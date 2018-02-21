Были бы деньги. Украина экспортируют не сало, а... улиток и другую экзотику

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Экзотика от безнадеги

После подписания ассоциации с ЕС украинские аграрии ждали от Европы рынка немалых преференций. Однако старушка отгородилась от наших производителей высокими тарифами, установив квоты на значительную часть сельскохозяйственной продукции. Кроме того, ЕС имеет очень жесткие фитосанитарные требования к пищевой продукции, которая отсекает большую часть нашего экспорта. К тому же, никто в Европе не собирается пить украинское пиво "Оболонь" или минеральную воду "Моршинская", закусывая конфетами Roshen, поскольку не знает ни эти торговые марки, ни саму Украину. Вкусовые предпочтения европейцев очень специфичны и они предпочитают потреблять торговые марки своих локальных брендов, даже если они дороже.

Разочаровавшись в экспорте традиционных украинских товаров, украинские аграрии вынуждены были подстраиваться под потребности западного рынка. Обвал украинской гривны сделал выгодным любой экспорт, поскольку они означает вылютную выручку. Поэтому аграрии принялись осваивать те ниши, о которых они ранее и не задумывались, либо считали маловыгодными.

Внезапно оказалось, что Украина активно продает за границу такие необычные товары, как птичий пух, перья, моллюсков, насекомых, отходы пищепрома и даже черную икру. Всего на таком нестандартном экспорте страна заработала около 1,2 млрд долларов за 2017 год и большая часть этого экспорта — именно аграрная продукция.

Улитки, жабы наше все

В 2017 году из Украины экспортировали 347 тонн виноградных улиток (Helix Pomatia) на $360 тыс. Большинство продукции уехало в Латвию и Польшу по цене $ 1-1,3 за штуку. Здесь их замораживают и начиняют специальными соусами и маринадами. Далее фасуют под брендом восточноевропейского переработчика и продают в странах Западной Европы. Причем, там они продают эту продукцию по 5 евро — то есть, в пять раз дороже, чем покупают в Украине. Всего в Украине работает десять улиточных ферм.

У нас также работает несколько лягушачьих ферм. Сертификат для поставок лягушачьих лапок в ЕС есть у пяти компаний. За рубеж они способны отправлять около 100 тонн в год. Стоимость килограмма лягушачьих лапок на внутреннем рынке Украины составляет 200-650 грн. В Евросоюзе украинские фермеры могут продавать свой товар по 10-15 евро, тогда как себестоимость производства — 2 евро. Большая часть продукции закупает Франция. Чтобы организовать ферму на гектаре заболоченной территории, потребуется около $5000-10 000.

Шмели и клещи бьют рекорды

Активно наращивает Украина и экспорт насекомых в качестве природных распылителей. В прошлом году мы продали меда на почти 40 млн долларов, что в 1,5 раза больше, чем в 2016 году. Доля ЕС в экспорте украинского меда составляет 50%. Наращивание продаж произошло благодаря увеличению квот на эту продукцию. Во многом, таких успехов удалось добиться за счет природных распылителей пыльцы — мотыльков, шмелей и пчел, поэтому они активно продаются за рубеж. Информацию и поставке карпатских пчел подтвердил посол Канады в Украине Роман Ващук. Впрочем, основным покупателем украинских пчел остается Россия. Шмели используются преимущественно в теплицах, поскольку пчелы там не выживают. Основным покупателем этой «живой» продукции является Турция.

По результатам января-сентября 2017 Украина экспортировала 73 тонны продукции этой группы на общую сумму 307 тыс. долларов.

Мы ежегодно продаем в ЕС порядка 130-150 тонн мидий, рапанов и устриц. Килограмм украинских мидий в рознице стоит от 100 грн, мясо рапанов — от 140 грн. Оптовая цена для мидий в Украине — от 30 грн/кг. Себестоимость выращивания устрицы составляет менее одного евро. В ближайшее время украинские производители могут существенно нарастить экспорт устриц в Китай и Европу.

Еще один нетипичный для Украины продукт — черная икра, экспорт которой в прошлом году составил более двух центнеров на сумму 170 тысяч долларов. Крупнейшая партия была отправлена в США по цене 550 долларов за килограмм. Еще 170 кг черной икры было продано через магазины беспошлинной торговли — дьюти-фри.

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В Украине 100 граммов икры из местной стерляди стоит 1 800 грн, а из украинского осетра — 2 500 грн. В ЕС украинскую икру закупают в среднем по $600-800 за килограмм. Затраты на создание осетровой фермы составляют $3 млн. Окупаемость — 15 лет, однако из-за стремительного роста мирового спроса отечественные осетровые компании не останутся без заказов. Интересно, что крупнейший производитель икры находится в 40 км от Киева, у Трипольской ТЭС, входящей в государственную генерацию "Центрэнерго", на водозаборном канале.

Еще одно направление экспорта — птичий пух и перья. Украинское сырье считается очень качественным, эту продукцию перерабатывают и дорого продают на Запад (в Польшу, Молдову, Грузию), где из пуха шьют подушки и теплую одежду. Из других животных отходов (кости и хрящи скота) делают корма для собак и кошек.

Сырьевой придаток навсегда?

Выпуск подобной продукции растет стремительными темпами. По некоторым статьям производство выросло в десятки или сотни раз. Например, если в 2014 году было выпущено 58 тонн виноградных улиток, то уже в 2017 году — 400 тонн. Впрочем, пока подобные поставки составляют менее одного процента от всего экспорта и четырех процентов от экспорта в страны Евросоюза. Однако сейчас бизнес ищет новые ниши на рынке ЕС, поэтому выбирает экзотичные ниши, которые как правило не заняты и не входят в установленные квоты, поэтому не облагаются таможенными пошлинами в рамках зоны свободной торговли. С одной стороны, украинских аграриев можно понять — они пытаются выжить как могут. В условиях обвала гривны любой экспорт сладок, поскольку он обеспечивает предприятия главной ценностью — валютой. Однако увлекшись примитивным выращиванием продукции для переработки в Европе местный бизнес может вовсе утратить навыки сложного производства и всякие попытки продавать в мире готовую продукцию, что боле рентабельно. Основные сливки будут снимать Польша, Литва и другие страны, которые уже сейчас получают огромную маржу за счет перепродажи украинского сырья для западноевропейских потребителей.