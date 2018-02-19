Все за флажки! В Киеве объявили "охоту" на уклонистов

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Спецоперация "Облава"

Похоже, призывникам придется несладко в 2018 году. Мэр Киева Виталий Кличко распорядился в КГГА и на ряде крупных предприятий провести работу по поиску уклонистов от армии. В мэрии уже даже утвердили два плана-графика проверок.

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В соответствии с первым планом в 2018 году будут проверены департаменты и управления КГГА.

Во втором плане-графике перечислены предприятия, учреждения и организации Киева. В частности, военкоматы будут искать уклонистов на таких крупных столичных предприятиях, как телеканалы "Интер", СТБ, ICTV, ПАО "Киевгаз", "Укрбуд", фабрика Roshen, ЧАО "Индар", клиника "Борис", клиника "Медиком", Киевская городская клиническая больница скорой помощи, "Киевводоканал", Госмиграционная служба, завод "Маяк", Оболонский райсуд Киева, Госслужба статистики Украины, Национальная филармония Украины, "Укртранснафта", "Киевский витаминный завод", "Киевхлеб", "Борщаговский химико-фармацевтический завод", Киевский городской клинический онкологический центр, "Укртрансгаз", 410-й завод гражданской авиации, Апелляционный суд Киева, "Нафтогаз Украины", ГАК "Автомобильные дороги Украины", медицинская сеть "Добробут".

Массовый откос

Следует отметить, что проблема уклонистов стала особенно острой во время минувшей осенней кампании.

Вооруженные силы вынуждены были признать печальную статистику: 70% парней в возрасте от 20 до 27 лет не явились в военкоматы, при этом треть из них — в розыске.

В 2016 году, по данным Генштаба, более 300 тысяч не явились. Было открыто 721 дело об уклонистах, 336 — удалось отыскать.

В 2015 году — 7,5 тыс уклонистов находились под следствием. Было открыто 1336 уголовных дел.

Хотя уклоняться от службы стало опаснее. От пассивной рассылки повесток военкоматы перешли к активным действиям. В 2017 году по Украине началась настоящая охота на призывников: их стали вылавливать даже в ночных клубах.

По итогам осенней призывной кампании, в Запорожской области было почти 13 тысяч уклонистов.

В Ровненском областном военкомате "Вестям" рассказывали, что в военкоматы не явились около 3000 человек по всей области: "После окончания призывной кампании на уклонистов будем заводить дела и накладывать штраф. На данный момент против 15 человек уже поданы документы в Нацполицию о привлечении их к ответственности".

Жаловались на уклонистов и в Харьковской области. Там отчитались, что призвали в армию 700 человек в рамках осенней кампании (это 100% плана), однако при этом были оштрафованы 5507 уклонистов.

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Облавы в ночных клубах

При этом в Киеве и во Львове облавы начали устраивать даже в ночных клубах.

В ночь на 28 октября 2017 года полицейские устроили облаву на столичный ночной клуб Jugendhub. Во время обыска правоохранители обнаружили 11 малолетних и 32 уклониста от призыва на срочную службу. Всего были задержаны 60 человек.

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На момент обыска в клубе находилось 200 человек в возрасте от 15 до 25 лет, преимущественно жителей Киева. По результатам обыска были задержаны 17 человек, у которых изъяли наркотические средства.

facebook.com/ilgam.gasanov Облава в ночном клубе в Киеве

Уклонистов сразу из ночного клуба отправили в пункт сбора призывников. Позднее выяснилось, что обыски проводил экс-сотрудники спецподразделения "Беркут", а очевидцы сообщили, что правоохранители во время рейда применяли силу. Также клуб заявил, что во время рейда были "украдены личные вещи, бар, техника, даже одежда, — все из клуба выносили мешками!".

В ночь на 4 ноября 2017 года соцсети всколыхнула новость о том, что во Львове военные совместно с полицией устроили очередную "охоту" на призывников у ночного клуба Paradox. Как писали местные СМИ, правоохранители заблокировали популярный среди молодежи переулок Кривая Липа, где расположено много развлекательных заведений, и начали проверку документов.

press.coop-ua.org Облава на призывников во Львове

В итоге – призывникам было вручено 10 повесток в военкомат, сообщил председатель Львовской ОГА Олег Синютка.

Списки призывников

Оригинальнее проблему решили в Западной Украине. В ноябре 2017 года Львовский и Ивано-Франковский облвоенкоматы обнародовали списки уклонистов от армии. В частности, были размещены имя, отчество, фамилия и дата рождения призывника, а также район или город, где он проживает.

Однако правозащитники тогда возмутились такими действиями военкоматов, расценив этот как разглашение персональных данных.

Адвокат, правозащитник Виктор Чевгуз отмечал, что военкоматы нарушили сразу два закона Украины. Это о защите персональных данных, который защищает конфиденциальную информацию граждан. И второй закон — это про военную обязанность и военную службу, который определяет порядок вызова в военкоматы.

"…работники львовского военкомата перестарались. Пусть бы они свои фамилии, своих родственников, вывесили там. Тем более, там 15 тысяч человек. Насколько мне известно из информации, там 20 не явилось, и 50 направили повестки. А остальные 14 тысяч? Чем заслужили такое право быть на всю страну оглашены?", — заявлял он в интервью ГС.

По материалам из открытых источников интернет