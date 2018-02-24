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    Аналитика и комментарии

    Хроника 23 февраля: Захват санатория в Одессе, "идиоты не видят реформ"

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    В Одессе сотрудники охранной фирмы захватили здание санатория, в Кривом Роге бойцы Нацгвардии прошли маршем с советской симво-ликой, а глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли за-явил, что реформ в стране не видят идиоты.
    В одесский санаторий ворвались люди с арматурой и заняли админздание
    Думская.net

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Главные события и заявления минувших суток — в кратком обзоре РИА Новости Украина.

    Захват санатория в Одессе

    В одесский санаторий ворвались люди с арматурой и заняли админздание
    Думская.net
    По-одесски. Спецкор сообщил подробности захвата санатория "Лермонтовский"

    Сотрудники одной из охранных фирм Одессы выломали ворота в санаторий "Лермонтовский" и заняли здание. Позже захватившие админкорпус санатория люди покинули территорию учреждения. По сообщениям СМИ, трех человек задержала полиция.

    По данным ГУНП, случившееся квалифицировали по статье 356 — "самоуправство". Правоохранители провели осмотр помещений и зафиксировали нанесенный учреждению материальный ущерб: выбитые двери и замки.

    В Одессе задержали группу людей с флагами "23 февраля"

    Сотрудники правоохранительных органов в пятницу задержали группу людей с флагами, на которых было написано "23 февраля", возле памятника Неизвестному матросу в Одессе. 

    Кроме того, неизвестный сообщил о взрывном устройстве возле па-мятника, территория была временно оцеплена правоохранителями. В результате сообщение оказалось ложным. После этого желающие смогли возложить цветы к памятнику.

    В Кривом Роге бойцы Нацгвардии прошли с красными флагами и символикой СССР

    В Кривом Роге во время празднования дня освобождения города бойцы Национальной гвардии прошли маршем с красными флагами. На красных знаменах бойцов была также советская символика, в частности серп и молот. По цен-тру города также проехал танк Т-34 с советским орденом боевого знамени на башне и желто-голубым флагом.

    Стая собак растерзала 12-летнюю школьницу в Донецкой области

    На окраине города Харцызск Донецкой области, который находится под контролем самопровозглашенной ДНР, стая собак растерзала и загрызла досмерти 12-летнюю девочку, сообщает ТСН со ссылкой на местные СМИ.

    Отравление собаки. Первая помощь
    РИА Новости Украина
    Если отравили собаку. Первая помощь

    Сообщается, что животные напали на Лизу Канарейкину, когда та возвращалась домой из школы. Они разорвали ее на куски и частично съели. Вечером, когда дочка не вернулась домой, родители пошли ее искать и нашли растерзанное тело ребенка в нескольких десятков метрах от обочины дороги.

    От украинского гражданства отказались 24 тыс человек

    Из украинского гражданства с 2015 года вышли 24 тысячи людей, сообщила заместитель председателя Госу-дарственной миграционной службы (ГМС) Татьяна Никитина.

    По ее словам, такое большое количество граждан обусловлено слож-ной экономической ситуацией в стране. В то же время она сказала, что зафиксировано уменьшение количества граждан, которые хотят вступить в гражданство Украины.

    Около 10 ножевых ранений. В Хургаде жестоко убили молодую украинку

    В Египте в съемной квартире нашли мертвой 27-летнюю украинку. Об этом сообщил начальник Управления консульского обеспечения ГКС Василий Кирилич.

    По информации местного издания Vetogate, девушка работала в одном из отелей в отделе по работе с гостями. Ее тело обнаружил сожитель по возвращению домой с работы. Девушке нанесли око-ло 10 ударов ножом.

    В Польше заробитчане напали на полицейских, произошла стрельба

    Гражданка Украины Оксана Яцкив
    beztaby
    Безвиз и бытовуха. Насильственная смерть заробитчанки в Италии

    В пятницу в польском городе Згеж группа грузин и украинцев совершили нападение на полицейских. Правоохранители были вынуждены открыть огонь. В результате трое иностранцев получили ранения в ногу, их жизни ничего не угрожает.

    Мингарелли: только идиоты или ограниченные люди не замечают реформ в Украине

    Глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявляет, что за четыре года украинская власть предприняла значительные шаги для модернизации страны.

    Мингарелли подчеркнул, что не будет перечислять реформы, которые были внедрены украинской властью в сложных условиях, и добавил: "Если вы этого не видите, то вы или идиоты, или люди с ограниченной точкой зрения".

    Помимо этого глава представительства ЕС в Украине резко высказался об авторах законопроекта «Покупай украинское, плати украинцам». Он настаивает, что сторонники законопроекта пользуются ложными аргументами.

    В Украине отказались возвращать деньги ЕС за срыв модернизации КПП

    Украина не собирается возвращать деньги, выданные ЕС на развитие контрольно-пропускных пунктов (КПП) на западной границе Украины. Более того, в Кабмине уверены, что ЕС и дальше будет финансировать страну. Из этих будущих инвестиций Евросоюзу и предлагается "удержать" нужную сумму.

    В Генштабе ВСУ сообщили о проблемах с поставками танков "Оплот"

    БМ Оплот
    thaifighterclub.org
    Спасут ли танки "Оплот" Украину и ее военный экспорт?

    Украинская армия еще около года будет ждать новые танки "Оплот", сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Виктор Муженко в интервью "Радио Свобода".

    "Мы ожидали в конце прошлого года — начале 2018 года получения таких танков, но, исходя из определенных технических причин, то есть возможностей нашей оборонной промышленности, мы предполагаем, что такие танки получим до конца 2018 года", — сказал он.

    "За базар надо отвечать": Москаль отказался извиняться перед Супрун

    Председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Мос-каль не намерен приносить извинений и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун за ругань в ее адрес. 

    Ранее Москаль нецензурно выразился в адрес Супрун.

    Он считает себя вправе матерно обратится к главе Минздрава из-за того, что ее слова не соответствуют действительности.

    В СБУ заявили, что к покушению на Мосийчука причастны несколько украинцев. Они задержаны

    Правоохранители задержали нескольких подозреваемых в совершении взрыва возле телеканала "Эспрессо" в Киеве, который оказался покушением на народного депутата из Радикальной партии Игоря Мосийчука. Об этом сообщили источники в Службе безопасности Украины, передает INSIDER.

    "Несколько участников преступной группировки задержаны и находятся в СИЗО. В то же время, еще несколько вероятных ис-полнителей, а также организаторов, находятся на территории РФ", — сказал собеседник.

    В Украине задержали главаря криминального мира Азербайджана

    Во Львове девушка устроила поножовщину, ранив двух парней
    Фото: Igor Zinkevych в Facebook
    Кровь рекой. Эпидемия поножовщины и криминала в Украине

    В небольшом поселке в центральной Украине сотрудники Службы безопасности Украины задержали гражданина Республики Азербайджан, одного из лидеров преступной группировки. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

    Мужчина прятался в поселке, так как разыскивался полицией своей страны.

    Кучма: критика закона о реинтеграции Донбасса и роль США в решении конфликта

    Представитель Киева на переговорах по Донбассу в Минске Леонид Кучма заявил, что сожалеет о том, что в законе о реинтеграции Донбасса  нет упоминания о минских соглашениях.

    "Мое личное мнение: жаль, что в этом документе нет ссылки на минские соглашения. Весь мир говорит, что это единственный сегодня документ, базовый, на основе которого можно вести хоть какие-то переговоры, а украинцы – нет", — сказал Кучма в ходе IV Балтийско-черноморского форума.

    По его словам, принятый документ в своем большинстве политиче-ский. 

    Также Кучма заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе на 90% зависит от поддержки США.

    "Считаю, что в сегодняшней ситуации мир в Украине на 90% зависит от позиции Соединенных Штатов Америки. Потому что европейцы, мы видим, как себя ведут — они забыли уроки истории", — сказал политик.

    Известная украинская певица собралась на гастроли в Донецк

    Гривны, купюры
    REUTERS Konstantin Chernichkin
    Налог на Россию: артистов обложат оброком за гастроли

    Народная артистка Украины Ирина Билык во время своего всеукраинского тура "Без грима. Самое лучшее. О Любви" сделала резкое заявление. Во время выступления в прифронтовых городах, в частности в Краматорске, она выразила надежду, что уже совсем скоро все зрители смогут увидеть ее в Донецке.

    "Очень скоро вы все будете на моих концертах в Донецке", — пообещала артистка в финале своего очередного концерта в рамках большого тура.

    Трамп назвал единственную цель США в Сирии

    США находятся в Сирии с одной целью – "избавиться от ИГ", после чего они "уйдут домой", заявил президент США Дональд Трамп. Он также назвал "позором" то, что Россия и Иран сделали в Сирии.

    Федерация биатлона США объявила о бойкоте российского этапа Кубка мира

    Федерация биатлона США объявила о бойкоте российского этапа Кубка мира сезона-2017/18 в Тюмени.

    "Недавнее решение IBU о сохранении этапа Кубка мира в Тюмени совершенно неприемлемо. В поддержку чистого спорта и ради собственной безопасности мы не можем участвовать в этих соревнованиях", — говорится в заявлении американской федерации биатлона.

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