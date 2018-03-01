Миграция и демография. У украинцев есть определенная специфика — Либанова

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Украинская власть бьёт тревогу: граждане в массовом порядке покидают страну. Тем более что соседние страны, сами испытывающие дефицит рабочих рук, гостеприимно распахивают двери перед ищущими лучшей жизни украинцами. Так, только в Польше уже может быть более двух миллионов иммигрантов из Украины. Такую цифру назвала министр по вопросам гуманитарной помощи и беженцев Польши Беата Кемпа. Она добавила, что украинцы "работают ответственно".

В России, по данным МВД, находится 2,5 млн. граждан Украины, более двух млн. из которых с начала 2014 года обратились "для определения своего правового положения".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что безвизовый режим несёт с собой и определённые риски. По его словам, из страны каждый месяц уезжают по 100 тысяч человек, только в прошлом году Украину покинули более миллиона украинцев.

Работодатели в разных регионах страны жалуются на нехватку квалифицированных специалистов — "все уехали". Идёт и естественная убыль населения. В Пенсионном фонде предупреждают: при сохранении таких тенденций существующая солидарная пенсионная система обречена…

Но есть и другие аспекты. Прежде чем беспокоиться по поводу миграции, отъезда людей из страны, нужно для себя определить, что именно в этом процессе беспокоит? Так определила проблему во время заседания «круглого стола» в Европейской Бизнес Ассоциации в Киеве директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи Национальной академии наук Украины Элла Либанова.

"Почему нас беспокоит миграция? Из-за того, что сокращается количество населения или из-за того, что изменяется состав населений? Это принципиально разные вещи. Мне ещё никто не доказал, что в Украине должно быть 50 миллионов человек, а не 35. Давайте будет 35, но чтобы мы жили так, как в Швейцарии, например", — сказала Либанова.

По её словам, нужно честно и трезво признать, что депопуляция населения в стране продолжится — "что бы вы не делали".

"Это прекрасно знают демографы, это прекрасно знают статистики. Потому что с 60-х годов рядовая украинская женщина не рожает столько детей, сколько нужно для простого воспроизводства поколений. Вместо того, чтобы у нас была демографическая "пирамида", у нас — демографический "ромб"… В Украине 75-летних женщин в структуре населения больше, чем пятилетних девочек. Точка. О чём мы говорим? Депопуляция будет продолжаться при любых условиях", — сказала Либанова.

Она подчеркнула: единственно, что можно поставить на пути депопуляции — это позитивное сальдо миграции. Но кто едет в Украину и замещает выбывающих украинцев? Это представитель ещё более бедных стран.

"Кто к нам едет, мы прекрасно понимаем. И теоретически, кто к нам может приехать, мы тоже прекрасно понимаем", — сказала демограф, добавив, что это будут не поляки и не швейцарцы.

По ее мнению, для любой власти проблема иммиграции гороздо важнее и серьезнее, чем проблема эмиграции.

"Потому что когда приезжают люди с другой культурой, с другой ментальностью, с другими традициями, с другим образом жизни… А к этому добавьте, что мы не такие толерантные, как хотим думать, и социологи это постоянно доказывают. Мы не привыкли жить с принципиально другим этносом рядом", — отметила Либанова, посоветовав всем осознать, что "тут проблемы будут".

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"Если проблемы есть в привычной к этому (к миграции — Ред.) Европе, то можете представить себе, что будет в Украине", — с таким предостережением выступила учёный.

Либанова пояснила: необходимо отдавать себе отчёт в том, чем такое замещение населения закончится. По её словам, в таком случае межэтнические, межконфессиональные конфликты — "почти неизбежны".

Напомним, по результатам опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного в октябре 2017 года, 35% граждан Украины желают навсегда покинуть страну. По сравнению с 2016-м годом их количество возросло на 5%. При этом уехать стремится 54% молодых людей от 18 до 35 лет.