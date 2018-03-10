Дорошенко: в марте нас ждут ценовые качели

Анна Лаба, РИА Новости Украина

По мнению генерального директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, Кабинет министров Украины повторяет ту же ошибку, которую совершил в прошлом году, когда инфляция

в январе прошлого года также была очень высокой.

"Мы в этом году в январе получили инфляцию, которая говорит о том, что в конце года мы можем получить инфляцию еще даже выше, чем в 2017 году, когда она оставила 13,6%. По результатам января инфляция составляет уже 14,1%. И это только начало, потому что как раз во второй половине года, когда начнется подготовка к выборам, и минимальная заработная плата поднимется с 3 200 грн будет 4 100 инфляция будет только увеличиваться", — сказал Дорошенко на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Эксперт напомнил, что ставка рефинансирования Национального банка в 17% — это максимальная ставка за последние два года, более высокая ставка была только во втором полугодии 2015 года, когда инфляция в Украине составляла от 10-12% в месяц.

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"Это означает, что мы готовимся как раз к таким же темпам инфляции, не понимая, откуда она происходит. И при этом Кабинет министров абсолютно ничего не предпринимает, чтобы рыночными механизмами погасить пожар, который есть на потребительском рынке. И при этом все перекладывается на плечи Национального банка, который ничего, кроме как замедлить инфляцию путем уменьшения выпуска денег, предложить не может, что в последствии приведет, особенно во втором полугодии, к уменьшению роста нашей экономики", — заявил Дорошенко.

Что касается прогноза цен на март, то по словам эксперта, нынешнее укрепление гривны по отношению к доллару, является лишь временной отсрочкой и никто из производителей либо поставщиков не считает доллар по нынешнему курсу, который мы видим в обменниках.

"Потому что деньги каждый из них получает через 30 дней, либо через 60 дней, а кто-то через 90 дней. Кто может сказать, какой курс будет в мае, когда производителю либо импортеру нужно будет покупать валюту — 28, 30, а может быть 32? Поэтому какой кто заложил курс, такой он и имеет. Здесь как раз проблема не поставщиков, а правительства: когда ты не можешь знать макроэкономические условия стабильности в нашей стране и не можешь сделать прогноз по курсу на ближайшие два месяца, к сожалению, заложником этой ситуации является население. Если мы посмотрим на стоимость продуктов в торговых сетях за последние несколько дней, то одни продукты дорожали, другие дешевели. Поэтому именно такие качели мы в марте и увидим, но к сожалению экономическим прогнозам они не поддаются", — заключил Дорошенко.