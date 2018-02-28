Оценка прессухи президента. У Порошенко заело пластинку - Бортник

Анна Лаба, Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В среду, 28 февраля, президент Украины Петр Порошенко провел пресс-конференцию на тему "Вызовы-2018". Встреча главы государства с журналистами прошла в музейном комплексе "Арсенал".

По словам политолога, директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, во время общения с масс-медиа президент не сказал ничего нового.

REUTERS Gleb Garanich Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года

"Ожидания, что сейчас Порошенко откровенно расскажет о досрочных парламентских выборах или других важных вещах, так и остались фантазией. Пожалуй, президент не сказал ничего нового, декламируя то, о чем говорилось и раньше. На какой-то момент показалось, что у Порошенко просто заело пластинку — то же самое мы слышали в 2015, 2015, 2016 годах. К сожалению, не прозвучал ряд острых вопросов. Например, о данных канала "Аль Джазира" и офшорах на 500 миллионов, а многим оппозиционных СМИ лишили возможности задать свои вопросы. Ключевым рейтинговым масс-медиа так и не позволили поинтересоваться насущным у президента", — говорит Бортник.

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Политолог подчеркнул, что Порошенко очень понравилось отвечать на вопросы о финансах — на эту тему президент готов был говорить часами.

"Глава государства много говорил о реформах, но посетовал, что их результатам мешает война на Донбассе и внутренние враги. Громкой была и военная риторика — миротворцы, реинтеграция, нацбезопасность… Но по сути, Порошенко разочаровывает, а его пресс-конференции напоминают аналоги эпохи раннего Кучмы. Все разыграно по нотам — острые вопросы типа Мальдив, пытались "слить", ставя их таким образом, чтобы Порошенко было удобно отвечать", — отмечает эксперт.

Между тем, по его мнению, глава государства допустил два ярких провала.

"Слова об эффективности в переговорах Виктора Медведчука и хвастовство количеством траншей МВФ — это же катастрофа. Президент гордится не ростом рождаемости или повышением зарплат, а накопленными долгами. В целом пресс-конференция была тривиальной, скучной, без сенсаций. Я думаю, что и общество, и СМИ остались сильно недовольны этим общением. По сути, единственной "фишкой" стали слова о том, что в Конституции будет закреплено желание Украины вступить в ЕС и НАТО. Думаю, что эта тема станет новым поводом для пиара", — подытожил Бортник.