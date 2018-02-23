Соцсети: в Киеве появился парк "Муромец", а Московский мост стал Северным

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Московский мост исчезнет с карты Киева — столичный горсовет переименовал его. Теперь один из самых больших путепроводов столицы, соединяющий Оболонь и жилой массив Троещина, будет называться "Северный". Ранее предполагалось, что мост могут переименовать в честь Степана Бандеры и Георгия Фукса (проектировщика моста). Но остановились на названии "северный" по аналогии с Южным мостом, соединяющим берега Киева на юге столицы.

А вот парк "Дружбы народов" столичные власти переименовали в "Муромец" и обещают благоустроить в богатырской тематике. Об этом сообщил в Facebook народный депутат Дмитрий Белоцерковец. По его словам Киеврада просто вернула местности историческое название: согласно старым картам, эта территория называлась "Муромец" — в честь известного богатыря. А переименование в парк Дружбы Народов произошло уже в советское время.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook