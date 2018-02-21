Хроника 20 февраля: подписан закон по Донбассу, годовщина расстрелов на Майдане

Людмила Калита, РИА Новости Украина

Во вторник, 20 февраля, президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса, Минздрав отстранил от обязанностей ректора медуниверситета Богомольца, а в Польше отложили вступление в силу "антибандеровского закона". Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Подписан закон о реинтеграции Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко во вторник подписал закон о реинтеграции Донбасса. Он вступает в силу в день его опубликования в официальном издании — газете "Голос Украины". В документе Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории — "оккупированными". Москва утверждает, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на Донбассе.

Годовщина расстрела активистов Евромайдана

Во вторник, 20 февраля, в четвертую годовщину расстрела активистов Евромайдана, в Киеве прошли многочисленные мемориальные мероприятия. В том числе, многие люди принесли цветы к мемориалу на Аллее Героев Небесной сотни в Киеве. Это мероприятие, которое происходит ежегодно, называют тихой акцией "Ангелы памяти". Они висят на деревьях, которые стали молчаливыми свидетелями кровавого убийства невинных людей в центре Киева.

Подробности переговоров Порошенко и Меркель

Президент Украины Петр Порошенко и канцлер ФРГ Ангела Меркель по телефону обменялись мнениями о реформах в Украине, в частности, о процессе децентрализации в стране и ситуации в энергетике, заявили во вторник в кабмине Германии. Также сообщается, что центральной темой разговора стала реализация минских соглашений для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.

Молчаливый протест подопечных Авакова

Накануне бойцы первой роты Киевского полка полиции специального назначения пришли под здание Шевченковского суда, выстроились в шеренгу и молча простояли несколько минут. После этого они разошлись. По их словам, таким образом они высказались против недавнего решения суда, которым на поруки был отпущен экс-боец АТО, подозреваемый в стрельбе в полицейского во время стычек под Соломенским судом столицы.

Минздрав отстранил от обязанностей ректора медуниверситета Богомольца

Минздрав отстранил от исполнения обязанностей ректора Национального медуниверситета Екатерину Амосову на фоне исчезновения студентки указанного вуза, гражданки Туркменистана Мукаддас Насырлаевой. После длительных поисков 19-летней девушки стало известно, что она прыгнула с моста Патона в Киеве. До этого, по данным СМИ, у нее возникли противоречия с деканатом вуза из-за возможного отчисления.

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ЕС закрыл проект модернизации шести КПП Украины

Европейский Союз закрывает проект модернизации пограничных контрольно-пропускных пунктов с Украиной. Об этом сообщает Reuters. Проект по модернизации шести украинских КПП на восточной границе ЕС был основан в 2014 году. Проект был направлен на содействие интеграции украинской экономики со своими соседями из ЕС путем построения или модернизации контрольных пунктов на границах с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией.

Неизвестные "наводят порядки" в Днепре: сожжена сеть залов игровых автоматов

Ночью во вторник в Днепре произошло несколько нападений на залы игровых автоматов. Неизвестные забрасывали "коктейлями Молотова" сеть игровых автоматов "Интернет-центр Е". По информации Информатора со ссылкой на полицию, атаки на игровые заведения произошли примерно в одно и то же время. На проспекте Александра Поля, 110, загорелось подвальное помещение жилого дома, в котором располагался зал игровых автоматов.

Возле Ратуши во Львове впервые вывесили флаг УПА

Во вторник, 20 февраля, на флагштоке перед зданием львовской Ратуши впервые появился красно-черный флаг Украинской повстанческой армии (УПА), сообщает пресс-служба горсовета Львова. Как сообщалось ранее, Киевсовет на сессии разрешил использовать красно-черный флаг "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА) во время ряда торжественных мероприятий.

В Польше отложили вступление в силу "антибандеровского закона"

Принятый в Польше закон о запрете "бандеровской идеологии" не будет применяться до тех пор, пока документ не рассмотрит Конституционный суд. Об этом заявил в эфире телеканала TVN24 спикер сената республики Станислав Карчевский. Отвечая на вопрос о предложениях отложить применение закона до вынесения решения КС, Карчевский заверил, что так оно и будет.

В Варшаве прямо в автобусе избили двух украинцев за их национальность

В Варшаве неизвестный совершил нападение на двух украинцев с применением оскорблений из-за их национальности. Инцидент произошел в варшавском районе Воля. Двое украинцев стояли на остановке, а по прибытии автобуса попытались в него войти. Нападающий употреблял обсценную лексику, требовал от украинцев уезжать из Польши. Полиция открыла дело. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Полтавский облсовет решил запретить российскую музыку и фильмы

Подавляющее большинство депутатов Полтавского областного совета поддержали обращение облсовета к облгосадминистрации и местным советам о запрете публичного воспроизведения выпущенной в РФ аудиовизуальной продукции. Председатель облсовета, Анатолий Ханко объяснил свое предложение тем, что оно нацелено помочь "одержать победу над агрессором и восстановить Украину".

Всемирный день социальной справедливости отмечается ежегодно, начиная с 2009 года. Генеральная ассамблея ООН провозгласила об установлении этого праздника в специальной резолюции от 26 ноября 2007 года. Предпосылкой для возникновения новой даты — 20 февраля — стала всемирная встреча на высшем уровне, которая прошла в Копенгагене в марте 1995 года, и на которой были провозглашены задачи социального развития современного общества.