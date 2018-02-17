Украина и ЕС: вот и сказочке конец

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

За год до выборов политики потихоньку начинают вспоминать о том, как обещали украинцам золотые горы и бесплатную путевку в комфортное европейское будущее.

Чем они заняты?

Правда, те, кто внимательно следит за деятельностью политиков в этом направлении, не дадут соврать — власть и палец о палец не ударила для того, чтобы можно было рассуждать о европейских перспективах.

Как утверждают эксперты Парламентской экспертной группы по европейской интеграции, темпы с которыми Верховная Рада воплощает в жизнь мечту миллионов просто шокируют.

"За весь последний год было принято только двадцать евроинтеграционных законов, что составляет 11% от общего количества всех законодательных инициатив, которые утвердила Верховная Рада, — рассказал координатор Парламентской экспертной группы по европейской интеграции Денис Черников. — К сожалению, соглашение об Ассоциации с Евросоюзом сегодня не является доминантой законотворческого процесса. Декларации о приоритетности евроинтеграционного курса Украины не соответствуют реалиям".

Сроки горят

Не меньшее удивление специалистов вызывают и сроки, в которые рассматривались уже принятые два десятка законов.

"О чем говорить, если на то, чтобы разобраться в этих инициативах и потом утвердить их в зале парламента депутатам понадобилось целых два года, — говорит Черников. — Это достаточно большой термин, который во-первых, не отвечает срокам самого соглашения, а во-вторых, никак не помогает анонсированному созданию свободной торговли с Евросоюза. Эти сроки нужно сократить, как минимум, в два раза, тем более, что для этого имеется потенциал. Если бы ВР тратила меньше времени на популистские и откровенно антиевропейские законопроекты, иновациям и приоритетам в секторах экономики уделялось бы гораздо больше внимания".

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Европе уже надоело

Кроме того, по словам экспертов, возрастает количество законов, которые не только не помогают, а откровенно противоречат соглашению об Ассоциации и негативно влияют на сотрудничество с Евросоюзом. По словам эксперта Парламентской экспертной группы по европейской интеграции Руслана Ткаченко, в ЕС уже не особо хотят иметь дело с Украиной.

"Только на протяжении последнего года мы видели несколько примеров того как Украина своими руками загоняет себя в правовые ловушки. Даже для достижения, казалось бы, правильных целей выбираются неправильные механизмы. В следствие этого мы получаем обвинения от европейских партнеров в невыполнении своих обязательств. Фактически Украина просто тратит время и топчется на одном месте", — резюмировал Ткаченко.

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