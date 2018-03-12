Хроника 11 марта: миссия ОБСЕ на Закарпатье, протест под домом Авакова

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В воскресенье, 11 марта, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ОБСЕ открыла наблюдательную миссию в Закарпатской области, румынские венгры потребовали автономию, а глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль придумал отдельный праздник для Закарпатья и объявил его выходным. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

На Закарпатье начала работу миссия ОБСЕ

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто утверждает, что ОБСЕ открыла наблюдательную миссию в Закарпатской области, сообщает пресс-служба венгерской партии "Фидес" со ссылкой на заявление Сийярто. Однако Закарпатская областная государственная администрация не располагает информацией об открытой в регионе миссии ОБСЕ, предложения об этом не поступали, заявил пресс-секретарь ОГА Ярослав Галас.

Румынские венгры потребовали автономию

Этнические венгры провели митинг в румынском городе Тыргу-Муреш с требованием предоставить территориальную автономию уездам с компактным проживанием венгров, в нем участвовали более 3 тысяч человек. Митингующие приняли обращение к парламенту, правительству и президенту Румынии с требованием о предоставлении автономии. Места компактного проживания венгров в Румынии — уезды Харгита, Ковасна и Муреш.

Москаль придумал отдельный праздник для Закарпатья и объявил его выходным

Глава Закарпатской областной госадминистрации Геннадий Москаль решил объявить 15 марта праздничным днем в регионе и объявил его выходным. Москаль приурочил праздник к годовщине создания Карпатской Украины 15 марта 1939 года. Согласно распоряжению председателя Закарпатской ОГА, председателям райгосадминистраций, руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендовано перенести рабочий день с четверга, 15 марта, на одну из суббот апреля, когда по области будет проводиться традиционная весенняя толока (субботник).

Могерини назвала условие, при котором ЕС поддержит ввод миротворцев в Донбасс

Евросоюз поддержит введение миротворческой миссии ООН в Донбасс, если это поможет в реализации минских соглашений и урегулировании конфликта, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини. "Решение о такой миссии принимается Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, а не Европейским союзом как таковым. Мы хотели бы, чтобы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине имела полный доступ ко всей территории Украины, в том числе вдоль украинско-российской границы, в соответствии со своим мандатом", — рассказала Могерини.

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ЕБРР выделил Украине деньги на три солнечные электростанции

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил Украине 25,9 миллиона евро на строительство трех солнечных электростанций, которые будут располагаться в Винницкой области, сообщил в воскресенье президент Петр Порошенко. "Этот проект — еще один шаг к энергонезависимости нашего государства. А также — новые рабочие места для 350 человек, которые будут заняты на строительстве и еще 15, занятых на обслуживании станции", — написал Порошенко в Facebook.

Гройсман намерен сократить потребление газа в Украине еще на 5 млрд кубов

В Украине возможно сократить потребление газа на 5 миллиардов кубометров к 2022 году, считает премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Для сравнения, по данным премьер-министра в 2014 году Украина потребляла 24 млрд кубометров газа, а в 2017 году — 18 млрд кубов. Также глава Кабмина заявил о стремительном развитии возобновляемой энергетики, в частности, рост количества домохозяйств, использующих солнечные электроустановки — таких в Украине в конце 2015 года было 21, а в конце 2017 — 3010 домов.

Протест под домом Авакова

Сторонники партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Движение новых сил" в воскресенье пикетировали дом главы МВД Украины Арсена Авакова с требованием его отставки. Протестующие держали множество плакатов, в частности, "Мафии Порошенко — смертную казнь". В политсиле заявили, что Аваков должен ответить, в том числе, за "зачистку" палаточного городка сторонников Саакашвили у здания Рады, которая произошла в минувшие выходные.

Верующие провели Крестный ход в центре Львова

Тысячи верующих приняли участие в воскресенье, 11 марта, в "Крестной дороге" по случаю Крестопоклонного воскресения во Львове. Шествие организовала Украинская греко-католическая церковь. Его возглавил архиепископ и митрополит Львовский Игорь (Возьняк).

В Херсонской области произошли столкновения военных и местных жителей

Вблизи поселка Новая Збурьевка Херсонской области гражданскими лицами была спровоцирована драка с военнослужащими, сообщили в ВМС Украины. Участники столкновений задержаны. По информации военных, зафиксированы телесные повреждения как военнослужащих, так и гражданских лиц, материалы переданы в правоохранительные органы.

Украина завоевала третье "золото" Паралимпиады-2018

Украинец Игорь Рептюх принес сборной Украины третью золотую медаль на XII Паралимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Он стал паралимпийским чемпионом в лыжной гонке на 20 км среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Еще один украинец — Сергей Романюк — занял седьмое место в этой дисциплине.

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Украинская дзюдоистка победила на Гран-при в Марокко

Украинские дзюдоисты завоевали четыре медали на Гран-при Агадира в Марокко. В весовой категории свыше 78 кг Елизавета Каланина после Континентального Кубка в Португалии выиграла свою вторую золотую медаль в сезоне. В решающей схватке Каланина сошлась с серебряным призером чемпионата мира-2015 словенкой Анамари Веленшек. В основное время победителя выявить не удалось, но в "голден скор" украинка стала победительницей.

Международный день планетариев отмечается ежегодно во второе воскресенье марта во многих странах мира. Этот праздник имеет европейские "корни", впервые он был проведен в Италии в 1990 году по инициативе Ассоциации итальянских планетариев. Как известно, первенство по созданию аппарата, подобного современному планетарию, принадлежит немецким ученым — в 1925 году в Йене на заводе Цейса был разработан и построен первый универсальный проекционный модуль "Планетарий".