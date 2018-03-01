Как с чистого листа. Что март готовит гражданам?

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Тарифы и газ

С первого марта изменятся тарифы на электричество в Киевской области. С началом весны "Киевоблэнерго" перейдет на новые тарифы на распределение и поставку электроэнергии. Соответствующее решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

В НКРЭКУ заявляли, что это не приведет к росту розничных тарифов с 1 апреля. Вместе с тем новые тарифы якобы будут учитывать изменение нормативной базы в части ухода от экономических коэффициентов нормативных технологических расходов электрической энергии и перехода к прогнозируемым (фактическим) технологическим затратам.

С 1 по 31 марта 2018 года тарифы на распределение электрической энергии составят: на 1 классе — 18,27 грн/МВтчас, на 2 классе — 145,60 грн/МВтчас. Тарифы на поставку электроэнергии составят: для потребителей 1 группы — 6,55 грн/МВтчас, для потребителей 2 группы — 32,74 грн/МВтчас. С 1 апреля 2018 года тарифы на распределение электрической энергии составят: на 1 классе — 19,30 грн/МВтчас, на 2 классе — 152,35 грн/МВтчас. Тарифы на поставку электроэнергии составят: для потребителей 1 группы — 6,68 грн/МВтчас, для потребителей 2 группы — 33,41 грн/МВтчас.

Напомним, как сообщало НКЭРКУ, увеличение тарифов для облэнерго произойдет с 1 апреля.

Также с 1 марта "Нафтогаз" снизит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 10,8% (на 994,8 грн) по сравнению с февралем — до 8 тыс 200,8 грн за 1 тыс куб. м (с НДС).

Продукты и транспорт

В связи с сезонным фактором в первом месяце весны повысятся цены на продукты, в частности, на овощи вследствие недостатка овощехранилищ. Подорожание коснется также импортной и тепличной продукции.

Колебания в цене коснутся также мясной и молочной продукции, поползут вверх и цены на яйца. По словам гендиректора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, есть основания говорить о картельном сговоре на рынке производства куриных яиц.

Также в ряде городов страны в марте подорожает проезд в общественном транспорте — в Харькове, Днепре, Запорожье и других областных центрах.

Работа КПВВ в зоне АТО

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в зоне проведения АТО на Донбассе с 1 марта переходят на весенний режим работы, в связи с чем на них устанавливается новый график работы.

"В частности, контрольно-пропускные операции лиц и транспортных средств будут осуществляться ежедневно с 07.00 до 18.30. Таким образом, время работы КПВВ увеличивается, поскольку в зимний период контрольные пункты работали с 8.00 до 17.00", — сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

Соцвыплаты

С 1 марта изменения коснутся соцвыплат. Так, будут пересчитаны и страховые выплаты всем пострадавшим на производстве и лицам, имеющим право на страховые выплаты в связи с потерей кормильца, погибшего в результате несчастного случая на производстве.

Таким образом, повышенный на 20% размер ежемесячных страховых выплат получат более 200 тыс человек. Согласно данным Министерства социальной политики, для этого с 1 марта в бюджете Фонда предусмотрено более 1 млрд гривен.

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Наряду с этим, если после перерасчета размер выплаты будет меньше минимальной зарплаты, установленной на 1 января 2017 года, то установится новый размер страховой выплаты с учетом процента потери трудоспособности и размера минимальной заработной платы.

Напомним, что по данным Минсоца, в январе 2018 года был осовременен размер ежемесячных страховых выплат для 168 898 человек (82% от всех получателей страховых выплат). При этом размер ежемесячных страховых выплат в среднем увеличился в среднем на 464 гривны.

Пенсии

В марте украинские военнослужащие получат повышенные пенсии, о чем ранее заявил премьер-министр Владимир Гройсман. Как он отмечал, в среднем пенсии повысят на 1500 грн, а перерасчет коснется 498 тысяч военных пенсионеров.

"Пенсию пересчитают с 1 января 2018 года. Уже в марте-апреле люди получат новые суммы выплат. Для повышения выделим более 7 млрд грн. Выплаты будут из Пенсионного фонда", — сообщал глава Кабмина.

Отметим, что в Кабмине подчеркивали необходимость изменения системы распределения выплат военным в зависимости от того, участвовали ли получатели в боевых действиях, однако такое решение должен принимать парламент.

Как подробно писало РИА Новости Украина, военные пенсионеры несколько месяцев подряд проводят митинги по всей стране с требованием перерасчета пенсий. Основной массив протестующих был сосредоточен в Киеве, однако в других областных центрах силовики-пенсионеры пикетировали здания областных и городских администраций.

Погода и праздники

Не порадует украинцев в марте и погода. С наступлением календарной весны быстрого потепления ожидать не стоит, а 1 марта в страну придут новые снегопады и штормовой ветер, в связи с которыми в Запорожской, Донецкой и частично Днепропетровской областях объявлено штормовое предупреждение. В Запорожье в связи с непогодой с 1 по 3 марта отменены занятия в школах. А повышение температуры воздуха, по данным синоптиков, будет только с 5-6 марта.

Но в марте у жителей страны будут и позитивные моменты. Международный женский день 8 марта, который является традиционным выходным, в этом году выпал на четверг, поэтому Кабмин порекомендовал сделать нерабочим и 9 марта. Таким образом, украинцы будут отдыхать четыре дня подряд — с 8 по 11 марта. Однако 9 марта надо будет отработать — рабочий день перенесли на субботу, 3 марта. К празднику "Укрзализныця" запустит ряд дополнительных поездов.

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Также в марте Украина перейдет на летнее время. В этом году стрелки часов будут переводиться вперед в ночь на воскресенье, 25 марта.

По данным материалов открытых источников интернет