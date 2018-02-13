Мы все в глубокой... а кому-то за это платят. Соцсети о зарплатах нардепов

Тимур Громов, РИА Новости Украина

С новым годом зарплаты украинских учителей тоже стали новыми. Но только ли у отечественных педагогов выросли оклады? Как обстоят дела у трудолюбивых нардепов страны? Ответ на этот вопрос решили найти "Вести" поинтересовавшись у нардепов, какими стали их зарплаты после декабрьского повышения.

"Точной суммы не скажу, но зарплата депутата — около 20 тыс., еще столько же — компенсация за жилье и около 30 тыс. — на депутатскую деятельность. То есть в целом где-то 70 тыс. грн, но это не такие большие деньги. Есть те, которые ничего не делают и используют эти деньги на себя, а некоторым приходится искать дополнительное финансирование", — поделился с изданием информацией внефракционный депутат Виталий Куприй.

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Однако особенно поразил всех своей обновленной зарплатой генпрокурор страны Юрий Луценко. Теперь у него оклад 37 тыс. грн, но с учетом надбавок, премий и материальной помощи он получил 324 тыс. гривен, говорится в статье. Эти суммы вызвали немалый интерес в не только у отечественных СМИ, но и в соцсетях.

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook