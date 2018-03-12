Пока вы отдыхали. Скандалы, конфузы и ЧП мартовских праздников

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Задержание и арест Рубана

Поистине самой резонасной новостью минувших выходных стало задержание и арест известного переговорщика по обмену пленными, руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Особенно с учетом масштаба преступления, которое Рубану инкриминируют, а именно – "подготовку масштабных терактов в центре Киева".

"Благодаря принятым Службой мерами удалось предотвратить масштабные террористические акты, которые имели быть совершены в ближайшее время в городе Киеве и в других городах Украины…", — заявил президент Петр Порошенко.

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Посредник Киева по обмену пленными с самопровозглашенными ЛДНР Владимир Рубан был задержан в четверг, 8 марта, при выезде из неподконтрольной Украине территории Донбасса с арсеналом оружия.

По данным СБУ, под видом переселенца Рубан якобы пытался провезти целый арсенал оружия, который был спрятан в мебели.

Сначала Рубан находился в СИЗО Мариуполя. На следующий день — 9 марта Шевченковский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей 60 суток без внесения залога. Решение может быть обжаловано течение 5 дней. Защита Рубана заявила, что собирается это сделать.

pravda.com.ua/ Суд над Владимиром Рубаном

Рубана подозревают по трем статьям — ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

По данным спецслужб, Рубан планировал обстрел из минометов, гранатометов и стрелкового оружия Рады, Администрации президента и других зданий в правительственном квартале во время пребывания на заседании парламента президента, руководителей силовых структур и других государственных деятелей. В документе говорится, что планировалось ночью захватить Раду, убив правоохранителей, которые ее охраняют. А так же осуществить вооруженные нападения на жилье государственных деятелей и политических лидеров, в частности Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других с целью их убийства.

Как говорится в тексте уведомления Рубана о подозрении, боевой арсенал для подготовки и реализации серии терактов он якобы получил на неподконтрольных территориях. Причем купил и вывез его, пользуясь своими знакомствами с представителями верхушки ДНР Александром Захарченко и министром доходов Александром Тимофеевым.

Рубан все предъявленные ему обвинения отрицает и утверждает, что ему устроили "подставу", за которой стоит военный с позывным "Кедр".

Рубан утверждает, что не был в курсе того, какой именно груз везет в микроавтобусе, а просто согласился помочь "Кедру" – сначала отвезти на неподконтрольную территорию товар, а оттуда забрать мебель. Беспрепятственный пропуск его авто обеспечивался установлением на машину "военных номеров".

"Тайная" встреча Порошенко с блогерами

Немало шуму на минувших выходных наделала и "тайная" встреча Порошенко с блогерами, из-за которой последние даже переругались между собой.

Среди 18 присутствующих на встрече, которая состоялась 9 марта, были советник президента, помощник главы МОУ Юрий Бирюков, Мирослав Олешко, Александр Нойнец ("Петр и Мазепа"), Игорь Бигдан, Виктор Трегубов, Ярослав Матюшин, Богдан Карпенко, Алексей Петров, Елена Монова, Юрий Гудименко, Мартин Брест, Масон Лемберг, Серж Марко, Филипп Духлий, Дана Яровая, Роман Доник, Денис Пятигорец и Виктор Пузанов. Также об участии во встрече на своей странице в FB сообщил и Гарик Корогодский, но позже заявил, что это была шутка.

facebook.com/oleshkomiroslav Петр Порошенко и Мирослав Олешко

Встреча проходила в закрытом режиме — записывать на видео и диктофоны было нельзя, хотя пригласили на меропрятие только самых лояльных к власти блогеров.

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"Только что прошла закрытая встреча президента Украины с блогерами. Это была очень теплая беседа лидера страны с обычными людьми разных профессий. Обсудили актуальные вопросы и путь к нашей общей победе" — написал Олешко на своей странице в Facebook.

Через некоторое время он удалил свой пост, однако затем снова восстановил. Также он опубликовал селфи с президентом, которое вызвало скандал в сети. Суть ссоры состояла в том, что телефоны нужно было сдать на входе, а Олешко, судя по фотографии, этого не сделал. Хотя блогер уверяет, что ничего не нарушил, а фото разрешил опубликовать сам Порошенко.

О чем говорили

Бирюков заявил, что во время встречи, которая длилась 2 часа, были "наработаны идеи по взаимодействию, по выходу видоеблогов на ТВ, по поддержке инициатив президента".

Впечатлениями поделился и блогер Виктор Трегубов. По его словам, во время встречи Порошенко заявил, "что верит в победу на следующих президентских", а также "пообещал, что будет весело" и скоро будут "новые громкие задержания и посадки", а также "сокрушается из-за недостаточного продвижения позитива в медиа".

На встрече коснулись и темы миротворческой миссии – этот вопрос президент собирается "дожать", как и договоренности с МВФ. Ссориться никто не собирается, но поторговаться можно, добавил блогер.

"Основная тема, вокруг которой крутились почти все вопросы — информационная война, которую Кремль ведет в отношении Украины. Про Мальдивы не спрашивали", — отметил Алексей Петров.

"Попробовали договориться исправить новостной перекос в медиа-пространстве", — сказал другой участник встречи Ярослав Матюшин.

А вот блогер Мартин Брест сделал выводы, что украинские власти готовятся к быстрой силовой зачистке Донбасса.

"Короче, что я понял после вчерашней встречи. План такой. Сначала миротворцы заходят и перекрывают границу на всей ее протяженности. Потом заходят ЗСУ и зачищают Донбасс, в стиле "без оружия — живи, с оружием — смерть…", — писал блогер на своей странице в Facebook.

Отметим, это уже вторая встреча Порошенко с блогерами и журналистами в подобном формате. Предыдущая состоялась два года назад.

Дипломатический конфуз из-за НАТО

Успела Украина и оконфузиться за праздники.

В субботу, 10 марта, об обретении Украиной уникального статуса "страны-аспиранта" в НАТО политики из окружения Петра Порошенко сообщили громко и пафосно. Мол, НАТО открывает двери для четырех стран (кроме нас это Грузия, Македония и Босния).

Украинские власти тут же заявили об очередной "перемоге", заявляя, что нам присвоили статус "страны-аспиранта" НАТО. Первые лица государства отметили это событие радостными постами в соцсети и пообещали "работать дальше".

На деле же получилась игра слов. На сайте НАТО появилось упоминание о странах-партнерах, "которые задекларировали желание (aspiration — англ.) к членству в НАТО".

nato.int

Речь лишь о декларативной позиции. То есть в НАТО просто констатировали те намерения, которые неоднократно были озвучены украинской властью, но никакого специального статуса это не предусматривает.

Глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко уточнил, что в официальных документах НАТО статус страны-аспиранта не закреплен, однако включение Украины в число стран, которые задекларировали свое стремление к членству, означает, что в будущем она может войти в состав Альянса.

Временное "нет" от МВФ

Тем временем, МВФ "порадовало" Украину новым отказом.

В Фонде заявили, что пока не готовы говорить о новом транше для Киева.

Директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс сообщил, что на сегодняшний день МВФ не определился не только с размером транша, но и с датой визита оценочной миссии в Украину. Между тем дискуссия с Киевом продолжается.

"Наша дискуссия с украинской властью является постоянной", — отметил представитель Фонда.

Ранее говорилось, что МВФ ожидает от украинской власти проведения масштабной земельной реформы. "Время ввести рынок земли уже пришло, и мы ждем подачи законопроекта о масштабной земельной реформе в Верховную Раду", — заявлял глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман.

По его словам, земельная реформа остается одним их ключевых элементов программы украинских реформ, поддерживаемых МВФ.

По материалам из открытых источников интернет