Один труп без головы. Убийство на Молдованке испугало всю Одессу

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

О страшном событии стало известно 28 февраля. В центральной части Одессы на улице Средней в собственной квартире была убита и обезглавлена 29-летняя предпринимательница, которая держала несколько точек на Привозе. Из квартиры пропали кое-какие вещи, из чего полиция сделал вывод, что это ограбление. Одесситы напуганы не на шутку. Одни уверены, что это дело рук психически больного маньяка. Кто —то считает, что действовали какие-то сектанты и голова им нужна для обряда. Более здравомысящие одесситы уверены, что убийца — профессионал и заметал следы обезглавив тело и унеся его с собой. Голову погибшей не нашли. Как бы то ни было, а полиции придется серьезно попотеть, если они хотят раскрыть это преступление.

Загадочное преступление

Как оказалось, тело в квартире обнаружили родители убитой. После того, как дочь сутки не выходила на связь они поехали к ней. Еще с порога звонили на мобильный, который трещал в коридоре, но никто не отвечал, дверь не открывал. Родители, заподозрив неладное, вошли и едва не лишились сознания — весь коридор был залит кровью в которой лежало тело дочери, верх туловища был накрыт полотенцем. Уже потом стало понятно почему — не было головы.

В полиции считают, что хозяйка сама впустила убийцу — замки в двери целы и квартира была на сигнализации. Так же в полиции считают, что убийство произошло с целью ограбления, из дома пропали украшения и деньги. Открыто уголовное производство по п.6 ч.2 ст.115 УК Украины ("Убийство из корыстных побуждений"). В прокуратуре не исключают, что убийство могли замаскировать под ограбление.

Читайте также: Одесса, наши дни: в лужах крови голодные дети, но их спасли

В полиции надеются, что свет на страшное убийство прольют установленные видеокамеры, записи которых сейчас изучают. К сожалению, соседи ничего не слышали и никого не видели. Также в полиции ищут голову девушки, которую убийца унес с собой. Что интересно, дом, где жила девушка находится в ста метрах от базы спецподразделения полиции Одессы, буквально под носом у силовиков было совершено это жуткое убийство.

Одесситы обеспокоены, раскроют или нет это жуткое преступление, поймают ли убийцу или же он продолжит в том же духе. Сегодня Одесская область занимает 3-е место по уровню преступности. Но специалистов увольняют, а на их должности назначают блатных, в общем, реформы в действии. Но самое печальное, что одесситы не верят в то, что ради банального ограбления кому-то пришло в голову обезглавливать тело. Уверены, что в городе завелся кровавый маньяк-психопат, а значит, надо ждать реки крови.

"В году 1985-6-м, грузчик из "Дома мебели", убил на Котовского женщину и ее маленькую дочку, при этом выколол жертвам глаза "что бы в них не осталось его изображения"… Этот "мебельщик" где-то через годик сбежал с корешом из СИЗО. Кореша менты пристрелили, а за этим какое-то время гонялись. Поймали и "Вышку" ему впаяли. А лет 20 назад, на Фонтане, была с особой жестокостью убита семья. Телесные повреждения говорили о том, что для местных — это не типичный почерк. И, действительно, через некоторое время был задержан подозреваемый, уроженец одной дальневосточной страны. Это о том, что конфликты на Ближнем Востоке имеют отголоски и на таком, бытовом уровне…", — рассказывают одесситы.

Не типичное убийство

И действительно, в убийстве девушки с Молдованки прослеживается "восточный мотив", но и не исключено, что его совершил психопат. Отрезать голову человеку может далеко не каждый злоумышленник. Возможно, это был человек, прошедший специальную подготовку. Но нечто подобное в Украине уже было.

15 декабря 2012 года в неприметной четырехэтажке по Московскому проспекту в Харькове был убит судья Фрунзенского райсуда Владимир Трофимова, его жена, сын и невестка. Убийцы отрубили головы у всех домочадцев и унесли их с собой. Головы, как и убийц, так не нашли, мотив убийства, так и остался загадкой.

Основных версий произошедшего было несколько: убийство из-за профессиональной деятельности судьи; ритуальное убийство — несколько лет до происшествия сын судьи Сергей (экспертиза показала, что он был единственным, кому голову отрезали, пока он еще был жив) общался с компанией, лидеры которой были осуждены за так называемое ритуальное убийство; убийство из-за коллекции антиквариата — Трофимов был заядлым коллекционером и владел дорогостоящей коллекцией – фарфор, ордена, медали, редкая коллекцию монет. Ценных вещей в доме было на несколько миллионов долларов. Но, что пропало, неизвестно.

В 2013 году министр МВД Виталий Захарченко сообщал, что судью Владимира Трофимова убили из-за его коллекции, в преступлении подозревают нескольких человек, один из них – житель Донецкой области – уже задержан. По его словам, причиной того, что преступники отрезали убитым головы и унесли с собой, следствие считает желание скрыть, какое оружие использовали убийцы. Судью и членов его семьи убили выстрелами в голову.

"По результатам экспертиз, на одежде жертв и в помещении найдены следы пороха. Исследовав пули, можно было бы установить, из чего стреляли, в особенности, если оружие уже где-то "засветилось", — сказал глава МВД.

Но, так как задержанный не указал, где спрятаны головы, эта версия рассыпалась и убийство перешло в разряд "глухарей".

Специально подготовленный убийца

Впрочем, в истории Украины было одно самое резонансное престпление — убийство и расчленение тела журналиста Георгия Гонгадзе. Череп был найден в селе Довгалевское Ракитнянского района Киевской области летом 2009 года, после задержания генерала Алексея Пукача. По его показаниям, после убийства Гии 17 сентября 2000 года, он получил приказ от министра МВД Юрия Кравченко откопать тело и расчленить, чтобы его не опознали, что он и сделал. Тело нашли в Таращанском районе Киевской области, а голову он закопал в поле другого района.

"С каждым убийством надо разбираться отдельно и тщательно. Так просто голову не отчленяют. Скажем, если в случае с Георгием Гонгадзе пытались замести следы, спрятать следы преступления, то в случае с убитой в Одессе очень похоже на месть. В Одессе нечто подобное уже было, давно, так вот, тот человек, которого за это посадили, уже вышел на свободу. Где он и чем занят, кто знает?! Если предположить, что отрезали голову, чтобы сложнее было установить орудие убийства, то на такое может пойти подготовленный человек. Тогда надо искать среди прошедших боевые точки, а это, я вам скажу, будет не легкая задача. Ну а начинать надо с круга знакомых погибшей, думаю, что если хорошо поискать, можно выйти на убийцу", — комментирует РИА Новости Украина генерал —майор милиции Василий Трегубенко.

Пока же полиция Одессы не знает кого искать и просит граждан, если они что-то знают об убийстве предпринимательницы, сообщать им.