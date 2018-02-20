Будапешт обвинил Киев в запуске "международной кампании лжи"

Владимир Матвеев, обозреватель

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил власти Украины в нарушении "международных законов" и начале "международной кампании лжи" в конфликте о языке образования нацменьшинств нового украинского закона об образовании. Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства Венгрии.

Глава венгерского МИД призвал Киев отложить имплементацию документа до согласования с закарпатскими венграми всех нюансов новой редакции закона об образовании.

"Венгрия призывает Украину приостановить выполнение Закона об образовании, вместо того, чтобы проводить международную кампанию лжи, пока не придет к согласию с закарпатскими венграми по всем деталям", подчеркнул Сийярто, уточнив, что "Украина должна, наконец, начать переговоры с закарпатскими венграми".

Так, в телефонном интервью венгерскому новостному агентству MTI в пятницу венгерский министр в очередной раз призвал Украину приостановить имплементацию действующего закона об образовании вместо развязывания "международной кампании лжи против Венгрии и закарпатских венгров".

По словам венгерского министра иностранных дел Сийярто, "Украина, которая стремится к европейской интеграции, недавно серьезно нарушила международные законы о защите меньшинств, соблюдение которых также строго требуется Европейским Союзом".

"Они (власти Украины) уже фактически начали вводить закон об образовании и уведомили венгерские школы о том, что с сентября преподавание мировой литературы будет вестись на украинском языке", добавил Сийярто.

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Сообщается, что закарпатские венгры не принимали участия в совещании с украинским правительством в Киеве, где состоялись переговоры относительно Закона об образовании, так как проблема в том, что встреча должна быть посвящена изменениям в уже принятый Киевом новый Закон об образовании, и если бы они приняли участие в этой встрече, по сути, признали бы (в новой редакции) Закон об образовании.

Если бы закарпатские венгры приняли участие в этой встрече, они бы практически одобрили закон об образовании, который "серьезно нарушает международное право и права закарпатских венгров", и в который призывали внести изменения Европейский союз и Венецианская комиссия.

Напомним, украинский парламент принял новый закон, которым обязал преподавать на украинском языке в старшей школе с 1 сентября 2018-го. До старшей школы можно получать образование на языке национальных меньшинств. С пятого класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран Евросоюза. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным.

После этого были высказаны беспокойства и возмущения в Румынии, Венгрии, Молдавии и РФ.

Венгрия еще тогда заявила, что будет инициировать пересмотр соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Будапешт также угрожал введением санкций. В результате протестов нацменьшинств, этих стран, 12 октября 2017 года в ПАСЕ призвали Украину учесть при реализации Закона об образовании "все без исключения" рекомендации Венецианской комиссии по указанному документу, а также внести соответствующие изменения в противоречивый закон.

В Будапеште неоднократно выступали с критикой нового украинского закона об образовании, поскольку по убеждению Будапешта, он нарушает права нацменьшинств. Венгрия не откажется от своей политики в отношении украинского закона об образовании без юридических гарантий, заявил глава МИД Венгрии, выдвинув требования в адрес Киева, заявил глава МИД Венгрии на пресс-конференции в Будапеште 12 февраля.

При этом министр Сийярто считает право вето страны в НАТО "единственным инструментом, с помощью которого она может защитить закарпатских венгров и заставить Украину действовать в соответствии с международными нормами".

Показательно в этом контексте, что заседание Комиссии Украина-НАТО, которое планировали провести 14-15 февраля, не состоялось из-за противодействия Венгрии, которая заблокировала второе министерское заседание.

"Хотя они и пытались оказывать давление на Венгрию, чтобы мы не воспользоваться своим правом вето, страна выдержала эти усилия, потому что это обязанность венгерской внешней политики, направленной на защиту венгров, где бы они ни жили", пояснил венгерский министр.

По словам Сийярто, для того, чтобы Венгрия отменила вето, Украина должна в соответствии с ожиданиями Венецианской комиссии и Евросоюза, "воздерживаться от начала реализации этого Закона до тех пор, пока не будет договоренности по каждой детали законодательства с национальными меньшинствами, включая венгерское меньшинство".