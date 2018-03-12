Тренд дня: "Украина в НАТО — болтовня для малограмотных"

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Оксана Максимова, РИА Новости Украина

За длительные выходные в Украине произошло немало громких событий, в списке которых — дипломатический конфуз из-за НАТО. Так, 10 марта политики из окружения главы государства Петра Порошенко сообщили о получении страной уникального статуса "страны-аспиранта" в НАТО. Это подавалось под видом очередной "перемоги" с особым акцентом на присвоении статуса, но в действительности оказалось игрой слов — на сайте Альянса появилось упоминание о странах-партнерах, "которые задекларировали желание (aspiration — англ.) к членству в НАТО".

Таким образом, речь лишь о декларативной позиции. То есть в НАТО просто констатировали те намерения, которые неоднократно были озвучены украинской властью, но никакого специального статуса это не предусматривает. Глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко уточнил, что в официальных документах НАТО статус страны-аспиранта не закреплен, однако включение Украины в число стран, которые задекларировали свое стремление к членству, означает, что в будущем она может войти в состав Альянса.

Тема перспектив членства Украины в НАТО и так называемый статус "аспиранта" не прошла незамеченной среди политологов. По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, Украина не станет членом НАТО по причине наличия по соседству России.

"И Кремль никогда не позволит разместить у нас "натовские" войска, базы или системы ПРО. Мало того, никто в НАТО не намерен защищать Украину, что пришлось делать, став бы мы вдруг членом Альянса", — считает эксперт.

По его словам, Западу выгодна внеблоковая Украина в качестве буфера с Россией.

"Поэтому вся эта болтовня о членстве в НАТО рассчитана исключительно на наш, к сожалению, малограмотный народ", — подытожил политаналитик.

Скриншот с сайта Facebook

Политолог Петрподнял вопрос о закреплении "курса на НАТО" в Конституции Украины.

"Конечно, идея не самая худшая. Но есть одна проблема. "Гибкость" системы отечественного конституционного права. Последний раз, когда у нас вносили изменения в Конституцию, то впоследствии их отменил Конституционный Суд на основании "процедурных нарушений", когда этого захотел президент Янукович.

Затем эту отмену отменила Верховная Рада. Простым постановлением", — подчеркнул Олещук.

В этой связи он напомнил об отмене "языкового закона" Колесниченко-Кивалова Конституционным судом за "нарушение процедуры".

Скриншот с сайта Facebook

"Наши "смелые патриоты" в свое время побоялись отменить закон через решения ВР (а для этого было достаточно подписи руководства), и спрятались за Конституционным Судом. Очевидно, для того, чтобы угодить всем "электоральным группам" одновременно. Но не означает ли это, что таким же способом может быть отменено любое решение ВР?" — задается вопросом политолог.

На этом фоне он напомнил о недавно принятом в парламенте законопроекте о реинтеграции Донбасса и правовые коллизии, возникшие вокруг документа.

"К примеру, недавно Рада приняла закон "о деоккупации ОРДЛО" (так его называют в СМИ, хотя до "деоккупации" он особого отношения не имеет).

Тогда "Оппозицийний блок" заблокировал его подпись спикером на некоторое время. Никто не знает, на основании чего, но лично я посмотрел соответствующее представление. В нем, опять же, ссылаются на "нарушение процедуры". В частности, на то, что не были соблюдены временные требования регламента по предоставлению текста законопроекта в парламент перед голосованием. Выразительный формальный срок, чтобы отменить этот закон когда-нибудь. Когда этого может требовать политическая целесообразность. А она может возникнуть довольно быстро — когда нужно будет выполнять "Минские договоренности" (или демонстрировать желание их выполнять)", — спрогнозировал политолог.

При этом Олещук считает, что изменения по НАТО можно принять в Конституцию, однако вряд ли это будет аргументом для Альянса.

"Можем ли мы принять изменения в Конституцию относительно НАТО? Можем. Будет ли аргументом для НАТО это решение в условиях страны с "гибкой Конституцией"? Очень сомневаюсь", — резюмировал Олещук.

Скриншот с сайта Facebook

В свою очередь политический эксперт Михаил Павлив уточнил, что ни в уставе, ни в любом другом документе НАТО понятия "страна-аспирант" нет.

"Соответственно никто Украине его не предоставлял. Но, то факт что этот фейк появился в один день с новостью о том, что Порошенко будет снова баллотироваться — более чем симптоматичный", — акцентировал Павлив.

Скриншот с сайта Facebook

Политолог Алексей Якубин сравнил перипетии по поводу статуса с НАТО с членством ассоциации с Европейским Союзом.

"По государству-аспиранту НАТО. Это также как статус государства-члена ассоциации с ЕС, без права на присоединение к ЕС. Грузия с начала 10-х годов имеет такой статус. По форме вроде прилично, а по сути. Ну вы поняли", — обратил внимание политолог.

Скриншот с сайта Facebook

В свою очередь политолог Константин Бондаренко иронизирует по поводу "аспирантства" Украины и протестов 2013 года после того как правительство Николая Азарова приостановило процесс евроинтеграции Украины.

"Получается, Майдан был бунтом аспирантов против проффесора?" - прокомментировал Бондаренко на своей странице в Facebook.

Скриншот с сайта Facebook

Также блогеры прокомментировали задержание руководителя центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира. Сообщалось, что Рубан был задержан 8 марта при выезде из неподконтрольной Украине территории Донбасса с арсеналом оружия. В тексте подозрения говорится, что Рубана подозревают в подготовке вооруженных нападений на высших должностных лиц государства. Президент Петрпопросил главу Службы безопасности Василиявзять расследование дела под личный контроль. На данный момент Рубану избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Блогер Вячеслав Чечило отметил, что если кто-то готовил теракты и покушение на президента, то это означает, что действовала группа как минимум из нескольких десятков людей, но об арестах сообщников Рубана не сообщалось.

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"Отморозков, обладающих серьезным боевым опытом, умеющих применять вот этот весь непростой изъятый арсенал. Так почему не арестованы подельники Рубана? Люди, явно опаснее чем дедушка-курьер, перевозивший для них оружие?

Почему эта кровожадная банда до сих пор на свободе, если СБУ "вела" дело давно и все с самого начала знала? Тревожно. Уж не проникли ли в СБУ агенты Путина?" — прокомментировал Чечило.

Скриншот с сайта Facebook

Политэксперт Сергей Быков считает, что из Рубана делают "мальчика для битья".

"Учитывая публичные свидетельства защиты Рубана, обвинения и доклады Грицака президенту, складывается устойчивое впечатление, что из Рубана делают "мальчика для битья". Пока мы не услышали существенных доказательств подготовки Рубаном терактов, а все выглядит так, будто Рубан не поделился с кем надо. Аналогично с тем, что не верю (пока) в подготовку Рубаном теракта, аналогично и не верю в то, что он не знал об оружии, которое перевозил", — отметил Быков.

Скриншот с сайта Facebook

По его мнению, в чрезмерной политизации дела заинтересованы сегодня обе стороны.

"Пока война будет оставаться сверхприбыльным бизнесом для власти — до тех пор она не будет конца", — подытожил Быков.