналисту и другим медийщикам, а Нацбанк анонсировал замену бумажных 1, 2, 5 и 10 гривен монетами. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина. 

    Могерини в Киеве 

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    В ходе визита в Киев верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини встретилась с президентом Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом. В частности Могерини заявила, что ЕС поддержит введение миротворческой миссии ООН в Донбасс, если это поможет в реализации минских соглашений и урегулировании конфликта. 

    Читайте также: Бортник: Могерини — соучастница Порошенко по "успешным реформам" 

    Евросоюз продлил антироссийские санкции

    Совет ЕС продлил еще на полгода, до 15 сентября, санкции в отношении 150 человек и 38 организаций из-за ситуации вокруг Украины, говорится в сообщении Совета. "Двенадцатого марта Совет продлил ограничительные меры за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины еще на шесть месяцев, до 15 сентября 2018 года. Меры содержат заморозку активов и ограничения на поездки. Они продолжают применяться к 150 людям и 38 организациям", — говорится в релизе. 

    Луценко вызвал на допрос судей КС России  

    Главная военная прокуратура Украины заявила, что подозревает председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина и еще 18 судей КС в соучастии в посягательстве на целостность Украины из-за событий в Донбассе и Крыму, судьи вызваны повестками в надзорное ведомство. Он отметил, что в случае неявки в Главную военную прокуратуру подозреваемые будут объявлены в розыск, в суд направят ходатайство об их задержании для применения меры пресечения в виде содержания под стражей.  

    Украина запустит план взыскания средств с "Газпрома"  

    Эксперт-международник Андрей Бузаров
    Facebook Андрея Бузарова
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта

    Украина подготовила юридические планы по взысканию средств с "Газпрома" во исполнение решения Стокгольмского арбитража по его транзитному спору с "Нафтогазом", начнет действовать в ближайшее время, заявил в понедельник президент Украины Петр Порошенко. "Более того, почти полмиллиона долларов ежесуточно "Газпром" заплатит санкций за каждый день задержки платежа. Уверяю вас, Украина получит все до копейки", — заявил Порошенко. 

    Нацбанк заменит бумажные 1, 2, 5 и 10 гривен монетами

    Национальный банк Украины намерен заменить банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен монетами соответствующих номиналов. Напомним, что обновление номинального ряда национальной валюты плановое и началось с банкноты номиналом 100 гривен образца 2014 года, введенной в обращение 9 марта 2015. Ранее в Нацбанке сообщили, что чаще всего в Украине подделывают купюру номиналом в 500 гривен. Преимущественно это банкноты старого образца 2006 года.  

    СБУ пришла с обысками к журналистам

    В понедельник утром, 12 марта, сотрудники СБУ пришли с обысками домой к киевскому журналисту Юрию Лукашину, об этом сообщили его коллеги. Позже стало известно, что Служба безопасности Украины проводит более 25 санкционированных обысков в разных регионах Украины у лиц, которые способствуют стране-агрессору в проведении антиукраинских акций, об этом рассказала спикер ведомства Елена Гитлянская в Facebook. 

    Читайте также: Обыски у журналистов. Лукашин — новая жертва "свободы слова" в Украине

    Смерть Олега Табакова

    В понедельник скончался советский и российский актер, режиссер театра и кино, народный артист СССР Олег Табаков. У Табакова произошел сердечный приступ, после которого он умер в больнице. Ему было 82 года. Олег Табаков провел последние несколько месяцев в больнице, находясь в бессознательном состоянии. Медики изначально делали пессимистичные прогнозы, однако родственники Табакова не решались отключить его от аппаратов поддержания жизнедеятельности. 

    Артист Олег Табаков
    RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк
    Прощай, Маэстро! Кадры из жизни Олега Табакова

    Авиакатастрофа в столице Непала

    Не менее 39 человек погибли в результате крушения в Непале самолета бангладешской авиакомпании US-Bangla, следовавшего в понедельник по маршруту Дакка-Катманду. Во время захода на посадку самолет US-Bangla не попал на взлетно-посадочную полосу, а вместо этого упал на футбольное поле к востоку от Международного аэропорта Катманду имени Трибхувана. Вскоре после крушения воздушное судно охватил пожар. 

    День Содружества наций — ежегодный праздник 53 стран-участниц международного сообщества Содружество наций (до 1947 года — Британское Содружество наций), ассоциации независимых государств, ранее входивших в Британскую империю, признающих британского монарха в качестве символа свободного единения. День Содружества наций отмечается во второй понедельник марта.  

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