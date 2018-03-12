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    Аналитика и комментарии

    Соцсети: Украина-НАТО - лабораторной крысе наконец-то дали статус аспиранта

    Тема:

    НАТО: надо или не надо? (329)

    (обновлено: )511140
    Украина теперь страна-аспирант НАТО. Как отразится новый статус на Киеве и что на самом деле подразумевает под собой позиция "аспиранта" в Альянсе?
    Представительство НАТО в Украине
    facebook.com/NLOUkraine

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Флаги НАТО и Украины
    facebook.com/president.gov.ua
    Что сие значит? Украина - первая в истории "страна-аспирант" в НАТО

    Череду затянувшихся праздничных выходных взбудоражила прелюбопытная новость: НАТО признала за Украиной статус страны-аспиранта при альянсе — об этом сообщила первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко. При этом официального заявления НАТО о новом статусе Украины пока не поступало.  

    Новый статус означает, что страна официально задекларировала свой интерес в присоединении к Альянсу и получает приглашение присоединиться к диалогу с АТО по вопросам членства и связанных с ним реформ, пишут СМИ. По сути, статус "аспиранта" дает то же самое, что и простое намерение, полагают некоторые эксперты. Однко в украинском сегменте соцсетей новую "степень" Украины восприняли по-своему, спровоцировав немалый ажиотаж в обсуждениях.  

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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