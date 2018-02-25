Доклад Amnesty International: медовый месяц Украины с ЕС истек - Спиридонов

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Годовой доклад правозащитной организации Amnesty International (AI) в части, касающейся Украины, можно рассматривать как сигнал украинской власти о необходимости изменить поведение. Об этом сказал РИА Новости Украина политический эксперт Николай Спиридонов.

Забытые лозунги Евромайдана

В докладе AI говорится, в частности, о том, что в вопросах соблюдения прав человека в Украине наблюдается дальнейший регресс.

«Критики правительства, журналисты, некоммерческие организации стали объектами все возрастающего давления со стороны властей и ультраправых групп, которые под предлогом защиты от российской агрессии вступили на путь ущемления свободы слова и свободы ассоциаций», — указывается в документе.



По словам заместителя регионального директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Дениса Кривошеева, «новые власти Украины демонстрируют короткую память и все активнее перенимают репрессивные методы своих соседей, забыв про лозунги и обещания Евромайдана.

Сайт Amnesty International Amnesty International в Украине

СМИ — «агенты Кремля»?

Николай Спиридонов отметил, что очередной доклад правозащитников для властей Украины — «мягко говоря, не комплиментарный».



«Там рассматривается давление на свободу слова, на журналистов, которое стало для всех здравомыслящих людей в Украине, для всех проинформированных людей за рубежом достаточно очевидным. Не может быть столько средств массовой информации быть «агентами Кремля». Допустим, отдельные СМИ, можно предположить это чисто теоретически, как-то не так (с точки зрения власти — Ред.) освещают события. Но тогда нужно это в законном порядке как-то доказывать в суде», — сказал эксперт.

Однако, по его словам, давление на медиа оказывается и другими методами. Спиридонов напомнил: «была попытка поджога редакции телеканала «Интер», было блокирование телеканала NewsOne, оказывается давление на «Страну.ua», на «Вести», на РИА Новости — радикалы врывались на пресс-конференцию, на «Голос Столицы»…

Эксперт подчеркнул, что «всё это в совокупности, всё это количество нападений на СМИ не позволяет, к сожалению, говорить о свободе слова, о которой заявил президент Пётр Порошенко».

«Я напомню, он сказал, что в Украине теперь «нечувана (неслыханная — Ред.) свобода слова». К сожалению, действительно «нечувана», только в другом смысле этого слова… Плюс убийства журналистов, которые толком никто не может расследовать. Убийство Олеся Бузины — решения суда пока нет, убийство Павла Шеремета - тоже (не расследовано — Ред.), — сказал политолог. - По сути, преступникам дают понять: если нужно убить журналиста, то, с большой вероятностью, дело не будет расследовано и им за это ничего не будет. И мы получаем такой сигнал в обществе, что журналиста, в принципе, можно убить».

Донбасс — это Украина?

Спиридонов отметил, что следует также обратить внимание на то, что говорится в докладе относительно ситуации на неподконтрольных украинскому правительству территориях.

«В Украине мы говорим о том, что эти территории подконтрольны частично России. Но, тем не менее, Amnesty International проблемы, которые есть, например, на Донбассе, рассматривает как проблемы внутри украинские. Когда мы говорим, что «Донбасс — это Украина», а я тоже к этому лозунгу хотел бы присоединиться — то мы должны понимать, что за происходящее на Донбассе мы тоже несём ответ как государство. Правозащитные организации спрашивают именно с Украины за то, что происходит на Донбассе. Потому что Донбасс находится в юрисдикции Украины, по крайней мере, в глазах наших международных партнёров. Поэтому то, что «Донбасс — это Украина», это и «плюс», и «минус», в данном случае», — сказал Спиридонов.

Отметим, в документе говорится, в частности, о том, что на востоке Украины в нарушение Минских соглашений в истекшем году продолжались боевые действия, росли потери среди военных и гражданских лиц.

Какие права, если есть нечего?

В докладе правозащитники упоминают и о растущих экономических проблемах украинцев, о медленности реформ, о повсеместной коррупции — это приводит к уличным протестам и беспорядкам.

«Экономика вывела людей на улицы… Действительно, многие международные организации уже отмечали низкий уровень экономики в Украине. Например ООН сначала давала статистику, что 80% украинцев за чертой бедности, затем почему-то неожиданно улучшили показатель — 60% украинцев находятся за чертой бедности. Но, когда такое количество людей бедствуют, то довольно трудно говорить о свободе слова, о правах человека… Когда в стране массовая бедность, очень сложно обеспечить эти права», — отметил эксперт.

Он добавил: «Какие могут быть права человека, когда этому человеку не хватает денег, чтобы нормально поесть, нормально одеться?».

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«Тайные тюрьмы» и имидж Украины

Что касается обвинений в том, что в Украине действуют «тайные тюрьмы СБУ», то, по словам эксперта, властям следует серьёзно озаботиться тем, чтобы подобные подозрения развеять.

«Это достаточно скользкая тема. Мы, конечно, не можем подтвердить наличие тайных тюрем СБУ, про которые говорится в докладе. Но, по крайней мере, подозрения Amnesty, что такие тюрьмы могут быть — это тревожный звоночек», — сказал Спиридонов. По его мнению, Киеву «нужна большая прозрачность, чтобы таких подозрений не возникало».

«Потому что это бьёт по международному имиджу Украины — хотя, опять таки, подобны подозрения высказывались и в адрес США. Но, как говорится, им можно… А Украине лучше бы обратить на это внимание. Если таких тюрем нет… На что я надеюсь, потому что лично я их не видел, и у меня остаётся надежда на то, что тайных тюрем СБУ на самом деле нет… Если их нет, то (властям — Ред.) нужно об этом проинформировать более чётко и прозрачно. Само такое подозрение для Украины негативно», — сказал политолог.

Отметим, что правозащитники в существовании секретных тюрем не сомневаются. Так, Денис Кривошеев отметил на пресс-конференции в Москве, что представители организации «добились освобождения тайных узников, но, к сожалению, никто не понес наказания в Украине за эту совершенно недопустимую практику».

В прошлом году Amnesty International и Human Rights Watch опубликовали отчет о тайных тюрьмах СБУ.

В ведомстве эти обвинения опровергают.

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Каким меньшинствам хуже

Спиридонов также напомнил, что правозащитники отметили давление на НКО и общественные организации. По его словам, «такое давление на самом деле было и во времена Януковича, сейчас, возможно, усилилось».

«Да, далеко не все общественные объединения сейчас имеют возможность нормально функционировать», — констатировал Спиридонов.

Спиридонов отметил, что в докладе правозащитников говорится также об ущемлении прав ЛГБТ, но в жизни более заметны притеснения других категорий населения.

«Честно говоря, не слышал, в мой круг общения они не особенно входят, поэтому мне сложно подтвердить или опровергнуть (утверждения о нарушении прав сексменьшинств — Ред.). Но я слышал, что антисемитизм в Украине — реально растёт. Имеют место притеснения национальных меньшинств — и вот это свидетельствует о снижении общей толерантности», — подчеркнул эксперт.

«Медовый месяц» закончился

По мнению Спиридонова, очередной доклад Amnesty International должен заставить украинские власти задуматься.

«Что всё это означает? Это означает, что медовый месяц Украины с западным миром закончился. И сейчас Украину достаточно больно бьют по всем фронтам. Бьют и соседи по Европейскому союзу — Польша, Венгрия, Румыния, и не только они… И международные организации тоже далеко не в восторге от того, что происходит в Украине», — сказал политолог.

По его мнению, содержащаяся в докладе критика — это сигнал украинской власти о том, что ситуация в стране должна измениться.

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«Когда на Западе довольны властью какой-либо страны, то таких разгромных докладов, как правило, не делают. Говорят, как говорили про Батисту: «это сукин сын, но он — наш сукин сын». А тут уже возникает уже вопрос, чьи это «сукины дети»… И очень много к ним вопросов», — резюмировал политолог.

Amnesty International — международная неправительственная организация, основанная в Великобритании в 1961 году. На сайте организации говорится, что ее миссия "состоит в проведении исследований и принятии мер, направленных на предотвращение и искоренение грубых нарушений прав человека".