Евробляхерам опять не повезло - дешевую растаможку застопорили

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

На днях больная тема для тысячи автолюбителей, которые приобрели себе автомобили с иностранной регистрацией по дешевке и всеми силами пытаются не платить за растаможку бешеные суммы, казалось бы, нашла решение. Журналисты, со ссылкой на главу подкомитета Верховной Рады Украины по вопросам совершенствования Налогового кодекса, народного депутата от "Народного фронта" Александра Кирш, сообщили, что уже достигнут консенсус. Что, по словам депутата, в результате последних акций протеста и работы в комитете вышли на решение о том, что владельцы авто на еврономерах заплатят в Госбюджет символический взнос. Это известие вызвало бурное обсуждение, но, как оказалось, данное заявление не соответствует истине.

Буря в стакане

Владельцы автомобилей на еврономарх после такой новости уже потирали руки, перекупщики и перегонщики подсчитывали будущие барыши, украинские автолюбители возмущались несправедливостью, но рано фонтанировали эмоциями. Больше всего возмущались несправедливостью те, кто пригнал из-за границы авто и заплатил налог рот 50 тысяч и выше, считая это несправедливостью и дискриминацией. А генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко сообщил, что такой подход не совсем справедлив и делит украинцев на какие-то касты.

"Одни могут ездить на нерастаможенном авто, уплатив символический сбор, а другие не могут и должны платить драконовские пошлины, акцизный сбор, НДС и налог в пенсионный фонд. Принцип должен быть единым для всех. Если власти идут на символический сбор для пользователей авто иностранной регистрации, тогда и пошлины и другие налоги должны быть символическими. Так будет справедливо и не вызовет вопросов в обществе. Перед законом все равны, но и закон должен быть равным для всех", — отметил Назаренко.

Впрочем, возмущение длилось не долго. Нардеп Татьяна Острикова заявила, что ничего подобного не планируется, что это журналистская утка.

"Как ответственный член налогового комитета Рады, могу Вас заверить, что никаких решений по вопросу авто на иностранных номерах комитет не принимал и не согласовывал", — заявила Острикова.

Ищу кому выгодно

И действительно, в эфире радио "Голос столицы" председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, сообщила, Кирш рассказал о последнем варианте, который рассматривался в комитете, и по которому шло обсуждение с активистами, которые представляют "Автоевросилу".

"Он имел в виду тот вариант, который мы предоставили активистам для ознакомления. Это некий вариант выхода из ситуации в Республике Молдова. И символический сбор — это значит для Республики Молдова 30% от действующей ставки акцизного налога, оплатили граждане Молдовы для того, чтобы иметь возможность зарегистрировать автомобили в Молдове, и затем стать уже на законные рельсы и не злоупотреблять нормами законодательства таможенного", - сообщила Южанина.

По ее словам, дыры в законодательстве Молдовы позволили большому количеству граждан завезти автомобили без регистрации, используя те схемы, которые используются и в Украине.

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"Для того, чтобы урегулировать ситуацию, надо дать возможность гражданам по определенной ставке растаможить автомобили для того, чтобы зарегистрировать их, поставить на учет в Украине. И вторая часть — это неотъемлемая составляющая — внести изменения в законодательство, которые бы в дальнейшем запретили навсегда злоупотреблять нормами, которые сейчас были использованы людьми, которые завезли автомобили, помещая их в таможенный режим транзита или временного ввоза", — заявила Южанина.

Очевидно одно, владельцам автомобилей с еврономерами еще придется подождать решения вопроса с растаможкой. А в это время эксперты уверены, что слух о том, что с них возьмут символическую плату за растаможку распускают фирмы посредники, которые организовывают ввоз авто на иностранном регистрации через "верблюдов"— нерезидентов. Им нужны клиенты-украинцы. Как только таких клиентов становится мало, то сразу появляется некий информационный "вброс" мол "все нормально, покупайте авто на бляхах, потому что парламент их потом легализует за символическую плату.