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    Аналитика и комментарии

    Хроника 28 февраля: брифинг Порошенко, "Нафтогаз" победил "Газпром" в суде

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    Накануне в Киеве состоялась большая пресс-конференция президента Украины Петра Порошенко, КСУ признал неконституционным закон о русском языке, а Рада и Кабмин утвердили дорожную карту выполнения Соглашения с ЕС.
    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    AP Photo/Efrem Lukatsky

    Людмила Калита, РИА Новости Украина

    В среду, 28 февраля, Стокгольм взыскал с "Газпрома" в пользу Украины $2,56 млрд, Совет НБУ поддержал предложенную Порошенко кандидатуру главы Нацбанка, медуниверситет имени Богомольца прекратил забастовку, а МОК снял санкции с Олимпийского комитета России. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

    Пресс-конференция Петра Порошенко

    Пресс-конференция Петра Порошенко
    Видео UA: Перший
    Пресс-конференция Петра Порошенко. Видео

    В Киеве в музейном комплексе "Арсенал" в среду состоялась пресс-конференция президента Украины Петра Порошенко. Среди тем, о которых говорил гарант: основные вызовы Украине в 2018 году, кадровые вопросы, работа Верховной Рады, обмен пленными, поставки оружия из США, президентские и парламентские выборы, корабли в Крыму. Вспомнил Порошенко и о рождественском отдыхе на Мальдивах. Президент заверил, что летал на острова по своему паспорту и под своей фамилией и с соответствующей регистрацией у пограничников. 

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    Стокгольм взыскал с "Газпрома" в пользу Украины $2,56 млрд

    "Нафтогаз" заявил, что Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить украинской компании компенсацию в размере 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных для транзита объемов газа, по результатам двух разбирательств в суде Газпром должен выплатить Нафтогазу 2,56 миллиарда долларов. "Историческим" назвал это решение президент Петр Порошенко. "Это историческое решение по защите национальных и финансовых интересов Украины", — прокомментировал глава государства. 

    КСУ признал неконституционным закон о русском языке 

    КС Украины в среду признал неконституционным закон об основах языковой политики, наделяющий русский язык статусом регионального. С этого дня закон считается утратившим силу. КС Украины признал неконституционным закон, дающий русскому языку статус регионального, из-за нарушений процедуры его рассмотрения и принятия, говорится в решении, обнародованном в среду. 

    Рада и Кабмин утвердили дорожную карту выполнения Соглашения с ЕС

    Верховная Рада Украины и правительство согласовали список из 57 законопроектов, принятие которых необходимо для выполнения соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза, сообщил на брифинге в среду спикер Рады Андрей Парубий. Ранее глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что Украине нужно активизировать работу по имплементации положений соглашения об ассоциации с Евросоюзом в сфере транспорта, таможни и защиты интеллектуальной собственности. 

    ЕК готова предоставить Украине помощь в 1 млрд евро

    Языковой спор Надежды Савченко и Алексея Гончаренко. Видео
    Канал на Youtube NEWSONE
    "Надя, Вы филолог?". Языковой спор Савченко и Гончаренко в прямом эфире

    Европейская комиссия готова предоставить Украине транш помощи на сумму 1 млрд евро. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк. "Предложение, вероятно, будет отправлено в Совет Европы и Eвропейский парламент на следующей неделе. Если все будет хорошо, первый транш может быть выплачен в июле-сентябре", — написал Йозвяк. После того, как предложение поступит, его будут обсуждать страны-участницы Евросоюза и Европарламент. 

    Совет НБУ поддержал предложенную Порошенко кандидатуру главы Нацбанка

    Совет Нацбанка Украины обратился к Верховной Раде с просьбой поддержать представление президента Петра Порошенко о назначении Якова Смолия на пост главы НБУ, сообщила в среду пресс-служба ведомства. Гонтарева написала заявление об отставке с 10 мая 2017 года и в настоящее время находится в отпуске. С 11 мая обязанности главы банка исполняет первый зампредседателя регулятора Смолий.  

    Кабмин создал комиссию по защите бизнеса от произвола силовиков

    Кабмин Украины на заседании в среду принял решение о создании межведомственной комиссии по защите бизнеса от противоправных действий правоохранителей. В компетенцию комиссии будет входить рассмотрение дел и обращений о нарушениях правоохранителями интересов украинских предприятий.  

    Супермаркет в Сумах закидали гранатами

    Пожар возник в одесском троллейбусе после взрыва печки
    Видео INFOPORT
    В Одессе люди в панике выбегали из троллейбуса после взрыва печки

    В среду около четырех часов утра в Сумах произошел взрыв в помещении супермаркета. Злоумышленники разбили окно и бросили в помещение бутылку с горючим веществом и две гранаты РГД-5, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко. Взрывом повреждено оборудование магазина и товар. Сумма ущерба устанавливается. Люди не пострадали. 

    Медуниверситет Богомольца прекратил забастовку

    Забастовочный комитет Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца объявил о прекращении бессрочной забастовки. Ранее комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения поддержал их требования. 26 февраля, студенты и трудовой коллектив Национального медицинского университета имени Александра Богомольца объявили бессрочную забастовку в ответ на "вмешательство министерства в деятельность университета". 

    Богомолец стала основным претендентом на должность главы Минздрава

    Забастовка студентов-медиков в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    "Супрун, доучись". Киевские студенты-медики бастуют

    Глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, нардеп от БПП Ольга Богомолец названа основным претендентом на должность министра здравоохранения, сообщил РИА Новости Украина информированный источник. Ранее Богомолец выступила с резкой критикой реформы здравоохранения.  

    Скандал со знаменами СССР: командира части отстранили от обязанностей

    Из-за парада с советской символикой в ​​Кривом Роге отстранен от исполнения обязанностей одного из командиров военной части, написал пресс-секретарь Национальной гвардии Вадим Голуб. Ранее в Кривом Роге прошли мероприятия по случаю освобождения города от немецких захватчиков. В рамках торжеств бойцы Нацгвардии прошли маршем с красными флагами. Командующий Нацгвардией назначил служебное расследование по данному факту.   

    Львовская опера уволила солиста, обвиняемого в антиукраинских взглядах

    Львовский национальный театр оперы и балета уволил солиста Николая Санжаревского, которого ранее сайт "Миротворец" включил в свою базу за якобы антиукраинские взгляды. Ранее сайт "Миротворец" включил Санжаревского в свою базу за антиукраинскую пропаганду и финансирование самопровозглашенной ДНР. Позже Служба безопасности Украины начала проверку деятельности солиста театра. 

    В Одессе неизвестный обезглавил девушку

    Убийство девушки в Одессе. Видео
    Видеоканал Думская Нет на Youtube
    Отец обезглавленной в Одессе девушки сообщил страшные детали трагедии

    Молодая женщина 1989 года рождения погибла в среду ночью в Одессе. Обезглавленное тело девушки было обнаружено в квартире на Средней улице. По информации СМИ, обезглавленное тело девушки было обнаружено в квартире на Средней в Одессе, чуть позже на углу 2-го Разумовского переулка полиция нашла голову несчастной. Как выяснилось позже, тело молодой женщины обнаружили родители. 

    Аваков купил роскошную виллу в Италии 

    Министр внутренних дел Арсен Аваков в прошлом году стал владельцем виллы на побережье Средиземного моря в Италии, сообщили СМИ со ссылкой на документы из бизнес — и имущественного реестров Италии. Позже глава МВД заявил, что его жена-мультимиллионер занимается туристическим бизнес-проектом, в рамках которого была приобретена роскошная вилла на 26 комнат. 

    Столичный Гостиный двор вернули в госсобственность 

    Апелляционный хозяйственный суд Киева вернул памятник архитектуры Гостиный двор в собственность государства. Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп Игорь Луценко. Нардеп добавил, что на сегодняшний день Гостиный двор — уже не личное имущество завхоза бывшего президента Украины Виктора Януковича, теперь это — полноценная собственность государства. 

    МОК восстановил членство Олимпийского комитета России 

    Украинские спортсмены-паралимпийцы перед отправкой в Пхенчхан на зимние Паралимпийские игры-2018
    УНИАН
    Торжественные проводы украинских спортсменов на Паралимпиаду

    Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство Олимпийского комитета России в организации, которое было приостановлено 5 декабря прошлого года за два месяца до старта зимней Олимпиады в Пхенчхане, сообщили РИА Новости несколько источников, не связанных друг с другом. Исполком МОК 5 декабря принял решение временно отстранить ОКР. Российские атлеты были допущены до участия в Олимпиаде в Пхенчхане в статусе "спортсмены-олимпийцы из России" (OAR) и выступали под олимпийским флагом. 

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    День штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины появился недавно — в 2008 году. Согласно приказу министра обороны страны он празднуется ежегодно 28 февраля. Также по инициативе европейской организации по изучению редких болезней EURORDIS самый редкий день в году — 29 февраля — официально получил статус Международного дня редких заболеваний. В невисокосные годы праздник отмечается 28 февраля.

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