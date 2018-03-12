Соцсети: Украина-НАТО - лабораторной крысе наконец-то дали статус аспиранта

facebook.com/NLOUkraine

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Череду затянувшихся праздничных выходных взбудоражила прелюбопытная новость: НАТО признала за Украиной статус страны-аспиранта при альянсе — об этом сообщила первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко. При этом официального заявления НАТО о новом статусе Украины пока не поступало.

Новый статус означает, что страна официально задекларировала свой интерес в присоединении к Альянсу и получает приглашение присоединиться к диалогу с АТО по вопросам членства и связанных с ним реформ, пишут СМИ. По сути, статус "аспиранта" дает то же самое, что и простое намерение, полагают некоторые эксперты. Однко в украинском сегменте соцсетей новую "степень" Украины восприняли по-своему, спровоцировав немалый ажиотаж в обсуждениях.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook