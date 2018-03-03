Тренд дня: "Прикрути, голодай, умри... в конце концов"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Газовая война между Украиной и РФ вышла на новый виток. Так, "Нафтогаз" готовится отбирать активы "Газпрома", если тот не оплатит $2,5 млрд, а "Газпром" посреди морозов прекратил поставки "Нафтогазу". В связи с этим "Нафтогаз" объявил, что "Газпром " нарушил договоренности и снизил давление в газопроводе. Тем временем, руководство страны обратилось к населению с просьбой "прикрутить" котлы и ввело режим экономии до 6 марта, а из-за дефицита газа в Украине уже закрывают школы, вузы, а ТЭЦ переходят на мазут.

Президент Петр Порошенко решил подать личный пример и пообещал снизить потребление газа в своем доме. Эта инициатива быстро приобрела форму флешмоба в сетях с хештегом "прикрути".

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"Прикрутить — важная инициатива "Нафтогаза Украины"… Присоединяясь к этой инициативе лично, я также призываю все государственные учреждения уменьшить по возможности температуру в помещениях. Также прошу граждан на несколько дней прикрутить отопление только на 1 градус или максимально избегать потерь тепла в домах", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко напомнил, что ситуация с газом повторяется — в 2009 году "Газпром" полностью "прикрутил вентиль" и Украина была вынуждена 19 суток жить исключительно на запасах газа в ПХГ, пока шли переговоры.

"Именно тогда, впервые в новейшей истории правительством Юлии Тимошенко были достигнуты договоренности с европейскими компаниями и запущены реверсные схемы подачи газа в ГТС. При этом, нормы потребления газа были снижены для промышленности, а вот ни коммуналку ни населения такая "экономия" не задела. Почему? В первую очередь потому, что планирование было на порядок лучше, чем сейчас и, как следствие, запасов газа было накоплено к началу отопительного сезона на 70% больше, чем в 2017 году", — разъяснил эксперт.

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Гаврилечко уточнил, что тогда, в октябре 2008 в ПХГ Украины находилось около 28 млрд куб.м. газа, а в октябре 2017го только 16,4 млрд куб м. К январю 2009, когда "Газпром" прекратил поставлять газ Украине, в ПХГ было почти в два раза больше запасов, чем по состоянию на март 2018. Также Украина вошла в март 2018 года с запасами природного газа в своих подземных хранилищах в объеме 9,98 млрд куб. м.

Пост Юрия Гаврилечко

"Между прочим, руководство "Нафтогаза" тогда, в 2009-ом и представить себе не могло, что получая миллионы грн и десятки миллионов в виде премий, можно было спокойно ничего не делать и перекладывать все свои просчеты и проблемы на плечи населения, снижая объемы подачи газа для предприятия ТКЭ и, тем самым, понижая температуру в домах, поликлиниках, больницах, детских садах, школах", — считает эксперт.

Гаврилечко акцентировал, что газовый кризис 2009 года спровоцировали "игры Ющенко" и его попытки нажиться на этой теме, а сейчас проблемы с газо- и теплоснабжением вызваны действиями руководства "Нафтогаза" и правительства Гройсмана.

Пост Юрия Гаврилечко

"Которые не только ничего не сделали для того, что к отопительному сезоны Украина вошла с достаточными запасами газа в ПХГ, но и увеличив цену на газ для населения в несколько раз — использовали эти деньги для личного обогащения и самоPR`а, рассказывая сказки о "решительных реформах" и "единых ценах на газ", — объяснил Гаврилечко.

Эксперт разъяснил, что на данный момент нет полного перекрытия поставок газа, есть лишь снижение давления в системе и уменьшение объемов прокачки газа.

"Если даже это привело к таким печальным последствиям, то возникает резонные вопрос: когда нам врали и в каком объеме? Врали о том, что "Украина не покупает российский газ и обходится без него". Врали о том, что "реверс полностью обеспечивает все потребности в газе". Врали о том, что "рост цен на газ и ликвидация перекрестного субсидирования позволят создать реальный рынок газа" и т.д. Если Украина обходилась без российского газа и реверс все покрывал, то чего так холодно-то? И это при слабых морозах в —8 —10 градусов. Где рынок газа? Где, в конце-концов — это самый газ, за который мы платим в 10 раз дороже, чем четыре года назад?" — задается вопросом эксперт.

Пост Юрия Гаврилечко

Он считает, что холод в квартирах и закрытие школ и вузов — яркий пример "управления государством в стиле винницкого базара, который уже не в первый раз демонстрирует нынешний Кабмин".

Киевский журналист Вячеслав Чечило отметил, что в ситуации с газом власть снова прибегает к любимой манипуляции: нужно потерпеть неудобства ради некоего светлого будущего.

"Но нужно ли? Для россиян ответ на такой вопрос обычно однозначен – жертвы "во имя Родины" там святое и переспрашивать власть в таком случае не принято. Но я не россиянин, и могу позволить себе покрутить носом. То, что мы сейчас наблюдаем, конечно же, может быть не простым газовым конфликтом, ошибкой или очередной дуростью нынешней власти – это может быть очередной частью курса на разрыв отношений между Украиной и РФ во всех сферах. Который, и штатные пропагандисты здесь тоже могут быть правы, способен принести Украине какой-то профит лет через 30. "Вернемся в европейскую семью народов", "скажем остаточне прощавай" или "вместе с Западом поставим Россию на колени" — все это звучит фантастически, но имеет право на жизнь", — считает Чечило.

Пост Вячеслава Чечило

По его мнению, даже руководствуясь такими аргументами, не очень понятно, а зачем каждому отдельному украинцу поддерживать подобный курс.

"Не только потому, что никого "раздела Рашки" может и не быть, но и по куда более простой причине. Противостояние с РФ уже сейчас очень дорого обходится гражданам Украины. "Деньги утром" мы уже платим, а вот с "вечером стулья" все куда менее однозначно. Даже если "новая страна" вдруг действительно воспрянет из пепла, большинство до этого момента просто не доживет — трудно, знаете ли, без медицины и пенсий. А те, кто доживут, могут быть очень разочарованы увиденным", — акцентирует журналист.

Наряду с этим, Чечило подчеркнул, что, по большому счету, никто не знает, что будет твориться в мире через 30 или 50 лет, поэтому неизвестно, будут ли иметь какой-то смысл нынешние "разборки" и взаимные жертвы.

"Поэтому, прежде чем выключать батареи, хотелось бы таки знать, что же именно нам продают взамен на холодную квартиру, социально-экономическую деградацию и войну. Петр Алексеевич, уточните плз", — подытожил журналист.

Пост Вячеслава Чечило

Блоггер Александр Скубченко в контексте газовой войны напомнил рецепт "энергонезависимости" Украины.

"Сначала надо громко отказаться от прямой закупки газа у России и порвать все газовые отношения. Затем, переплачивая европейским спекулянтам, надо закупать российский газ через них, называя это "европейским газом". Ну, чтобы никто в зраде не обвинил. Затем – гордо заявить, что мы не купили ни одного кубометра газа у России за год, и что мы – энергонезависимая держава, которая на кое-чём вертела весь "Газпром" с его газом", — поделился Скубченко.

После этого, как отметил блоггер, идет так "перемога" в Стокгольмском арбитраже.

Пост Александра Скубченко

"Потом, после решения Стокгольмского арбитража, которым Украина обязана закупать до 5 миллиардов кубов газа, назвать это пэрэмогой и заявить, что теперь мы нагнем "Газпром" и станем покупать самый дешёвый газ в Европе. То есть – всё делали правильно! Проплатить поставки газа с 1 марта "Газпрому" и получить возврат денег от "Газпрома", так как даже допсоглашение к контракту не удосужились подписать. Обвинить во всём "Газпром" и заявить, что теперь мы опять нагнём "Газпром" в суде", — уточнил Скубченко.

Следующим в таком рецепте идет заявление властей, что в стране могут возникнуть перебои с подачей газа из-за "нежелания "Газпрома" возобновить поставки газа".

"Начать искать европейских спекулянтов, у которых осталось хоть немного свободного "европейского газа" для продажи Украине. Бинго! И что поразительно: так же у них во всём. Умеют же, черти, договариваться и вопросы решать!" — считает Скубченко.

Пост Вячеслава Чечило

Также блоггер сыронизировал по поводу запущенного флешмоба "прикрути".

"Давайте не останавливаться на инициативе Порошенко #прикрути! Каждый из нас должен немедленно взяться за руки, чтобы Путин понял, что мы едины! В своих неотапливаемых жилищах каждый должен покрасить батареи в желто-синий цвет, чтобы Путин понял, что нас не сломить! Патриоты немеленно должны порубить газотранспортную систему и из её ошметков выложить самый большой герб во Вселенной, чтобы Путин понял, что мы непобедимы! Мы должны, как и наша власть, заниматься всякой херней, чтобы она поняла, что #прикрути не пройдет и проблемы нужно решать", — резюмировал блоггер.

Пост Александра Скубченко

Сопредседатель Центра энергетических стратегий Дмитрий Марунич в ответ на "прикрути" заявил, что следующей зимой, если будет мороз, можно и школы не открывать.

"Следующей зимой, если мороз будет, так школы и открывать не будем. Прикрути! Проект финплана Нефтегаза предусматривает, что объем накопления газа в ПХГ по состоянию на 15 октября 2018 года — 13,8 млрд куб. м, на 10% меньше, чем в предыдущем году", — отреагировал эксперт в своем Facebook.

Пост Дмитрия Марунича

Экс-министр Елена Лукаш, из флешмоба "прикрути" выйдет отличная предвыборная программа.

"Прикрути газ, пока мы присваиваем активы и закручиваем гайки. Поголодай. Победствуй. Поболей. Помолчи. Потерпи. Помри в конце концов. Отомсти агрессору! Отличная предвыборная программа выходит. Для тех кто выживет. А мы выживем. И прикрутим. И обсудим #остаточне_прощавай. Не сомневайтесь, вражины", — написала Лукаш на своей странице в Facebook.