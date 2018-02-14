Сколько ты заплатишь за любовь? День Святого Валентина в Украине

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

14 февраля мир празднует День Святого Валентина — покровителя влюбленных. Впрочем, в Украине к празднику относятся весьма неоднозначно: многие не видят в нем ничего особенного, считая его хитрой выдумкой продавцов цветов и прочих подарков. Но есть и те, кто считают, что День Валентина — это лишний повод напомнить второй половинке о своих чувствах.

Пока пары прикидывают свои финансовые возможности для подарков, магазины и рестораны потирают руки, подсчитывая потенциальную прибыль от раскрученного праздника.

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У цветочников праздник

Вот у кого поистине праздник в этот день, так это у цветочников. Ведь ни один День влюбленных не обходится без букета для любимой, цены на который уже заметно выросли.

В этом году в Киеве цветы ко Дню всех влюбленных подорожают на 20%, пишет ГолосUA.

Стоимость розы непосредственно 14 февраля повысится примерно на 10—15 грн. То есть цена розы длиной около 70 см в Киеве будет достигать 75 грн. Ирисы будут продавать по 25-35 грн., а хризантема уже подросла на 30% до 35-40 грн за ветку.

Топ популярных подарков

Как рассказали UBR.ua в MOYO.ua, традиционно на 14 февраля растет спрос на iPhone и другие гаджеты. Только если ранее мужчины покупали дамам в основном iPhone последней модели, то сейчас большим спросом пользуются линейки прошлых лет (iPhone 7 и iPhone 6).

У кого финансовые возможности ограничены, скорее всего, обойдутся недорогой бижутерией. Также в тренде дарить персонализированные подарки. Чаще всего это аксессуары из кожи, блокноты, кулинарные сувениры, на которые можно нанести свою надпись или изображения.

Из недорогих тематических подарков покупают сладости, романтичные аксессуары и сувениры для дома, косметику или украшения с живыми цветами в ювелирной смоле. Например, набор расписных пряников можно заказать за 130 грн., а кулон из ювелирной смолы обойдется, в среднем в 150-170 грн. И, конечно, традиционные валентинки, но в авторском исполнении и с надписями или картинками. Их можно приобрести за 10-20 грн.

В топ популярных заказов на 14 февраля входит также женское нижнее белье и интимные товары. Аналитики отмечают, что после новогодних праздников популярностью пользуются те товары, которые помогают создать романтическую атмосферу.

На комплект женского белья украинцы тратят около 855 грн, на интимные подарки – 413 грн.

По сравнению с декабрем в феврале увеличивается спрос на парфюмерию – в 1,5-2 раза. На женские духи украинцы тратят около 508 грн, на мужские – 407 грн. Сладкие подарки обходятся влюбленным примерно в 280 грн.

Праздник рестораторам

14 февраля — довольно раскрученный праздник в Украине, что активно эксплуатируют и рестораторы.

"В заведениях ценовой категории ниже среднего праздничный ужин обойдется в 300-400 грн. на двоих. В заведениях среднего и выше среднего уровня — уже 500-800 грн. на двоих. В элитных — 2-4 тыс. грн. на двоих и выше..." — рассказала UBR.ua директор компании "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова.

Отмечания в Украине

В этом году украинцы на День святого Валентина смогут жениться даже ночью. В Украине 14 февраля пройдет акция "Любовь вне времени", в рамках которой все влюбленные смогут подать заявления о государственной регистрации брака или зарегистрировать брак вплоть до полуночи.

Такая возможность будет предоставлена парам 14 февраля 2018 года с 08:00 до 24:00. Перечень ЗАГСов, где будет доступна такая услуга, опубликован на сайте Минюста.

Киев

Ко Дню Святого Валентина в Киеве уже установили несколько романтичных инсталляций. Так, возле парка "Победы" в Днепровском районе, рядом с арт-инсталляцией Эйфелевой башни появилась восьмиметровая красная надпись "Amour" с позолоченным Купидоном.

По дороге к станции метро "Левобережная" водители и пассажиры смогут увидеть корзинку с развивающимися сердцами.

В парке возле озера Тельбин (Днепровский район) ко Дню влюбленных установили деревянную "валентинку" – надпись "I love you", где вместо слова "love" изображено сердце.

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Харьков

14 февраля в Харьковском дворце распишут 96 пар. А тех, кто еще не решился на брак, могут прокатить на трамвае, который в честь праздника тематически украсят и пустят по длинному маршруту, в конце которого влюбленных будет ждать яркое файер-шоу.

Днепр

В Днепре 14 февраля проведут "звездную свадьбу" в планетарии.

"Это будет отдельный романтический сеанс, в котором рассказывается, как во Вселенной встречаются два человека, — рассказал директор планетария Сергей Линговский. — Ведь что влюбленные обычно делают — смотрят на небо. А мужчины обещают подарить звезду. К слову, мы это можем устроить. Вполне официально оформить сертификат на владение звездой или астероидом".

Там же ждут всех, кто захочет зарегистрировать свой брак под звездами в рамках проекта Минюста "Брак за сутки".

По словам администрации, одна пара уже согласилась сделать это публично в День влюбленных. Для молодоженов обещают красивую праздничную программу, вот только стоит "звездная свадьба" не дешево. Первая, официальная, часть обойдется в 1309 гривен за выезд регистратора и 85 копеек госпошлины.

Львов

Во Львове РАГСы 14 февраля будут работать до полуночи. В День Валентина в городе распишут 39 пар.

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На День Валентина во Львове запланированы и вечерние помолвки, и даже свадьбы в Музее народной архитектуры и быта "Шевченковский гай" — здесь распишут 7-8 пар.

По материалам из открытых источников интернет