Хроника 19 февраля: скандал с охраной судов, смерть студентки-иностранки в Киеве

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Людмила Калита, РИА Новости Украина

В понедельник, 19 февраля, глава МВД заявил о намерении инициировать прекращение охраны судов сотрудниками полиции и Нацгвардии после того, как суд отпустил подозреваемого в нападении на полицейского. Однако Высший совет правосудия отказался поддержать инициативу министра. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Аваков решил лишить суды защиты

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о намерении инициировать прекращение охраны судов сотрудниками полиции и Нацгвардии после того, как суд отпустил подозреваемого в нападении на полицейского. Однако Высший совет правосудия отказался поддержать инициативу Авакова. Соответствующее решение было зачитано на экстренном заседании ВСП. Позже "Силы обороны Украины", возглавляемые Семеном Семенченко, взяли под общественную охрану Шевченковский райсуд.

Россия призывает Украину положить конец "выходкам" националистов

Москва призывает Киев положить конец выходкам радикал-националистов, создать условия для безопасного функционирования учреждений РФ в Украине. В понедельник в МИД был вызван временный поверенный в делах Украины в Москве, ему заявлен решительный протест после нападений на здание Россотрудничества в Киеве. В воскресенье члены ОУН-УПА забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества в Киеве, также они побили окна в отделении украинской "дочки" Сбербанка.

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Украина просит суд в Гааге подтвердить ее права в Керченском проливе

Украина просит Международный суд ООН в Гааге подтвердить ее права в Черном и Азовском морях и Керченском проливе и обязать РФ выплатить компенсацию за нарушение конвенции ООН по морскому праву. Как сообщается на сайте МИД Украины, 19 февраля ведомство подало свой меморандум в арбитражном производстве против РФ согласно конвенции ООН по морскому праву. В ведомстве утверждают, что меморандум доказывает нарушение РФ суверенных прав Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

Военные сообщили о большом числе раненых и погибшем за сутки в Донбассе

Военные заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 12 раз открывали огонь по их позициям, один военный погиб, четверо получили ранения, сообщает пресс-центр АТО. "Погиб один украинский воин, один военнослужащий получил ранения, еще один наш защитник получил боевую травму. Кроме того, во время выполнения боевого задания в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, ранения получили еще двое украинских военных", — говорится в сообщении.

Порошенко провел "тайную" встречу с Тимошенко

Экс-премьер-министр и лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко встречалась с президентом Петром Порошенко за закрытыми дверями перед своей поездкой в Соединенные Штаты. Об этом сообщает источник интернет-издания "Страна" в Администрации президента. "Поводом встретиться была ситуация с кандидатом от "Батькивщины" в ЦИК. Но, судя по всему, говорили не только об этом. Продолжалась беседа около часа", — утверждает источник.

Специалисты из Литвы усилят украинские налоговую и таможенную системы

Литва приступила к оказанию помощи Украине в налоговом и таможенном секторах для реализации реформ, сообщает в понедельник пресс-служба министерства финансов Литвы. Отмечается, что литовские эксперты будут работать в рамках проекта в Украине три года, они проанализируют сложившуюся налоговую и таможенную ситуацию.

Резонансное самоубийство. В университете Богомольца отстранили зам декана

Руководство медицинского университета им. Богомольца в Киеве отстранило от исполнения обязанностей заместителя декана по работе с иностранными студентами на время расследования самоубийства студентки из Туркменистана. После длительных поисков 19-летней Мукаддас Насырлаевой стало известно, что она прыгнула с моста Патона в Киеве. До этого у студентки возникли противоречия с деканатом вуза из-за возможного отчисления связанного с нарушением миграционного законодательства.

Плательщики алиментов будут обязаны подавать ежеквартальные отчеты

Плательщиков алиментов обяжут подавать ежеквартальные отчеты об осуществлении оплаты, сообщил директор департамента исполнительной службы Министерства юстиции Алексей Воробьев. Он добавил, что раз в три месяца ведомство будет проверять задолженность по алиментам, и если по истечению этого срока у плательщика будет долг, его внесут в государственный реестр должников.

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Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов отмечается во многих странах 19 февраля. Эта экологическая дата считается днем защиты не только китов, но и всех морских млекопитающих и разных других живых существ, обитающих в морях и океанах нашей планеты. Этот День был учрежден в 1986 году, когда вступил в силу мораторий на китовый промысел, введенный Международной китовой комиссией. Этот мораторий действует и поныне и означает, что во всем мире охота на китов, а также торговля китовым мясом запрещены.