Украина - страна, где права человека вынесены за скобки

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Украина в понедельник начала трехлетнее членство в Совете ООН по правам человека. Об этом сообщил Президент Петр Порошенко на своей странице в Twitter.

Совет по правам человека является высшим межправительственным органом по вопросам прав человека в структуре Организации Объединенных Наций. Члены Генеральной Ассамблеи избирают членов, которые занимают 47 мест. Срок полномочий каждого члена составляет три года, и ни один из членов не может занимать его дольше двух сроков подряд. Места распределяются между региональными группами ООН следующим образом: 13 мест для государств Африки, 13 для государств Азии, 6 мест для стран Восточной Европы, 8 мест странам Латинской Америки и Карибского бассейна, и 7 мест для западноевропейских и других государств (включая США, Канаду и Израиль).

Основные функции Совета определены в Резолюции 60/251 Генеральной Ассамблеи ООН, в том числе "содействие всеобщему уважению и защите всех прав человека и основных свобод для всех без каких-либо различий и на справедливой и равной основе". Содействие Совету в его деятельности осуществляет Управление Верховного комиссара по правам человека.

Однако не стоит обольщаться, что после того как Украина стала членом Совета, ситуация с соблюдением прав человека в нашей стране существенно улучшиться. Международные эксперты не раз отмечали, что тон тон в Совете задают страны, которые сами грешат нарушением гражданских прав.

Не образец для подражания

Воспринимать членство Украины в Совете Организации Объединенных наций по правам человека как показатель того, что ООН признает, что в Украине нет проблем с правами человека, не стоит, считает политолог Алексей Якубин.

"Страны, которые получают такой статус скорее идут по ротационному механизму, чем по механизму исключительно соблюдения этими странами ключевых норм по правам человека. Хотя предполагается, что это желаемый вариант поведения, но здесь ключевую роль играет ротационный механизм, поскольку ООН построена на компромиссе, а не по сущностной оценке своих же стран-членов, просто пришел черед этих стран быть в Совете. Вот Украина, собственно, и получила такую возможность побывать в этом органе, тем более, что этот Совет формируется по территориальному признаку, как и многие другие органы ООН", — сказал в комментарии РИА Новости Украина Алексей Якубин.

Политолог напомнил, что в свое время членом Совета ООН по правам человека была и Саудовская Аравия.

"Но в этой стране нарушаются права женщин, права человека и так далее, что, мягко говоря, не согласуется с Декларацией прав и свобод человека ООН. Но тем не менее, Саудовская Аравия так же была членом этого Совета. Поэтому мы не должны понимать появление Украины в этом Совете как показатель того, что ООН признает, что в Украине нет проблем с правами человека. Это просто ротационный механизм внутри ООН. И от стран, которые получают такую возможность, наоборот, ожидается, что, возможно, пребывание в этом Совете повлияет на то, что они постараются с большим вниманием относиться к вопросам о правах человека", — считает Якубин.

Катастрофический доклад ООН

А обратить внимание Украине есть на что. В декабре прошлого года ООН выпустила доклад о правах человека в Украине, который охватывает период с августа по ноябрь 2017 года.

Главным образом он коснулся Донецкой и Луганской областей, где продолжается вооруженный конфликт, и, ожидаемо, что на этих территориях количество нарушений человека зашкаливает.

Управление Верховного комиссара по правам человека получало доступ ко всем заключенным — кроме тех, кто под следствием СБУ. Кстати, к работникам этого ведомства у правозащитников больше всего претензий — как по пыткам, так и по ущемлению свободы слова. При этом, говорят в ООН, привлечь кого-либо к ответственности через суд в зоне АТО, контролируемой Украиной, почти невозможно.

"Судебные разбирательства изобиловали неэффективными расследованиями, политизацией дел с привлечением высокопоставленных должностных лиц и посягательствами на независимость судебной власти", — говорится в докладе.

Что же касается "ДНР" и "ЛНР", то там применяется так называемый "административный арест", который позволяет местным вооруженным группам задерживать людей на срок до 30 суток без всякой связи с внешним миром. На неподконтрольных территориях ооновцев вообще не допустили к тем, кто содержится под стражей. ООН фиксирует пытки и издевательства с обеих сторон конфликта. В ООН говорят, что военные по-прежнему размещают свои объекты на территории жилых массивов, подвергая риску гражданское население. Кроме того, ни украинская, ни противная сторона не занимаются отселением гражданских с линии соприкосновения, где отсутствуют минимальные условия для жизни.

В зоне конфликта преследуют судей, которые выносят решения в пользу людей, сотрудничавших с боевиками, говорится в отчете.

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Не только в зоне конфликта

Из свежих наблюдений ООН — это проблемы Украины с радикалами, насильственной украинизацией и давлением президента на суд.

В ООН также обвинили в давлении на суд лично Петра Порошенко. Речь о деле пограничника Колмогорова, который застрелил гражданское лицо. Суд оправдал его при активном участии радикалов и властей.

"Его освобождению предшествовала широкая информационная кампания политических деятелей в поддержку обвиняемого, в которой были искажены факты дела… Кроме того, президент Порошенко выступил с публичным заявлением в поддержку обвиняемого. Такое давление является показателем вмешательства в деятельность судебной системы и может демотивирующе сказаться на будущих расследования грубых нарушений международного права в области прав человека или международного гуманитарного права, совершенных сотрудниками силовых служб", — говорится в отчете ООН.

В ООН говорят, что в Украине продолжило усугубляться положение в сфере свободы мнений.

"Управление с тревогой отметило факты широкого толкования и применения положений Уголовного кодекса, касающихся терроризма, в инициированных СБУ уголовных делах против украинских работников средств массовой информации, журналистов и блоггеров", — говорится в докладе.

В "ЛДНР" ситуация крайне тревожная — там практически нет возможности высказывать и публиковать критические мнения о действующей там власти.

В остальной Украине же ООН обеспокоена "применением и широким толкованием положений Уголовного кодекса… против украинских работников средств массовой информации, журналистов и блоггеров, публикующих материалы, или делающих посты или репосты в социальных сетях, на которые Служба безопасности вешала ярлык "антиукраинских". В течение отчетного периода по меньшей мере трое лиц были арестованы и взяты под стражу, а еще одно было осуждено и получило условное наказания на основании репоста, который оно сделало в социальных сетях, говорят правозащитники.

В ООН также считают нарушением прав человека приговор журналистам Васильцу и Тимонину, которых осудили на 9 лет за якобы настройку YouTube-канала "Новороссия ТВ".

В ООН отметили факты насилия со стороны праворадикальных групп. По мнению организации, они силовым путем навязывают свое мнение остальным и при этом остаются безнаказанными.

"Мы отмечаем рост числа проявлений нетерпимости, в том числе угроз насилием, со стороны крайне правых групп, действия которых направлены на подавление публичного выражения мнений…. Имевшие место акты насилия в основном остались безнаказанными", — резюмируют в ООН.

Кроме того, ООН считают нарушающим права человека закон об образовании.

"ООН предостерегает, что усиление позиций украинского языка не должно осуществляться за счет языков национальных меньшинств. Организация призывает правительство Украины обеспечить соблюдение прав национальных меньшинств без дискриминации", — говорится в отчете.

По мнению правозащитников, новый закон об образовании имеет более ограничительный характер, нежели предыдущий — национальные меньшинства не имеют возможности обучаться на родном языке, кроме как на начальном уровне образования. УВКПЧ обеспокоенно тем, что новый закон может привести к повышению напряженности в украинском обществе.

Плевать на рекомендации и критику

Большинство рекомендаций, приведенных в предыдущих докладах УВКПЧ о ситуации с правами человека в Украине, не были выполнены и остаются в силе.

Формально считается, что членство в Совете ООН по правам человека должно как-то стимулировать страны, как минимум, к выполнению рекомендаций Организации Объединенных наций в этом вопросе.

"Но мы видим, что в Украине рекомендации ООН игнорируют. Например, ООН еще в позапрошлом году рекомендовала восстановить социальные выплаты жителям Донбасса. Этого не сделано. ООН выступал против экономической блокады Донбасса. Но мы видим, что все наоборот. ООН критиковал и постоянно поднимал вопрос о пытках в тюрьмах и о тайных тюрьмах. Но мы видим, что та информация, которая попадает в правозащитные организации, говорит о том, что многие из этих явлений не изжиты. И со свободой слова в Украине есть проблемы. Заявления не просто ООН, а и заявления близкой нам ОБСЕ, которая постоянно пребывает с мониторинговой миссией у нас на Донбассе и более активно вовлечена во многие процессы, происходящие у нас в стране, вызывают у украинской власти легкое раздражение. Но в то же время это глобально не ведет к тому, что власть сразу же меняет политику в этой области. Что же касается нарушения прав национальных меньшинств на образование на родном языке, то мы видим, что тут власть вообще уперлась. Не только ООН делало заявления по поводу языка, есть решение ПАСЕ, во многом проигнорированное властью. Есть заключение Венецианской комиссии, которое власть прочитало абсолютно по-своему, сделав вид, что там нет никакой критики. Это говорит о том, что украинская власть, когда считает нужным брать на свой флаг какие-то выгодные заявления международных организаций, она это делает, а в других случаях мы видим, что власть просто-напросто игнорирует рекомендации или даже критику международных организаций. Более того, когда критика очень точечная, жесткая и болезненная, власть начинает обвинять международные организации в том, что они финансируются из Кремля", — сказал Якубин.

По мнению политолога, учитывая, что Украина вступает в избирательную кампанию, глобально рассчитать на то, что правовые органы будут прислушиваться к тем рекомендациям, к которым они не прислушивались ранее, не стоит.