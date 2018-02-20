Проблем прибыло. Украине не удалось заблокировать "Северный поток-2"

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Германия слезам не верит

Одним из ключевых тем Мюнхенской конференции по безопасности был вопрос строительства газопровода из России в Европу "Северный поток-2", который дополнит уже существующий газопровод "Северный поток" и позволит ежегодно перекачивать в Германию 55 кубометров газа.

Германия наиболее заинтересована в строительстве нового газопровода. Это позволит напрямую получать "голубое топливо" из России, больше не завися от стран-посредников — Чехии, Словакии, Польши и Украины. Кроме того, страна превратится в крупнейший энергетический хаб, продавая российский газ другим странам Европы.

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Не мудрено, что Берлин поддерживает строительство нового газопровода. Власти Германии не считают, что "Северный поток-2" представляет угрозу для энергобезопасности, придерживаясь в этом вопросе иного мнения, нежели польские власти, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель после встречи в Берлине с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким 16 февраля.

Польский премьер, в свою очередь, указал на опасность подрыва транзитной роли Украины в случае постройки газопровода. Варшава хочет, чтобы Еврокомиссия обратила на это внимание и прописала ситуацию с российско-германским газопроводом в Третьем энергопакете ЕС, направленном на обеспечение равной конкуренции и безопасности поставок на газовом рынке Евросоюза.

Дискуссия относительно будущего проекта и роли Украины в доставке российского газа в Европу продолжилась на полях конференции по безопасности в Мюнхене. Президент Порошенко в ходе своего выступления уделил этой теме немало внимания.

"Северный поток-2" строится не ради экономических интересов, а с целью российской политической и энерго-политической экспансии России. Ни одна нация не может жить без ценностей. И спорт тоже не может. Но сегодняшняя политика России— это не "честная игра", поэтому российские спортсмены не приглашены на Олимпийские игры",— заявил Порошенко.

Однако, судя по пустому залу, политиков и дипломатов мира не особо заинтересовала речь Порошенко, в том числе его позиция по Nord Stream-2. Все уже прекрасно знают, что скажет украинский президент, поэтому дипломаты проигнорировали его выступление. Транзитную судьбу Украины и проекта "Северный поток-2" в Мюнхене предпочли обсуждать без участия украинского стороны.

Борьба за газовые потоки

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

Против строительства газопровода выступает как Украина, так и США, которые имеют амбициозные планы по поставкам в Европу своего сжиженного газа.

Спецпредставитель государственного департамента США по Украине Курт Волкер поддержал позицию Украины, назвав проект "Северный поток-2" исключительно политическим, а не коммерческим. Об этом он сказал на Украинском ланче: "Украина на передовой войне нового типа: уроки для Запада и перспективы для мира", организованном Фондом Виктора Пинчука на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. По его словам, при ведении коммерческих проектов ищут наиболее дешевый механизм поставки газа. "Но это не самый дешевый вариант", – заявил спецпредставитель Волкер.

Впрочем, американские предложения по поставкам сжиженного газа в Европу дешевыми также не назовешь. США не хочет, чтобы Европа вкладывалась в создание новой газопроводной инфраструктуры, поскольку это может поставить крест на их планах о масштабном энергетическом экспорте в ЕС. Поэтому всячески оказывает дипломатические давление на тех, кто разрабатывает этот проект, в частности, на РФ и Германию.

14 июня Сенат США одобрил поправку по расширению санкций против РФ. В частности, в тексте законопроекта говорится, что США "продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток — 2", принимая во внимание его пагубное воздействие на энергобезопасность Евросоюза и развитие рынка газа в Центральной и Восточной Европе и на реформы энергетики в Украине".

В России неоднократно заявляли, что проект "Северный поток — 2" чисто экономический и тезис об "ущербе энергобезопасности" Европы не выдерживает критики — напротив, диверсификация маршрутов транспортировки газа позволит уменьшить транзитные риски и повысит надежность газоснабжения его потребителей. При этом маршрут "Северного потока — 2" до Германии почти на две тысячи километров короче, чем через Украину, что снижает стоимость его доставки.

Германия в конце января 2018 года разрешила реализацию проекта "Северный поток-2" в ее территориальных водах. К строительству газопровода стоимостью почти 10 млрд евро "Газпром" и его партнеры намерены приступить уже в апреле 2018 года. Мощность газопровода будет в два раза больше, чем у первого "Северного потока", а строительство планируется завершить уже к концу 2019 года.

Компромисс в Мюнхене

Вопрос северного газопровода не на шутку расколол страны Евросоюза. В марте 2016 года восемь стран Евросоюза (Венгрия, Латвия, Польша, Румыния, Словакия, Чехия, Эстония и Литва) подписали обращение в Еврокомиссию, выразив протест против строительства газопровода.

Вместе с тем, его строительство поддерживают Германия, Франция, Австрия и Нидерланды. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что в ЕС нет единодушного согласия касательно переговоров с Россией по "Северному потоку– 2".

В условиях американского давления Германия пытается найти компромисс между противниками и сторонниками газопровода. В ходе конференции в Мюнхене глава МИД Германии Зигмар Габриэль назвал условием реализации проекта газопровода "Северный поток – 2" сохранение транзита газа из РФ в Европу через Украину.

"У нас есть одно условие, (…) я считаю, что оно реализуемо, о сохранении транзита газа через Украину. Без сохранения транзита газа будет очень сложно реализовать "Северный поток – 2"", – сказал глава немецкого МИД на завтраке с представителями деловых кругов России и Германии.

Также он добавил, что у него есть впечатление, что "российская сторона это понимает".

Потеря транзитных миллиардов

Впрочем, об отказе от украинской ГТС не говорят и в самой Москве. Даже после запуска "Северного потока-2" чисто технически закрыть прокачку газа через Украину не удастся.

По словам энергетического эксперта Юрия Корольчука, после постройки двух газопроводов ("Северный поток-2" и "Турецкий поток") российской стороне нужно выйти на проектные мощности в течении 5-10 лет, поэтому в лучшем случае, до 2029 года транзит через Украину будет проходить. Возможно, объемы составят 30-50 млрд. кубометров в год, однако после выхода "потоков" на проектную мощность транзит через нашу территорию сильно сократится, считает эксперт.

Однако после запуска газопровода потребность в украинской ГТС может упасть до минимума, и в случае обострения политических отношений между Киевом и Москвой транзит в Европу через Украину может быть или существенно ограничен, или вовсе приостановлен.

Впрочем, украинские власти не удосужились заключить с РФ новое соглашение о транзите, а действующий контракт между "Газпромом" и Украиной о транзите российского газа истекает уже в 2019 году. Как заявила ранее посол США в Украине Мари Йованович, транзитные потери Украины из-за газопровода "Северный поток-2" составят $2,7 млрд ежегодно, сумма эквивалентна 3% украинского ВВП. "Нафтогаз Украины" оценивает убытки в 2 млрд. долларов.

"Мы сделали большую ошибку, рассчитывая на помощь ЕС в конфликте с "Газпромом". Европа понимает, что американский сжиженный газ не может быть альтернативой российского газу, поэтому они рассчитывают на компромисс с Россией… При этом "Газпром" заявлял, что они готовы проводить переговоры. Они не говорят, что вот мы прекратим транзит через Украину и все. Но время идет, и они видят, что ничего не меняется в энергетике, в отношении "Нафтогаза" к газовому транзиту. Коболев не выходит на переговоры, и к 2019 году мы может оказаться без контракта на транзит. У "Газпрома" будет альтернатива в виде Северного и "Турецкого потоков". Мы же можем оказаться без транзита", — заявил Корольчук.