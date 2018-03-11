Спиридонов: у Украины все меньше шансов на вступление в НАТО

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Межпарламентский совет Украина-НАТО призвал лидеров государств-членов Североатлантического альянса, которые должны собраться на очередном саммите в Брюсселе в июле, подтвердить евроатлантические перспективы Украины, сообщила в понедельник пресс-служба Верховной Рады.

Ранее представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что в Верховной Раде обсуждается возможность закрепления евроатлантического курса Украины на уровне Конституции страны.

Пётр Порошенко 23 февраля подал в Раду законопроект о нацбезопасности, который, по словам президента, "ставит перед собой задачу членства Украины и в ЕС, и в НАТО".

Вполне вероятно, что весь этот шум вокруг вопроса о вступлении в НАТО объясняется тем, что Украина фактически вступила в избирательный цикл. Политики используют привычную политтехнологию, хотя реальных шансов на членство в альянсе у страны в настоящее время нет. Об этом сказал политический эксперт Николай Спиридонов, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина.

"Это часть предвыборной кампании, потому что мы вступили в избирательный цикл. По сути, все уже живут в предвыборном режиме. Плановые выборы президента… должны состояться практически ровно через год", — сказал Спиридонов.

Что касается идеи вступления Украины в альянс, то история использования её в качестве эффективной политтехнологии насчитывает не один год. Эксперт напомнил, как в годы президентства Виктора Ющенко "даже районные советы в Хмельницкой, в Тернопольской областях принимали какие-то постановления, что "мы идём в НАТО", "наш курс — на НАТО"…

"Причём тут районные советы, непонятно, но эта тема была для рейтинга популярна, поэтому на этом пиарились все, кто мог", — отметил эксперт.

Он добавил, что и в настоящее время подобные заявления — только пиар.

"Очевидно, что сейчас шансов вступить в НАТО у Украины стало ещё меньше, чем было. Потому что в НАТО есть определённые правила, в том числе касающиеся неурегулированных военных конфликтов, государственных границ… И у Украины ситуация, к сожалению, ухудшилась, есть неурегулированный конфликт. А заявлять о том, что «мы идём в НАТО», что мы можем… Скорее, это для рейтинга, для создания информационного шума, для отвлечения внимания от других проблем", — констатировал Спиридонов.

Отвечая на вопрос о том, пойдут ли украинские власти на проведение референдума по вопросу о вступлении страны в альянс, политолог отметил, что это будет зависеть от результатов социологических исследований.

Отметим, согласно результатам исследования социологической группы "Рейтинг", на сегодняшний день 43% украинцев поддерживают вступление Украины в альянс, 34% выступают против, и еще около четверти или не принимали бы участия в таком референдуме, или не определились в этом вопросе.

"Это (решение о проведении референдума — Ред.) будет зависеть от количества сторонников (вступления в НАТО — Ред.). Если будет надежда на победу в этом референдуме, может быть и пойдут на это, опять-таки, в рамках предвыборной кампании. Если ситуация будет неясной, какой она сейчас является, то, скорее, это всё останется на уровне разговоров", — сказал эксперт.

Спиридонов добавил: но даже в том случае, если такой референдум будет проведён, и большинство граждан выскажутся за вступление Украины в НАТО, это ничего не изменит: "НАТО не волнуют наши референдумы".

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По его словам, игры вокруг НАТО — "элемент предвыборной кампании, потому что реальных шансов вступить в НАТО на данный момент у Украины нет, равно как и вступить в ЕС".

Напомним, Верховная Рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.