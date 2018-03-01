Хроника 28 февраля: брифинг Порошенко, "Нафтогаз" победил "Газпром" в суде

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Людмила Калита, РИА Новости Украина

В среду, 28 февраля, Стокгольм взыскал с "Газпрома" в пользу Украины $2,56 млрд, Совет НБУ поддержал предложенную Порошенко кандидатуру главы Нацбанка, медуниверситет имени Богомольца прекратил забастовку, а МОК снял санкции с Олимпийского комитета России. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Пресс-конференция Петра Порошенко

В Киеве в музейном комплексе "Арсенал" в среду состоялась пресс-конференция президента Украины Петра Порошенко. Среди тем, о которых говорил гарант: основные вызовы Украине в 2018 году, кадровые вопросы, работа Верховной Рады, обмен пленными, поставки оружия из США, президентские и парламентские выборы, корабли в Крыму. Вспомнил Порошенко и о рождественском отдыхе на Мальдивах. Президент заверил, что летал на острова по своему паспорту и под своей фамилией и с соответствующей регистрацией у пограничников.

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Стокгольм взыскал с "Газпрома" в пользу Украины $2,56 млрд

"Нафтогаз" заявил, что Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить украинской компании компенсацию в размере 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных для транзита объемов газа, по результатам двух разбирательств в суде Газпром должен выплатить Нафтогазу 2,56 миллиарда долларов. "Историческим" назвал это решение президент Петр Порошенко. "Это историческое решение по защите национальных и финансовых интересов Украины", — прокомментировал глава государства.

КСУ признал неконституционным закон о русском языке

КС Украины в среду признал неконституционным закон об основах языковой политики, наделяющий русский язык статусом регионального. С этого дня закон считается утратившим силу. КС Украины признал неконституционным закон, дающий русскому языку статус регионального, из-за нарушений процедуры его рассмотрения и принятия, говорится в решении, обнародованном в среду.

Рада и Кабмин утвердили дорожную карту выполнения Соглашения с ЕС

Верховная Рада Украины и правительство согласовали список из 57 законопроектов, принятие которых необходимо для выполнения соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза, сообщил на брифинге в среду спикер Рады Андрей Парубий. Ранее глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что Украине нужно активизировать работу по имплементации положений соглашения об ассоциации с Евросоюзом в сфере транспорта, таможни и защиты интеллектуальной собственности.

ЕК готова предоставить Украине помощь в 1 млрд евро

Европейская комиссия готова предоставить Украине транш помощи на сумму 1 млрд евро. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк. "Предложение, вероятно, будет отправлено в Совет Европы и Eвропейский парламент на следующей неделе. Если все будет хорошо, первый транш может быть выплачен в июле-сентябре", — написал Йозвяк. После того, как предложение поступит, его будут обсуждать страны-участницы Евросоюза и Европарламент.

Совет НБУ поддержал предложенную Порошенко кандидатуру главы Нацбанка

Совет Нацбанка Украины обратился к Верховной Раде с просьбой поддержать представление президента Петра Порошенко о назначении Якова Смолия на пост главы НБУ, сообщила в среду пресс-служба ведомства. Гонтарева написала заявление об отставке с 10 мая 2017 года и в настоящее время находится в отпуске. С 11 мая обязанности главы банка исполняет первый зампредседателя регулятора Смолий.

Кабмин создал комиссию по защите бизнеса от произвола силовиков

Кабмин Украины на заседании в среду принял решение о создании межведомственной комиссии по защите бизнеса от противоправных действий правоохранителей. В компетенцию комиссии будет входить рассмотрение дел и обращений о нарушениях правоохранителями интересов украинских предприятий.

Супермаркет в Сумах закидали гранатами

В среду около четырех часов утра в Сумах произошел взрыв в помещении супермаркета. Злоумышленники разбили окно и бросили в помещение бутылку с горючим веществом и две гранаты РГД-5, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко. Взрывом повреждено оборудование магазина и товар. Сумма ущерба устанавливается. Люди не пострадали.

Медуниверситет Богомольца прекратил забастовку

Забастовочный комитет Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца объявил о прекращении бессрочной забастовки. Ранее комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения поддержал их требования. 26 февраля, студенты и трудовой коллектив Национального медицинского университета имени Александра Богомольца объявили бессрочную забастовку в ответ на "вмешательство министерства в деятельность университета".

Богомолец стала основным претендентом на должность главы Минздрава

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, нардеп от БПП Ольга Богомолец названа основным претендентом на должность министра здравоохранения, сообщил РИА Новости Украина информированный источник. Ранее Богомолец выступила с резкой критикой реформы здравоохранения.

Скандал со знаменами СССР: командира части отстранили от обязанностей

Из-за парада с советской символикой в ​​Кривом Роге отстранен от исполнения обязанностей одного из командиров военной части, написал пресс-секретарь Национальной гвардии Вадим Голуб. Ранее в Кривом Роге прошли мероприятия по случаю освобождения города от немецких захватчиков. В рамках торжеств бойцы Нацгвардии прошли маршем с красными флагами. Командующий Нацгвардией назначил служебное расследование по данному факту.

Львовская опера уволила солиста, обвиняемого в антиукраинских взглядах

Львовский национальный театр оперы и балета уволил солиста Николая Санжаревского, которого ранее сайт "Миротворец" включил в свою базу за якобы антиукраинские взгляды. Ранее сайт "Миротворец" включил Санжаревского в свою базу за антиукраинскую пропаганду и финансирование самопровозглашенной ДНР. Позже Служба безопасности Украины начала проверку деятельности солиста театра.

В Одессе неизвестный обезглавил девушку

Молодая женщина 1989 года рождения погибла в среду ночью в Одессе. Обезглавленное тело девушки было обнаружено в квартире на Средней улице. По информации СМИ, обезглавленное тело девушки было обнаружено в квартире на Средней в Одессе, чуть позже на углу 2-го Разумовского переулка полиция нашла голову несчастной. Как выяснилось позже, тело молодой женщины обнаружили родители.

Аваков купил роскошную виллу в Италии

Министр внутренних дел Арсен Аваков в прошлом году стал владельцем виллы на побережье Средиземного моря в Италии, сообщили СМИ со ссылкой на документы из бизнес — и имущественного реестров Италии. Позже глава МВД заявил, что его жена-мультимиллионер занимается туристическим бизнес-проектом, в рамках которого была приобретена роскошная вилла на 26 комнат.

Столичный Гостиный двор вернули в госсобственность

Апелляционный хозяйственный суд Киева вернул памятник архитектуры Гостиный двор в собственность государства. Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп Игорь Луценко. Нардеп добавил, что на сегодняшний день Гостиный двор — уже не личное имущество завхоза бывшего президента Украины Виктора Януковича, теперь это — полноценная собственность государства.

МОК восстановил членство Олимпийского комитета России

Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство Олимпийского комитета России в организации, которое было приостановлено 5 декабря прошлого года за два месяца до старта зимней Олимпиады в Пхенчхане, сообщили РИА Новости несколько источников, не связанных друг с другом. Исполком МОК 5 декабря принял решение временно отстранить ОКР. Российские атлеты были допущены до участия в Олимпиаде в Пхенчхане в статусе "спортсмены-олимпийцы из России" (OAR) и выступали под олимпийским флагом.

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День штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины появился недавно — в 2008 году. Согласно приказу министра обороны страны он празднуется ежегодно 28 февраля. Также по инициативе европейской организации по изучению редких болезней EURORDIS самый редкий день в году — 29 февраля — официально получил статус Международного дня редких заболеваний. В невисокосные годы праздник отмечается 28 февраля.