Хроника 12 марта: Могерини в Киеве, смерть Табакова, обыски СБУ у журналистов

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В понедельник, 12 марта, глава европейской дипломатии Федерика Могерини посетила Украину с рабочим визитом, СБУ пришла с обысками к киевскому журналисту и другим медийщикам, а Нацбанк анонсировал замену бумажных 1, 2, 5 и 10 гривен монетами. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Могерини в Киеве

В ходе визита в Киев верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини встретилась с президентом Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом. В частности Могерини заявила, что ЕС поддержит введение миротворческой миссии ООН в Донбасс, если это поможет в реализации минских соглашений и урегулировании конфликта.

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Евросоюз продлил антироссийские санкции

Совет ЕС продлил еще на полгода, до 15 сентября, санкции в отношении 150 человек и 38 организаций из-за ситуации вокруг Украины, говорится в сообщении Совета. "Двенадцатого марта Совет продлил ограничительные меры за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины еще на шесть месяцев, до 15 сентября 2018 года. Меры содержат заморозку активов и ограничения на поездки. Они продолжают применяться к 150 людям и 38 организациям", — говорится в релизе.

Луценко вызвал на допрос судей КС России

Главная военная прокуратура Украины заявила, что подозревает председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина и еще 18 судей КС в соучастии в посягательстве на целостность Украины из-за событий в Донбассе и Крыму, судьи вызваны повестками в надзорное ведомство. Он отметил, что в случае неявки в Главную военную прокуратуру подозреваемые будут объявлены в розыск, в суд направят ходатайство об их задержании для применения меры пресечения в виде содержания под стражей.

Украина запустит план взыскания средств с "Газпрома"

Украина подготовила юридические планы по взысканию средств с "Газпрома" во исполнение решения Стокгольмского арбитража по его транзитному спору с "Нафтогазом", начнет действовать в ближайшее время, заявил в понедельник президент Украины Петр Порошенко. "Более того, почти полмиллиона долларов ежесуточно "Газпром" заплатит санкций за каждый день задержки платежа. Уверяю вас, Украина получит все до копейки", — заявил Порошенко.

Нацбанк заменит бумажные 1, 2, 5 и 10 гривен монетами

Национальный банк Украины намерен заменить банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен монетами соответствующих номиналов. Напомним, что обновление номинального ряда национальной валюты плановое и началось с банкноты номиналом 100 гривен образца 2014 года, введенной в обращение 9 марта 2015. Ранее в Нацбанке сообщили, что чаще всего в Украине подделывают купюру номиналом в 500 гривен. Преимущественно это банкноты старого образца 2006 года.

СБУ пришла с обысками к журналистам

В понедельник утром, 12 марта, сотрудники СБУ пришли с обысками домой к киевскому журналисту Юрию Лукашину, об этом сообщили его коллеги. Позже стало известно, что Служба безопасности Украины проводит более 25 санкционированных обысков в разных регионах Украины у лиц, которые способствуют стране-агрессору в проведении антиукраинских акций, об этом рассказала спикер ведомства Елена Гитлянская в Facebook.

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Смерть Олега Табакова

В понедельник скончался советский и российский актер, режиссер театра и кино, народный артист СССР Олег Табаков. У Табакова произошел сердечный приступ, после которого он умер в больнице. Ему было 82 года. Олег Табаков провел последние несколько месяцев в больнице, находясь в бессознательном состоянии. Медики изначально делали пессимистичные прогнозы, однако родственники Табакова не решались отключить его от аппаратов поддержания жизнедеятельности.

Авиакатастрофа в столице Непала

Не менее 39 человек погибли в результате крушения в Непале самолета бангладешской авиакомпании US-Bangla, следовавшего в понедельник по маршруту Дакка-Катманду. Во время захода на посадку самолет US-Bangla не попал на взлетно-посадочную полосу, а вместо этого упал на футбольное поле к востоку от Международного аэропорта Катманду имени Трибхувана. Вскоре после крушения воздушное судно охватил пожар.

День Содружества наций — ежегодный праздник 53 стран-участниц международного сообщества Содружество наций (до 1947 года — Британское Содружество наций), ассоциации независимых государств, ранее входивших в Британскую империю, признающих британского монарха в качестве символа свободного единения. День Содружества наций отмечается во второй понедельник марта.