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    Дуда: хотим хороших отношений с Украиной, но не забудем "геноцид"

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    Президент Польши, обвинив украинских солдат, полицейских и националистов в "геноциде" в отношении поляков в селе Гута Пеняцкая в 1944 году, заявил, что поляки стремятся к хорошим отношениям с украинцами.
    Президент Польши Анджей Дуда
    Сайт президента Украины

    Владимир Матвеев, обозреватель

    В воскресенье, 25 февраля, на территории бывшего села Гута Пеняцкая на Львовщине польская официальная делегация почтила память поляков, убитых здесь 28 февраля 1944 года. В ходе церемонии госсекретарь канцелярии президента Польши Адам Квятковский зачитал письмо-обращение президента Польши Анджея Дуды к участникам церемонии, в котором говорится о "геноциде против поляков", осуществленным в Гуте Пеняцкой, сообщает польское издание Niezalezna

    Флаги Украины и Польши
    Украинское фото
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    "Преступление геноцида, совершенное здесь украинскими солдатами и полицейскими на службе гитлеровского Третьего рейха и украинскими националистами, привело к уничтожению около тысячи человек: польских жителей Гуты Пеняцкой, а также евреев и беженцев из других городов Волыни и Подолья, которых они прятали", — цитирует президента Дуду пресс-служба президента Польши.

    Президент Дуда в 74-ю годовщину "геноцида" в отношении поляков в селе Гута Пеняцкая отметил, что Польша стремится к хорошим отношениям с Украиной, но подчеркнул, что ответственность за те события лежит на украинцах.

    Президент отметил, что "невинная смерть, причиненная только потому, что они поляки", события в селе Гута "пугают огромной жестокостью" и призвал поляков не забывать о них. По словам президента Польши, обязанность современных поляков также – помнить о преступлениях в Гуте Пеняцкой и "делать выводы".

    Президент Дуда подчеркнул: поляки хотят хороших отношений с украинцами, но будущее следует "строить на основе истины, а не лжи или отрицании".

    "Наши страны нуждаются друг в друге, чтобы обе наши страны были сильными и безопасными. Поэтому нам также нужна память и правда о том, что произошло здесь 28 февраля 1944 года,  чтобы ничего подобного не происходило снова, и чтобы наши отношения основывались на прочном фундаменте и взаимном доверии", — сказал Дуда.

    Флаги Украины и Польши
    Украинское фото
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    Напомним, массовое уничтожение этнических поляков и укрываемых ими евреев в селе Гута Пеняцкая произошло 28 февраля 1944. По разным оценкам от 500 до 900 жителей, включая женщин и детей, погибли. Село уничтожили гитлеровские войска, но в Польше считают, что это могла совершить часть украинской дивизии "Галичина".

    В частности, многие украинские историки полагают, что село уничтожено гитлеровскими войсками, в то время как целый ряд польских исследователей возлагают ответственность за истребление Гуты Пеняцкой на подразделения дивизии войск СС "Галичина". 

    В этом контексте характерно, что в первый день после назначения Дудой, польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что отношения с Украиной нужно строить на исторической правде и нельзя забывать о таких событиях, как "геноцид на Волыни".

    Как отмечал ранее председатель партии Польши "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский, героизация имени Степана Бандеры в Украине может помешать евроинтеграционным стремлениям страны.

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    "Мы не можем согласиться с тем, что на протяжении многих лет Украина создавала культ героев, которые виновны в геноциде поляков, в чем они даже превзошли немцев. Кратко говоря, это вопрос выбора Украины", — сказал ранее председатель правящей партии Польши "Право и Справедливость" Я. Качиньский в интервью изданию Do Rzeczy, сообщало TVP.INFO.

    Напомним, в Польше ранее заявили, что украинской части закона об Институте национальной памяти (ИНП) нужна определенная умеренность. 

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