Грядет всемирная торговая война

Владимир Матвеев, обозреватель

В США уничтожены сталелитейная и алюминиевая промышленность, страна проиграла почти во всех торговых сделках, заявил американский лидер Дональд Трамп, перед тем, как официально объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия. Рынки опасаются глобальной торговой войны.

Президент США Дональд Трамп считает, что его страна проиграла практически во всех торговых сделках, сталелитейная и алюминиевая промышленность страны мертвы и пришло время для изменений.

"Мы оказались проигравшей стороной практически во всех торговых сделках. Наши друзья и враги в течение многих лет получают выгоду за счет США. Наше производство стали и алюминия уничтожено. Извините, но пришло время для изменений. Сделаем Америку снова великой!", — написал он в Twitter.

Дональд Трамп обвинил иностранных производителей в демпинге и заявил, что из-за этого американская промышленность в этих отраслях была подорвана, и один лишь Китай производит за месяц столько стали, сколько США за год.

На встрече с представителями крупнейших металлургических компаний 1 марта Трамп объявил о введении пошлины на импорт стали и алюминия, а соответствующий указ подписал 8 марта.

Президент Трамп подписал указ о введении импортных пошлин на сталь (25%) и алюминий (10%). Распоряжение пока не касается Канады и Мексики, говорится в сообщении Белого дома.

"Не хотите платить налог — переносите свою фабрику в США, и налога не будет", — сказал Трамп.

При этом в Вашингтоне исходят из того, что решение Трампа сможет вступить в силу и без одобрения Конгресса.

Между тем, пошлины не будут автоматически введены против Канады и Мексики, с которыми США ведут переговоры о пересмотре соглашения о свободной торговле. Президент США также будет иметь возможность не вводить тарифы против стран, которые, по мнению администрации, не имеют "несправедливых торговых преимуществ" в отношениях с США.

Многочисленные противники данного решения Трампа выражают опасения, что подобный шаг может привести к торговой войне США со своими главными торговыми партнерами, передает Радио Свобода.

Так, свыше 100 членов Конгресса направили письмо президенту с призывом отказаться от введения тарифов и сосредоточить свои усилия на нейтрализации действий тех стран, кто использует "нечестные приемы" в конкуренции, как, например, Китай. Напомним, информация о намерениях президента Трампа ввести торговые пошлины вызвало двухдневное падение курсов акций на Уолл-стрит.

В письме говорится, что повышение пошлин "сделает американские компании менее конкурентоспособными и уменьшит благосостояние потребителей", а "любые вводимые пошлины должны быть направлены на устранение конкретных искажений, вызванных несправедливыми торговыми практиками, в адресном порядке, при минимизации негативных последствий для американских компаний и потребителей", сообщает Голос Америки.

Законодатели рекомендовали Трампу сделать исключение для товаров, продаваемых на "справедливых условиях", и продуктов, не представляющих угрозы для национальной безопасности, предусмотреть процесс запроса беспошлинного доступа к импортным товарам, недоступным из американских источников, а также исключения для существующих контрактов на поставку стали и алюминия.

В ответ на введение пошлин Евросоюз заявил, что может принять ответные меры и начать взымать пошлины на некоторые виды продукции из Соединённых Штатов. Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что ЕС не собирается вести торговую войну с США, но будет вынужден принять ответные меры в случае введения Вашингтоном торговых пошлин. Глава ЕС Дональд Туск заявил, что решение Трампа влечет за собой риск серьезного торгового спора между США и остальным миром, включая ЕС. Тема пошлин будет обсуждаться на заседании Совета Европы в конце месяца.

Наряду с этим, президент США предупредил, что, если ЕС, который является основным экспортером стали в США, введет тарифы на американский импорт, Вашингтон ответит введением пошлин на европейские автомобили, сообщает Радио Свобода.

Напомним, во вторник Трамп заявил, что он считает отношение стран Евросоюза "очень несправедливым", обвинив Брюссель в том, что ЕС вводит торговые ограничения для продукции из США, которые "значительно хуже, чем новые американские пошлины", сообщает DW. В частности, Трамп раскритиковал действия Германии в торговых и оборонных вопросах.

Наряду с этим, Трамп написал в субботу, 10 марта, в своем Twitter, что отказ от введенных им пошлин на ввоз в страну изделий из стали и алюминия возможен только в том случае, если страны ЕС "отменят свои ужасные барьеры и тарифы на импорт американских товаров".

Между тем, по мнению европейских экспертов и СМИ, введение Вашингтоном заградительных пошлин вполне может привести к глобальной торговой войне. Главной опасностью называется "цепная реакция" на мировом рынке металлов, а у Китая и ЕС "больше возможностей держать удар", чем у РФ.

В этом контексте, анализ публикаций и заметок о недавнем рыночном шуме предоставляет возможность понять, что "рынки обеспокоены не столько самими тарифами на сталь и алюминий, сколько угрозой, которую создает перспектива ответных мер затронутых стран, вызвав начало тотальной мировой торговой войны в ответ на программу Трампа "Америка превыше всего", сообщает Джейсон Мартин в Investing.com.

Сам Трамп вполне мог оставить выход для соседей США, поскольку президент предположил, что Канада и Мексика могут избежать тарифов, "если будет подписано новое и справедливое соглашение НАФТА". Согласно Investing, настойчивость Трампа и недавняя отставка экономического советника президента США Г. Кона, "оставляют рынки с чувством неуверенности в том, до какой черты Белый дом может теперь дойти в рамках своей протекционистской политики".

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Одной из причин отставки Кона могло стать несогласие с решением Трампа ввести ввозные пошлины на сталь и алюминий. Напомним, Кон — экономист, экс-президент банка Goldman Sachs и сторонник Демократической партии — глобалист.

Как бы там ни было, по мнению эксперта Мартина, дополнительно к неопределенности в отношении торговой политики Белого дома, тарифы, как ожидается, также "повысят расходы американских потребителей". Повышение цен на продукцию из-за рубежа или на внутренние товары, которые используют более дорогостоящие материалы, "может быть толчком к снижению уровня инфляции — недостающего сегмента пазла ФРС по более агрессивному ужесточению политики".

Угрозу глобальных торговых войн не стоит недооценивать, сообщает Invtsting, но последствия новых тарифов – "это лишь одна часть той рыночной неопределенности, которая удерживает инвесторов, и ряд факторов сигнализирует о будущих рисках".