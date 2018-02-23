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    Соцсети: в Киеве появился парк "Муромец", а Московский мост стал Северным

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    (обновлено: )23003
    Киев таки избавился от Московского моста. Решением столичных депутатов его переименовали в "Северный". Не будет в городе и парка "Дружбы народов" - его столичные власти переименовали в "Муромец". Но рады ли таким переменам сами киевляне?
    Северный мост (бывший Московский) в Киеве
    УНИАН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Посольство США в Турции
    fr.sputniknews
    Переименование улиц - дипломатический троллинг

    Московский мост исчезнет с карты Киева — столичный горсовет переименовал его. Теперь один из самых больших путепроводов столицы, соединяющий Оболонь и жилой массив Троещина, будет называться "Северный". Ранее предполагалось, что мост могут переименовать в честь Степана Бандеры и Георгия Фукса (проектировщика моста). Но остановились на названии "северный" по аналогии с Южным мостом, соединяющим берега Киева на юге столицы.

    А вот парк "Дружбы народов" столичные власти переименовали в "Муромец" и обещают благоустроить в богатырской тематике. Об этом сообщил в Facebook народный депутат Дмитрий Белоцерковец. По его словам Киеврада просто вернула местности историческое название: согласно старым картам, эта территория называлась "Муромец" — в честь известного богатыря. А переименование в парк Дружбы Народов произошло уже в советское время. 

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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