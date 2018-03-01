наверх
01.03.201818:20
Курсы валют НБУ
  • USD26.81- 0.14
  • EUR32.74- 0.41
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Миграция и демография. У украинцев есть определенная специфика — Либанова

    (обновлено: )35241
    Процесс депопуляции населения Украины будет продолжаться при любых условиях, остановить его можно только притоком людей из других стран. Однако такое замещение почти неизбежно будет сопровождаться, считает демограф Элла Либанова.
    Биометрический паспорт
    Украинское фото

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    Украинская власть бьёт тревогу: граждане в массовом порядке покидают страну. Тем более что соседние страны, сами испытывающие дефицит рабочих рук, гостеприимно распахивают двери перед ищущими лучшей жизни украинцами. Так, только в Польше уже может быть более двух миллионов иммигрантов из Украины. Такую цифру назвала министр по вопросам гуманитарной помощи и беженцев Польши Беата Кемпа. Она добавила, что украинцы "работают ответственно". 

    Посадка растений
    REUTERS Andrew Yates
    Что ждет украинских трудовых мигрантов в ЕС?

    В России, по данным МВД, находится 2,5 млн. граждан Украины, более двух млн. из которых с начала 2014 года обратились "для определения своего правового положения". 

    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что безвизовый режим несёт с собой и определённые риски. По его словам, из страны каждый месяц уезжают по 100 тысяч человек, только в прошлом году Украину покинули более миллиона украинцев.  

    Работодатели в разных регионах страны жалуются на нехватку квалифицированных специалистов — "все уехали". Идёт и естественная убыль населения. В Пенсионном фонде предупреждают: при сохранении таких тенденций существующая солидарная пенсионная система обречена…

    Но есть и другие аспекты. Прежде чем беспокоиться по поводу миграции, отъезда людей из страны, нужно для себя определить, что именно в этом процессе беспокоит? Так определила проблему во время заседания «круглого стола» в Европейской Бизнес Ассоциации в Киеве директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи Национальной академии наук Украины Элла Либанова. 

    "Почему нас беспокоит миграция? Из-за того, что сокращается количество населения или из-за того, что изменяется состав населений? Это принципиально разные вещи. Мне ещё никто не доказал, что в Украине должно быть 50 миллионов человек, а не 35. Давайте будет 35, но чтобы мы жили так, как в Швейцарии, например", — сказала Либанова.

    По её словам, нужно честно и трезво признать, что депопуляция населения в стране продолжится — "что бы вы не делали".

    Молдаване в Кишиневе. Архивное фото
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    А как у них? Сколько отправляют на родину заробитчане Молдовы

    "Это прекрасно знают демографы, это прекрасно знают статистики. Потому что с 60-х годов рядовая украинская женщина не рожает столько детей, сколько нужно для простого воспроизводства поколений. Вместо того, чтобы у нас была демографическая "пирамида", у нас — демографический "ромб"… В Украине 75-летних женщин в структуре населения больше, чем пятилетних девочек. Точка. О чём мы говорим? Депопуляция будет продолжаться при любых условиях", — сказала Либанова.

    Она подчеркнула: единственно, что можно поставить на пути депопуляции — это позитивное сальдо миграции. Но кто едет в Украину и замещает выбывающих украинцев? Это представитель ещё более бедных стран.

    "Кто к нам едет, мы прекрасно понимаем. И теоретически, кто к нам может приехать, мы тоже прекрасно понимаем", — сказала демограф, добавив, что это будут не поляки и не швейцарцы.

    По ее мнению, для любой власти проблема иммиграции гороздо важнее и серьезнее, чем проблема эмиграции.

    "Потому что когда приезжают люди с другой культурой, с другой ментальностью, с другими традициями, с другим образом жизни… А к этому добавьте, что мы не такие толерантные, как хотим думать, и социологи это постоянно доказывают. Мы не привыкли жить с принципиально другим этносом рядом", — отметила Либанова, посоветовав всем осознать, что "тут проблемы будут".

    Мигранты. Архивное фото
    REUTERS Marko Djurica
    Очень скоро мигранты будут спасать Украину - эксперт

    Читайте также: Воскобойник: Украина – страна-транзитер трудовых мигрантов

    "Если проблемы есть в привычной к этому (к миграции — Ред.) Европе, то можете представить себе, что будет в Украине", — с таким предостережением выступила учёный.

    Либанова пояснила: необходимо отдавать себе отчёт в том, чем такое замещение населения закончится. По её словам, в таком случае межэтнические, межконфессиональные конфликты — "почти неизбежны".

    Напомним, по результатам опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного в октябре 2017 года, 35% граждан Украины желают навсегда покинуть страну. По сравнению с 2016-м годом их количество возросло на 5%. При этом уехать стремится 54% молодых людей от 18 до 35 лет.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Снежный коллапс в Киеве
    Украина остановилась в снежных заносах
    Европейский квартал в Брюсселе
    Стокгольмская "победа": деньги есть, газа нет
    Молоток судьи
    Закон о языке: КСУ создал прецедент
    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    Пресс-конференция Порошенко: выборы, война, Мальдивы