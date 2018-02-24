Хроника 23 февраля: Захват санатория в Одессе, "идиоты не видят реформ"

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Главные события и заявления минувших суток — в кратком обзоре РИА Новости Украина.

Захват санатория в Одессе

Сотрудники одной из охранных фирм Одессы выломали ворота в санаторий "Лермонтовский" и заняли здание. Позже захватившие админкорпус санатория люди покинули территорию учреждения. По сообщениям СМИ, трех человек задержала полиция.

По данным ГУНП, случившееся квалифицировали по статье 356 — "самоуправство". Правоохранители провели осмотр помещений и зафиксировали нанесенный учреждению материальный ущерб: выбитые двери и замки.

В Одессе задержали группу людей с флагами "23 февраля"

Сотрудники правоохранительных органов в пятницу задержали группу людей с флагами, на которых было написано "23 февраля", возле памятника Неизвестному матросу в Одессе.

Кроме того, неизвестный сообщил о взрывном устройстве возле па-мятника, территория была временно оцеплена правоохранителями. В результате сообщение оказалось ложным. После этого желающие смогли возложить цветы к памятнику.

В Кривом Роге бойцы Нацгвардии прошли с красными флагами и символикой СССР

В Кривом Роге во время празднования дня освобождения города бойцы Национальной гвардии прошли маршем с красными флагами. На красных знаменах бойцов была также советская символика, в частности серп и молот. По цен-тру города также проехал танк Т-34 с советским орденом боевого знамени на башне и желто-голубым флагом.

Стая собак растерзала 12-летнюю школьницу в Донецкой области

На окраине города Харцызск Донецкой области, который находится под контролем самопровозглашенной ДНР, стая собак растерзала и загрызла досмерти 12-летнюю девочку, сообщает ТСН со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что животные напали на Лизу Канарейкину, когда та возвращалась домой из школы. Они разорвали ее на куски и частично съели. Вечером, когда дочка не вернулась домой, родители пошли ее искать и нашли растерзанное тело ребенка в нескольких десятков метрах от обочины дороги.

От украинского гражданства отказались 24 тыс человек

Из украинского гражданства с 2015 года вышли 24 тысячи людей, сообщила заместитель председателя Госу-дарственной миграционной службы (ГМС) Татьяна Никитина.

По ее словам, такое большое количество граждан обусловлено слож-ной экономической ситуацией в стране. В то же время она сказала, что зафиксировано уменьшение количества граждан, которые хотят вступить в гражданство Украины.

Около 10 ножевых ранений. В Хургаде жестоко убили молодую украинку

В Египте в съемной квартире нашли мертвой 27-летнюю украинку. Об этом сообщил начальник Управления консульского обеспечения ГКС Василий Кирилич.

По информации местного издания Vetogate, девушка работала в одном из отелей в отделе по работе с гостями. Ее тело обнаружил сожитель по возвращению домой с работы. Девушке нанесли око-ло 10 ударов ножом.

В Польше заробитчане напали на полицейских, произошла стрельба

В пятницу в польском городе Згеж группа грузин и украинцев совершили нападение на полицейских. Правоохранители были вынуждены открыть огонь. В результате трое иностранцев получили ранения в ногу, их жизни ничего не угрожает.

Мингарелли: только идиоты или ограниченные люди не замечают реформ в Украине

Глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявляет, что за четыре года украинская власть предприняла значительные шаги для модернизации страны.

Мингарелли подчеркнул, что не будет перечислять реформы, которые были внедрены украинской властью в сложных условиях, и добавил: "Если вы этого не видите, то вы или идиоты, или люди с ограниченной точкой зрения".

Помимо этого глава представительства ЕС в Украине резко высказался об авторах законопроекта «Покупай украинское, плати украинцам». Он настаивает, что сторонники законопроекта пользуются ложными аргументами.

В Украине отказались возвращать деньги ЕС за срыв модернизации КПП

Украина не собирается возвращать деньги, выданные ЕС на развитие контрольно-пропускных пунктов (КПП) на западной границе Украины. Более того, в Кабмине уверены, что ЕС и дальше будет финансировать страну. Из этих будущих инвестиций Евросоюзу и предлагается "удержать" нужную сумму.

В Генштабе ВСУ сообщили о проблемах с поставками танков "Оплот"

Украинская армия еще около года будет ждать новые танки "Оплот", сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Виктор Муженко в интервью "Радио Свобода".

"Мы ожидали в конце прошлого года — начале 2018 года получения таких танков, но, исходя из определенных технических причин, то есть возможностей нашей оборонной промышленности, мы предполагаем, что такие танки получим до конца 2018 года", — сказал он.

"За базар надо отвечать": Москаль отказался извиняться перед Супрун

Председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Мос-каль не намерен приносить извинений и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун за ругань в ее адрес.

Ранее Москаль нецензурно выразился в адрес Супрун.

Он считает себя вправе матерно обратится к главе Минздрава из-за того, что ее слова не соответствуют действительности.

В СБУ заявили, что к покушению на Мосийчука причастны несколько украинцев. Они задержаны

Правоохранители задержали нескольких подозреваемых в совершении взрыва возле телеканала "Эспрессо" в Киеве, который оказался покушением на народного депутата из Радикальной партии Игоря Мосийчука. Об этом сообщили источники в Службе безопасности Украины, передает INSIDER.

"Несколько участников преступной группировки задержаны и находятся в СИЗО. В то же время, еще несколько вероятных ис-полнителей, а также организаторов, находятся на территории РФ", — сказал собеседник.

В Украине задержали главаря криминального мира Азербайджана

В небольшом поселке в центральной Украине сотрудники Службы безопасности Украины задержали гражданина Республики Азербайджан, одного из лидеров преступной группировки. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Мужчина прятался в поселке, так как разыскивался полицией своей страны.

Кучма: критика закона о реинтеграции Донбасса и роль США в решении конфликта

Представитель Киева на переговорах по Донбассу в Минске Леонид Кучма заявил, что сожалеет о том, что в законе о реинтеграции Донбасса нет упоминания о минских соглашениях.

"Мое личное мнение: жаль, что в этом документе нет ссылки на минские соглашения. Весь мир говорит, что это единственный сегодня документ, базовый, на основе которого можно вести хоть какие-то переговоры, а украинцы – нет", — сказал Кучма в ходе IV Балтийско-черноморского форума.

По его словам, принятый документ в своем большинстве политиче-ский.

Также Кучма заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе на 90% зависит от поддержки США.

"Считаю, что в сегодняшней ситуации мир в Украине на 90% зависит от позиции Соединенных Штатов Америки. Потому что европейцы, мы видим, как себя ведут — они забыли уроки истории", — сказал политик.

Известная украинская певица собралась на гастроли в Донецк

Народная артистка Украины Ирина Билык во время своего всеукраинского тура "Без грима. Самое лучшее. О Любви" сделала резкое заявление. Во время выступления в прифронтовых городах, в частности в Краматорске, она выразила надежду, что уже совсем скоро все зрители смогут увидеть ее в Донецке.

"Очень скоро вы все будете на моих концертах в Донецке", — пообещала артистка в финале своего очередного концерта в рамках большого тура.

Трамп назвал единственную цель США в Сирии

США находятся в Сирии с одной целью – "избавиться от ИГ", после чего они "уйдут домой", заявил президент США Дональд Трамп. Он также назвал "позором" то, что Россия и Иран сделали в Сирии.

Федерация биатлона США объявила о бойкоте российского этапа Кубка мира

Федерация биатлона США объявила о бойкоте российского этапа Кубка мира сезона-2017/18 в Тюмени.

"Недавнее решение IBU о сохранении этапа Кубка мира в Тюмени совершенно неприемлемо. В поддержку чистого спорта и ради собственной безопасности мы не можем участвовать в этих соревнованиях", — говорится в заявлении американской федерации биатлона.