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    Дорошенко: в марте нас ждут ценовые качели

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    Кабинет министров Украины абсолютно ничего не предпринимает, чтобы рыночными механизмами погасить ценовой пожар, который есть на потребительском рынке, считает генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
    Алексей Дорошенко, генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    По мнению генерального директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко,  Кабинет министров Украины повторяет ту же ошибку, которую совершил в прошлом году, когда инфляция

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    в январе прошлого года также была очень высокой.

    "Мы в этом году в январе получили инфляцию, которая говорит о том, что в конце года мы можем получить инфляцию еще даже выше, чем в 2017 году, когда она оставила 13,6%. По результатам января инфляция составляет уже 14,1%. И это только начало, потому что как раз во второй половине года, когда начнется подготовка к выборам, и минимальная заработная плата поднимется с 3 200 грн будет 4 100 инфляция будет только увеличиваться", — сказал Дорошенко на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

    Эксперт напомнил, что ставка рефинансирования Национального банка в 17% — это максимальная ставка за последние два года, более высокая ставка была только во втором полугодии 2015 года, когда инфляция в Украине составляла от 10-12% в месяц.

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    "Это означает, что мы готовимся как раз к таким же темпам инфляции, не понимая, откуда она происходит. И при этом Кабинет министров абсолютно ничего не предпринимает, чтобы  рыночными механизмами погасить пожар, который есть на потребительском рынке. И при этом все перекладывается на плечи Национального банка, который ничего, кроме как замедлить инфляцию путем уменьшения выпуска денег, предложить не может, что в последствии приведет, особенно во втором полугодии, к уменьшению роста нашей экономики", — заявил Дорошенко.

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    Что касается прогноза цен на март, то по словам эксперта, нынешнее укрепление гривны по отношению к доллару,  является лишь временной отсрочкой и никто из производителей либо поставщиков не считает доллар по нынешнему курсу, который мы видим в обменниках.

    "Потому что деньги каждый из них получает через 30 дней, либо через 60 дней, а кто-то через 90 дней. Кто может сказать, какой курс будет в мае, когда производителю либо импортеру нужно будет покупать валюту — 28, 30, а может быть 32? Поэтому какой кто заложил курс, такой он и имеет. Здесь как раз проблема не поставщиков, а правительства: когда ты не можешь знать макроэкономические условия стабильности в нашей стране и не можешь сделать прогноз по курсу на ближайшие два месяца, к сожалению, заложником этой ситуации является население. Если мы посмотрим на стоимость продуктов в торговых сетях за последние несколько дней, то одни продукты дорожали, другие дешевели. Поэтому именно такие качели мы в марте и увидим, но к сожалению экономическим прогнозам они не поддаются", — заключил Дорошенко.

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